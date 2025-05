Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis oppfordret til ro etter at en rekke seismiske rystelser rammet turistøya Santorini, noe som førte til bekymring blant lokalbefolkningen og hundrevis av avreiser.

Fra Brussel mandag uttalte Mitsotakis at myndighetene overvåker et «svært intenst» geologisk fenomen de siste dagene, og la til: «Jeg vil be våre øyboere, fremfor alt, om å forbli rolige.»

Santorini, kjent for sine spektakulære klippeutsikter og en sovende vulkan, samt nærliggende øyer i Egeerhavet, har opplevd hundrevis av rystelser siden forrige uke. Den kraftigste hadde en styrke på 4,9.

De nærliggende øyene Anafi, Ios og Amorgos har også blitt påvirket.

Aktiviteten har ført til at myndighetene har sendt redningsenheter til området og stengt skoler. Enkelte områder er erklært utilgjengelige på grunn av risiko for steinskred.

Storbritannia har utstedt en reiseadvarsel og oppfordret sine borgere til å følge lokale myndigheters råd.

Greske myndigheter har også bedt folk om å unngå store forsamlinger i lukkede rom og holde seg unna visse havner, forlatte bygninger og tomme svømmebassenger.

Efthymios Lekkas, president for Organisasjonen for Antiseismisk Planlegging og Beskyttelse, uttalte til den offentlige kringkasteren ERT mandag at det var en «svak mulighet for et jordskjelv med styrke på 5,5», men utelukket et skjelv over 6.

Mange av de over 15 000 innbyggerne tilbrakte natten utendørs, mens andre forlot øya med båt eller fly.

Tusenvis redde og forlater

Egeerhavet er utsatt for jordskjelv. I 1956 førte et skjelv med styrke over 7,0 til over 50 dødsfall på Santorini og ødela hundrevis av bygninger.

Kostas Sakavaras, en turistguide som har bodd på øya i 17 år, fortalte AFP at han aldri før har opplevd et slikt nivå av seismisk aktivitet.

«Det ristet hver tredje til fjerde time i går. Dette føles annerledes enn tidligere ganger,» sa han.

Sakavaras forlot øya søndag sammen med sin kone og to barn, på en ferge som var full.

«Vi planlegger å bli på fastlandet til slutten av uken. Jeg tror det vil eskalere i morgen, og jeg håper det vil roe seg etter det,» sa han.

En kilde fra den greske kystvakten opplyste at over tusen mennesker forlot øya med båt søndag.

Aegean Airlines, Hellas' største flyselskap, opplyste at de hadde satt opp ekstra flyvninger til og fra Santorini etter en forespørsel fra landets sivilbeskyttelsesdepartement.

«Vi er bekymret, vi vil alle dra... spesielt for barnas skyld,» sa Dimitris, en lokal arbeider som sto i kø utenfor et fergebillettkontor.

Santorini er en av Hellas' fremste reisemål, med 3,4 millioner besøkende i 2023.