Hatprat rettet mot religiøse minoriteter i India opplevde en "forbløffende" økning i 2024, ifølge en amerikansk-basert tenketank.

Den alarmerende økningen var "dypt sammenvevd med de ideologiske ambisjonene til det regjerende Bharatiya Janata Party (BJP) og den bredere hindu-nasjonalistiske bevegelsen", uttalte India Hate Lab (IHL) i en rapport mandag.

India Hate Lab er en del av Center for the Study of Organized Hate (CSOH), en ideell tenketank basert i Washington.

Under Indias bittert omstridte nasjonale valg i fjor, anklaget kritikere og menneskerettighetsgrupper statsminister Narendra Modi og hans hindu-nasjonalistiske BJP for å ha økt retorikken mot muslimer til et uovertruffent nivå i et forsøk på å mobilisere det hinduistiske flertallet.

På sine valgkampmøter refererte han til muslimer som "infiltratører" og hevdet at opposisjonspartiet Congress ville omfordele nasjonens rikdom til muslimer dersom de vant.

Modi vant en tredje påfølgende periode som statsminister i juni, men ble tvunget til å danne en koalisjonsregjering etter et overraskende tilbakeslag i valget. BJP vant ikke et absolutt flertall for første gang på et tiår.

"Forbløffende"

BJPs hindu-nasjonalistiske retorikk har gjort Indias muslimske befolkning på mer enn 220 millioner stadig mer bekymret for fremtiden.

"Antallet hatprat-hendelser rettet mot religiøse minoriteter økte fra 668 i 2023 til 1 165 i 2024, noe som markerer en forbløffende økning på 74,4 prosent," uttalte IHL-rapporten.

Den la til at "det faktum at 2024 var et år med nasjonale valg... spilte en avgjørende rolle i å forme mønstrene for hatprat-hendelser".

Rapporten sa at 98,5 prosent av hatpratene var rettet mot muslimer, hvor mer enn to tredjedeler fant sted i stater kontrollert av BJP eller deres allierte.

"Trussel"

Mer enn 450 hatprater ble holdt av BJP-ledere, hvor Modi selv sto for 63 av dem, ifølge rapporten.

BJP svarte ikke på forespørselen om kommentar til rapporten før publisering.

"Muslimer, spesielt, ble fremstilt som en eksistensiell trussel mot hinduer og den indiske nasjonen," sa rapporten.

"Den mest alarmerende økningen var i taler som oppfordret til ødeleggelse av steder for tilbedelse," la rapporten til.

Hindu-supremasister har økt presset for å kreve religiøse steder fra muslimer.

Dette eskalerte etter at Modi innviet et storslått tempel til guden Ram før fjorårets valg, bygget på tomten til en århundregammel moské som ble revet av en mobb støttet av BJP.

Facebook, YouTube og X var de viktigste plattformene for spredning, ifølge IHLs analyse.

IHL uttalte at 266 "anti-minoritets hatprater holdt av senior BJP-ledere" under valgene ble samtidig kringkastet på YouTube, Facebook og X gjennom de offisielle kontoene til partiet og deres ledere.