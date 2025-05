En domstol i Stockholm har dømt en mann for å ha oppildnet til etnisk hat under fire koranbrenninger i 2023, som utløste sterke reaksjoner verden over, spesielt i muslimske land.

Dommen falt mandag, bare få dager etter at mannens medtiltalte, Salwan Momika (38), ble skutt og drept sent onsdag i en leilighet sørvest for Stockholm.

Stockholms tingrett skulle egentlig offentliggjøre dommen mot Momika og 50 år gamle Salwan Najem dagen etter drapet, men utsatte avgjørelsen til mandag.

«Det er et bredt spillerom innenfor ytringsfrihetens rammer til å være kritisk mot en religion i en saklig og objektiv debatt,» sa dommer Göran Lundahl i en uttalelse.

«Samtidig gir det å uttrykke sin mening om en religion ikke en blankofullmakt til å gjøre eller si hva som helst uten å risikere å krenke gruppen som har denne troen,» la han til.

Retten fant Najem (50) skyldig i fire tilfeller av «hets mot en folkegruppe».

‘Forakt for den muslimske gruppen’

Han ble idømt en betinget dom, som i Sverige betyr at dersom han begår en ny forbrytelse i løpet av en toårig prøvetid, vil retten revurdere straffen.

Han ble også pålagt å betale en bot på 4 000 kroner.

Najem har anket dommen.

De to mennene ble anklaget for å ha vanhelliget Koranen, blant annet ved å brenne eksemplarer av den, samtidig som de kom med nedsettende bemerkninger om muslimer – ved to anledninger utenfor en moské i Stockholm.

Den svenske regjeringen kritiserte gjentatte ganger handlingene på den tiden, men understreket at ytringsfrihet er garantert under landets grunnlov.

«Selv om motivet var å kritisere religionen islam, overskred handlingene og oppførselen med klar margin det som utgjør en saklig debatt og kritikk. Ved alle anledninger uttrykte demonstrasjonene forakt for den muslimske gruppen,» sa dommeren.

KILDE: TRTWORLD OG AGENCIES