DeepSeek, en kinesisk oppstartsbedrift innen kunstig intelligens, har midlertidig stanset nedlastinger av sine chatbot-apper i Sør-Korea mens de samarbeider med lokale myndigheter for å håndtere bekymringer rundt personvern, ifølge sørkoreanske tjenestemenn mandag.

Sør-Koreas Personvernkommisjon opplyste at DeepSeeks apper ble fjernet fra de lokale versjonene av Apples App Store og Google Play lørdag kveld. Selskapet har gått med på å samarbeide med kommisjonen for å styrke personvernreglene før appene relanseres.

Tiltaket påvirker ikke brukere som allerede har lastet ned DeepSeek på sine telefoner eller bruker det på personlige datamaskiner. Nam Seok, direktør for undersøkelsesavdelingen i den sørkoreanske kommisjonen, anbefalte imidlertid sørkoreanske brukere å slette appen fra sine enheter eller unngå å legge inn personlig informasjon i verktøyet inntil problemene er løst.

Flere sørkoreanske myndigheter og selskaper har enten blokkert DeepSeek fra sine nettverk eller forbudt ansatte å bruke appen i jobbsammenheng, på grunn av bekymringer om at AI-modellen samler inn for mye sensitiv informasjon.

Den sørkoreanske personvernkommisjonen, som startet en gjennomgang av DeepSeeks tjenester forrige måned, fant at selskapet manglet åpenhet om overføring av data til tredjeparter og potensielt samlet inn overdreven personlig informasjon, ifølge Nam.

Nam opplyste at kommisjonen ikke hadde et estimat på antall DeepSeek-brukere i Sør-Korea. En nylig analyse fra Wiseapp Retail viste imidlertid at DeepSeek ble brukt av rundt 1,2 millioner smarttelefonbrukere i Sør-Korea i den fjerde uken av januar, og ble den nest mest populære AI-modellen etter ChatGPT.

Motstand i mange land

Flere land har også innført tiltak mot DeepSeek. Italia var det første landet som startet en etterforskning og blokkerte appen fra å samle inn data fra italienske brukere. Taiwanske myndigheter har forbudt offentlig ansatte og nøkkelpersonell innen infrastruktur å bruke appen, med henvisning til nasjonal sikkerhet. Australia og flere amerikanske delstater har også innført lignende forbud.

Kritikere peker på at DeepSeeks vilkår og betingelser inneholder en klausul om deling av personopplysninger med tredjeparter, som ligner på den som finnes i OpenAIs ChatGPT. Samtidig hevder kinesiske myndigheter at restriksjonene mot DeepSeek ikke er basert på reelle sikkerhetsbekymringer, men snarere en politisering av økonomiske og teknologiske spørsmål.

Eksperter fremhever at Kina har investert betydelige ressurser i forskning og utvikling innen teknologi. DeepSeek har vist at avanserte resultater kan oppnås selv med mindre avanserte halvledere, noe som har skapt oppsikt i bransjen. Dette understreker behovet for økt satsing på programvareutvikling globalt.

Personvernrisiko eller teknologipolitikk?

Det er verdt å merke seg at DeepSeeks vilkår og betingelser inkluderer en klausul om deling av personopplysninger med tredjeparter—slående lik den som finnes i OpenAIs ChatGPT.

"I Kina, når regjeringen ber om tilgang, er selskaper juridisk forpliktet til å gi brukerdata," sa Youm Heung-youl, en datasikkerhetsprofessor ved Soonchunhyang University, til AFP.

Beijing, for sin del, hevder at restriksjonene ikke gjenspeiler legitime nasjonale sikkerhetshensyn, men fremhever "politiseringen av økonomiske, handels- og teknologiske spørsmål".

Den sier at den kinesiske regjeringen "vil aldri kreve at bedrifter eller enkeltpersoner ulovlig samler inn eller lagrer data".

Mens amerikanske teknologiselskaper ofte motsetter seg myndighetenes krav, viser tidligere saker som involverer TikTok, Snap, X, Discord og Meta at når de blir presset, kan de også bli gransket, tvunget eller pålagt å etterkomme.

Kinas AI-ambisjoner

Eksperter peker på den enorme mengden forskning og utvikling (FoU) Kina har investert i selskaper de siste årene.

Ifølge data fra det koreanske handelskammeret rangerte Kina som nummer to blant verdens største FoU-investorer, etter USA, men viste den mest betydelige veksten, med en investeringsvolum som har økt mer enn 11 ganger de siste ti årene.

DeepSeek sjokkerte verden i januar da de lanserte en chatbot som matchet prestasjonsnivået til amerikanske rivaler, mens de hevdet at den hadde mye lavere treningskostnad.

DeepSeek sier at de bruker mindre avanserte H800-brikker – tillatt for salg til Kina frem til 2023 under amerikanske eksportkontroller – for å drive sin store læringsmodell.

Mens halvledereksportører som Sør-Korea og Taiwan har blomstret på salg av avanserte brikker, har DeepSeek kastet industrien inn i uro.

'Hvis DeepSeek virkelig brukte H800, betyr det at selv uten avanserte halvledere, kan lignende resultater oppnås med generelle halvledere, så lenge programvaren er god,' sa Park Ki-soon, professor i kinesisk økonomi ved Sungkyunkwan University, til AFP.

'Land som USA og Kina investerer enorme mengder talent og ressurser i programvareutvikling,' sa han, og la til at DeepSeek viste at regjeringer må øke dette ytterligere og 'gi støtte for å fremme denne veksten'.