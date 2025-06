En av Indias helligste elver, Yamuna i New Delhi, er dekket av hvitt giftig skum, med store områder som skummer på grunn av forurensning fra byens industrier. Forurensningen utgjør en alvorlig helsetrussel for innbyggerne, ettersom elven leverer mer enn halvparten av vannforsyningen til den indiske hovedstaden.

New Delhi har også noen av verdens mest forurensede luft hvert år, og den nåværende festivalsesongen forverrer situasjonen ytterligere.

På tirsdag forverret luftkvalitetsindeksen seg til et «svært dårlig» nivå på 273, som er 18 ganger høyere enn Verdens helseorganisasjons retningslinjer for luftkvalitet. De små PM 2.5-partiklene kan trenge dypt inn i lungene og forårsake sykdommer.

Likevel har ikke hinduistiske troende gitt opp sine religiøse praksiser ved Yamuna. Tirsdag morgen var et ungt par blant en gruppe som besøkte elvebredden, tok et bad og deretter dro videre.

Jasraj, en 70 år gammel pensjonert offentlig tjenestemann, fortalte at han har besøkt elven for et bade-ritual siden 1980.

«Jeg tilber elven som en mor, og det er ikke et spørsmål om den er ren eller skitten. Den er skitten på overflaten, men ren under toppen,» sa Jasraj, som bruker kun ett navn.

Imran Khan, en student, sa at det er vanskelig å puste i Delhis forurensede luft.

«Folk er her for å jogge, og de opplever også problemer. Miljøet vårt burde vært renere,» sa han.

Shishupal Kumar, en kontraktsarbeider, fortalte at folk reiser fra fjerne steder for å utføre religiøse ritualer ved elven.

«Elven har blitt helt skitten. Den er full av kjemikalier. Det ser ut som det har snødd her, slik det gjør i fjellene,» sa Kumar.

Den 1 376 kilometer lange Yamuna er en av de helligste elvene for hinduer. Den er også blant de mest forurensede i verden. Farlig forurensede vannveier er en bekymring for mange, spesielt med forurensningen som forventes å øke under den kommende Chhath Puja, en hinduistisk festival.

Elven har blitt stadig mer forurenset gjennom årene, ettersom kloakk, landbrukspesticider og industrielle utslipp renner ut i vannet til tross for lover mot forurensning og myndighetenes etablering av dusinvis av kloakkrenseanlegg.

New Delhis regjering har uttalt at tjenestemenn bruker skumfjernere for å håndtere problemet. Myndighetene har satt inn dusinvis av motorbåter for å spre det giftige skummet og reist bambusbarrierer for å holde folk unna elvebredden.

Tjenestemenn er bekymret for at tusenvis av hinduistiske troende neste måned vil stå knedypt i det skummende, giftige vannet, og noen ganger til og med dykke ned i det som en hellig handling for å markere Chhath Puja.

Vinteren har spesielt blitt en tid for helseproblemer i Indias hovedstad, som er hjem til mer enn 20 millioner mennesker. Byen er om vinteren dekket av en giftig tåke som skjuler himmelen. Forurensningsnivåene stiger når millioner av hinduer feirer «Diwali», lysfestivalen, med utslipp fra enorme mengder fyrverkeri. Diwali vil bli feiret på torsdag.

Bønder i nærliggende jordbruksområder brenner også avlingene sine etter innhøstingen for å rydde markene til neste sesong.

Indias høyesterett kritiserte tidligere denne måneden nordlige indiske delstater for ikke å ta strengere grep mot folk som brenner avlingsrester før vintersesongen og forverrer regionens luftforurensning.

Myndighetene stenger hvert år byggeplasser, begrenser dieselkjøretøy og bruker vannspredere og anti-smog-kanoner for å kontrollere tåken og smogen som omslutter hovedstadsregionens skyline.

Kilde: AP