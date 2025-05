Tyrkias kommunikasjonsleder Fahrettin Altun har uttrykt sin medfølelse til IHH Humanitære Hjelpeorganisasjon etter at fem av deres hjelpearbeidere ble drept og to andre alvorlig skadet i nylige israelske luftangrep mot Gaza.

I en uttalelse delt på X torsdag, sa Altun at den israelske regjeringen sprer terror på et «folkemordnivå» — inkludert drap på barn, kvinner, eldre — og nå også humanitære hjelpearbeidere, som risikerer livene sine for å levere essensiell hjelp.

«Den sionistiske israelske administrasjonen fortsetter sine systematiske massakrer i Gaza, og rammer vilkårlig unge, eldre, barn og kvinner,» sa Altun i en uttalelse delt på sosiale medier torsdag.

«Nå har det gått så langt at de bomber uskyldige hjelpearbeidere som risikerte livene sine for å gi et brødsmuler og en slurk vann til det beleirede folket i Gaza.»

Altun oppfordret det internasjonale samfunnet til å heve stemmen og ta konkrete tiltak for å stoppe «denne brutaliteten.»

Han sa at Tyrkia vil fortsette å arbeide gjennom diplomatiske kanaler og internasjonale institusjoner for å stoppe blodsutgytelsen i Gaza og sikre at de ansvarlige stilles til ansvar.

Risikerer livene sine for å bringe hjelp

IHH, som opererte i Gaza i samarbeid med FNs Verdens matvareprogram (WFP), opplyste at hjelpearbeiderne hadde vært involvert i innsats for å levere mat og forsyninger til sivile fanget i Gaza midt i pågående israelske militære angrep.

«Vi fordømmer sterkt dette grusomme angrepet som retter seg mot humanitære hjelpearbeidere som risikerer livene sine daglig for å bringe hjelp til det undertrykte folket i Gaza,» sa IHH i sin uttalelse.

Hjelpearbeiderne som ble drept i angrepene, ble identifisert som Muhammed el-Mubayyid, Ahmed Bustan, Mutaz Receb, Ishak el-Tayf og Cemal el-Mubayyid.