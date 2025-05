USAs president Trump uttalte at det japanske selskapet Nippon Steel Corp. vil investere i US Steel Corp., men ikke kjøpe det, ifølge japanske medier.

Under en pressekonferanse fredag sammen med Japans statsminister Shigeru Ishiba i Det hvite hus, sa den amerikanske presidenten at han liker ideen om investering i US Steel, rapporterte Kyodo News Agency lørdag.

"Jeg liker ideen. US Steel er et svært viktig selskap for oss," sa Trump, og la til at han ville "megle" en avtale mellom de amerikanske og japanske selskapene.

"Jeg ønsket ikke at det skulle kjøpes, men investering elsker jeg," sa han.

Tidligere president Joe Biden blokkerte en avtale verdt over 14 milliarder dollar mellom de to selskapene i januar, med henvisning til sikkerhetshensyn.

Nippon Steel uttalte senere at de ville utfordre USAs avgjørelse i retten.

Trump var også imot salget av US Steel til det japanske selskapet.