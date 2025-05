Iran har fordømt Washingtons beslutning om å innføre sanksjoner knyttet til skipsfart, og hevder at dette vil hindre landet i å drive legitim handel med sine partnere, rapporterte det offisielle nyhetsbyrået IRNA.

Det amerikanske finansdepartementet kunngjorde torsdag at de innfører nye sanksjoner mot flere individer og tankskip som hjelper til med å frakte millioner av fat iransk råolje årlig til Kina.

Dette er de første amerikanske sanksjonene mot Irans olje etter at USAs president Donald Trump denne uken lovet å redusere Irans oljeeksport til null, som en del av innsatsen for å begrense landets atomkapasitet.

"Beslutningen fra den nye amerikanske administrasjonen om å legge press på det iranske folket ved å hindre Iran i å drive legitim handel med sine økonomiske partnere, er en urettmessig og ulovlig handling," IRNA siterte Irans utenriksdepartements talsmann Esmaeil Baghaei på fredag.

Iran, sa han, "holder USA ansvarlig for konsekvensene og følgene av slike ensidige og bøllete handlinger."

Under den harde sanksjonspolitikken i Trumps første presidentperiode, som avsluttet i 2021, trakk Washington seg fra en historisk atomavtale som hadde innført begrensninger på Irans atomprogram i bytte mot sanksjonslettelser.

Teheran overholdt avtalen – kjent som Joint Comprehensive Plan of Action – frem til ett år etter at Washington trakk seg ut, men begynte deretter å trekke tilbake sine forpliktelser.

Forsøk på å gjenopplive 2015-avtalen har siden strandet.

Trump uttalte onsdag at han ønsker en "verifisert atomfredsavtale" med Iran, og la til at landet "ikke kan ha et atomvåpen".

Iran insisterer på at deres atomprogram utelukkende er for fredelige formål og avviser enhver intensjon om å utvikle atomvåpen.