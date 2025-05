Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater blir sett på av Russland som mulige steder for et toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin, ifølge to russiske kilder med kjennskap til diskusjonene.

Trump har uttalt at han vil avslutte krigen i Ukraina så snart som mulig og er klar til å møte Putin. Putin gratulerte Trump med valget og sa at han er villig til å møte Trump for å diskutere Ukraina og energispørsmål.

Russiske tjenestemenn har gjentatte ganger benektet direkte kontakter med USA om forberedelser til en telefonsamtale mellom Trump og Putin, som ville gå forut for et mulig møte senere i år.

Likevel har høytstående russiske tjenestemenn besøkt både Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater de siste ukene, ifølge de russiske kildene, som uttalte seg anonymt på grunn av sakens sensitive natur.

En kilde sa at det fortsatt er en viss motstand mot ideen i Russland, ettersom noen diplomater og etterretningstjenestemenn peker på de nære militære og sikkerhetsmessige båndene som både kongedømmet og De forente arabiske emirater har med USA.

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har ikke svart på forespørsler om kommentar. Kreml avslo også å kommentere. Men både Trump og Putin har utviklet vennlige relasjoner med lederne i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Trump uttalte søndag at hans administrasjon har "møter og samtaler planlagt med ulike parter, inkludert Ukraina og Russland". Da han ble spurt om disse uttalelsene, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov at kontakter "tilsynelatende er planlagt".

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman var den første utenlandske statslederen Trump ringte etter å ha tiltrådt. Han beskrev kronprinsen som "en fantastisk fyr" under sin tale via videolink til publikum på Verdens økonomiske forum i Davos.

Putin, som besøkte Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater i 2023, sa i september i fjor at han var takknemlig overfor Mohammed bin Salman for å ha hjulpet til med å organisere den største fangeutvekslingen mellom USA og Russland siden den kalde krigen.

Putin og Mohammed bin Salman, også kjent som MbS, har utviklet et nært personlig forhold siden 2015, da prinsen besøkte Russland for første gang.

Putin og MBS

Dette forholdet har hjulpet lederne av verdens to største oljeeksportører med å inngå og opprettholde OPEC+-energiavtalen. Trump har oppfordret Saudi-Arabia og OPEC til å senke oljeprisene, noe som kan være et forhandlingskort for Russland i samtalene.

Både Mohammed bin Salman og De forente arabiske emiraters president Mohammed bin Zayed Al Nahyan har opprettholdt nøytralitet gjennom Ukraina-krigen og har avstått fra å slutte seg til Vesten i å kritisere og sanksjonere Russland.

Begge lederne har også opprettholdt regelmessige kontakter med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Mohammed bin Zayed Al Nahyan besøkte Russland flere ganger under krigen og uttalte under sitt siste besøk i oktober 2024 at han var klar til å støtte innsatsen for å finne fred i Ukraina. De forente arabiske emirater har også med hell meglet fangeutvekslinger.

Ingen av landene er medlemmer av Den internasjonale straffedomstolen, som har utstedt en arrestordre på Putin, noe som forhindrer hans besøk til en rekke land, inkludert Brasil og Sør-Afrika.

Den russiske analytikeren Fjodor Lukjanov, den innflytelsesrike vitenskapelige direktøren for Valdai Discussion Club, hvis medlemmer regelmessig møter Putin, sa at Trump og Putin ikke har mange valg.

"Nesten hele Vesten er involvert på Ukrainas side. Derfor er alle de tradisjonelle stedene hvor slike ting pleide å finne sted, som Helsingfors, Genève og Wien, ikke egnet," ble han sitert på av det offisielle nyhetsbyrået TASS.

Lukjanov bemerket at selv om Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater spiller en svært viktig rolle, er begge svært nære allierte av USA, noe som reiser noen spørsmål fra russisk side.

"Men som et sted for forhandlinger er det sannsynligvis ganske tenkelig," la han til. Lukjanov avsto fra å kommentere denne saken ytterligere.

KILDE: TRTWORLD OG AGENCIES