Det nasjonale flyselskapet i De forente arabiske emirater (UAE) vil gjenoppta flyvninger til den syriske hovedstaden Damaskus fra og med neste måned.

Emirates opplyste i en uttalelse mandag at deres første flygning til Damaskus vil ta av 16. juli.

Flyselskapet sa at det i utgangspunktet vil operere tre flyvninger ukentlig, med planer om å øke til fire ukentlige flyvninger fra og med august.

Selskapet sa at beslutningen om å gjenoppta flyvninger til Damaskus kom etter en «grundig vurdering utført i samarbeid» med landets General Civil Aviation Authority (GCAA).

Flyselskapet vil også øke sin virksomhet til daglige flyvninger fra og med kommende oktober, heter det i uttalelsen.

“Emirates is pleased to restart operations to Damascus and support Syria’s road ahead by providing better choice and connectivity, essential economic links for inward investments as well as opening new trade lanes and global market access for the country," said Sheikh Ahmed bin Saeed, chairman and chief executive of the Emirates airline.

In 2012, the Dubai-based carrier suspended its flights to and from Syria, following the Syrian revolution against the Bashar al Assad regime.

Assad, Syria’s leader for nearly 25 years, fled to Russia in December, ending the Baath Party regime, which had been in power since 1963.

Since then, dozens of carriers announced the resumption of flights with Syria.