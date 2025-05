President Donald Trump har kunngjort en plan om å deportere gjentatte kriminelle i USA til andre land, en av de mange radikale ideene han har lansert i sitt forsøk på å returnere til Det hvite hus for en andre periode.

Under en nylig konferanse for republikanere i Representantenes hus i Miami foreslo Trump å sende dømte gjentatte lovbrytere til utlandet, og hevdet at dette ville redusere den økonomiske byrden for den amerikanske regjeringen knyttet til fengselskostnader.

“Hvis de har blitt arrestert mange, mange ganger, og de er gjentatte lovbrytere, vil jeg ha dem ut av landet vårt,” sa Trump under sin tale. “Vi skal få godkjenning, forhåpentligvis, for å få dem ut av landet vårt, sammen med andre – la dem bli sendt til et fremmed land og vedlikeholdt av andre for en veldig liten avgift.”

Forslaget, som Trump presenterte som et kostnadsbesparende tiltak, fokuserer på å redusere den økonomiske belastningen på amerikanske skattebetalere.

Trump pekte på de økende kostnadene ved å opprettholde fengsler, både offentlige og private, som han sa “koster oss en formue.” Han argumenterte for at ved å betale en “liten avgift” til fremmede nasjoner, kunne USA la disse landene ta imot gjentatte lovbrytere, og dermed tilby et billigere alternativ til innenlandske fengsler.

Men er det juridisk gjennomførbart?

Eksperter mener at Trumps forslag om å opprette en “moderne straffekoloni” kan være komplisert.

Muhammed Demirel, en ekspert på strafferett ved Istanbul Universitet, forteller TRT World at “amerikanske statsborgere ikke kan deporteres fra USA.”

Demirel viser til USAs høyesteretts avgjørelse i Afroyim v. Rusk, hvor det ble fastslått at under Citizenship Clause i USAs grunnlov, “kan en amerikansk statsborger ikke miste sitt statsborgerskap med mindre de frivillig frasier seg det, og dermed kan de ikke deporteres under noen omstendigheter.”

Demirel forklarer at “under dagens juridiske rammeverk kan en amerikansk statsborger ikke fratas sitt statsborgerskap eller deporteres bare for å ha begått en forbrytelse,” og understreker at en slik handling ville kreve en grunnlovsendring, noe som er en “svært vanskelig situasjon.”

Videre sier Demirel at dette ikke gjelder for ikke-statsborgere som begår kriminalitet i USA.

Han påpeker at “det allerede finnes eksisterende regler som tillater deportasjon av ikke-statsborgere hvis de begår visse forbrytelser eller blir dømt til en betydelig fengselsstraff.”

Han viser til Immigration and Nationality Act, hvor deportasjonsbestemmelser er spesifikt beskrevet for utlendinger, og sier at “ikke-statsborgere som begår visse forbrytelser, bryter visumvilkår eller utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet, kan deporteres i henhold til loven.”

“Tittelen på seksjonen er i seg selv ‘Deportable Aliens,’” sa Demirel.

Trump fokuserer nå mer enn noen gang på å deportere ulovlige innvandrere.

I sine første dager tilbake i embetet signerte Trump presidentordrer som ville gi US Immigration and Customs Enforcement (ICE) større myndighet til å handle i sensitive områder, utvide gruppen av udokumenterte innvandrere som er gjenstand for hurtigdeportasjon, og til og med forsøke å avslutte fødselsrett til statsborgerskap – politikk som har møtt betydelig juridisk og politisk motstand fra demokrat-ledede stater og konstitusjonelle eksperter.

På sin andre dag i embetet har Trump allerede gått videre med en rekke presidentordrer rettet mot å slå ned på udokumenterte migranter i USA, en hjørnestein i hans innvandringspolitikk for andre periode.

Mens Trump har lovet “massedeportasjoner” og arrestasjoner, jobber administrasjonen hans fortsatt med å implementere mange av disse tiltakene.

Deportasjon av ikke-statsborgere som begår kriminalitet

I en ny utvikling 29. januar signerte Trump Laken Riley Act, en banebrytende lovgivning som utvider myndigheten til å holde tilbake og deportere visse ikke-amerikanske statsborgere.

Loven, oppkalt etter en drept sykepleierstudent fra Georgia, Laken Riley, pålegger at irregulære innvandrere som er involvert i forbrytelser som tyveri eller voldelige handlinger, skal holdes tilbake og deporteres, selv før en dom er sikret.

Under signeringsseremonien kunngjorde Trump også planer om å åpne et nytt interneringssenter på Guantanamo Bay, Cuba, for å holde opptil 30 000 migranter som bor ulovlig i USA og ikke kan deporteres til sine hjemland.

“Vi skal sende dem til Guantanamo,” uttalte presidenten.

Guantanamo-senteret vil huse personer som holdes tilbake under de nye bestemmelsene i Laken Riley Act, som har blitt fremhevet som et svar på drapet på Laken Riley av en udokumentert innvandrer. Jose Antonio Ibarra, gjerningsmannen, ble dømt for drapet og fikk livstid uten prøveløslatelse i november 2024.

Loven, som ble vedtatt med tverrpolitisk støtte i både Senatet og Representantenes hus, gir Department of Homeland Security større myndighet til å holde tilbake visse ikke-amerikanske statsborgere som er arrestert for spesifikke forbrytelser.

Tidligere presedenser for deportasjon av statsborgere

Mens Trumps forslag om å deportere amerikanske statsborgere til fremmede land fortsatt er juridisk urealistisk under gjeldende lov, tilfører kunngjøringen om Guantanamo Bay interneringssenter et nytt lag til administrasjonens innvandringspolitikk.

Kritikere av planen har stilt spørsmål ved etikken rundt å holde tusenvis av mennesker på ubestemt tid og om slike tiltak bryter med menneskerettighetene.

Trumps forslag, selv om det er urelatert til Laken Riley Act, bringer likevel opp minner om historiske tilfeller av å sende kriminelle til utlandet, som Storbritannias praksis med å transportere fanger til de amerikanske koloniene på 1700-tallet, en praksis som senere ble flyttet til Australia under britisk styre.

Den siste oppdateringen understreker hvordan administrasjonens tilnærming til innvandring fortsetter å tøye grensene for både juridiske presedenser og internasjonale normer.

KILDE: TRTWORLD OG AGENCIES