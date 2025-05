Med den israelske krigen i Gaza midlertidig satt på pause, ber palestinerne om milliarder av dollar i nødhjelp – fra tungt maskineri for å rydde ruiner til telt og vogner for å huse de som har mistet hjemmene sine.

En tjenestemann fra den palestinske selvstyremyndigheten anslo at det umiddelbart trengs 6,5 milliarder dollar for midlertidige boliger til Gazas befolkning på over to millioner, før den enorme oppgaven med langsiktig gjenoppbygging kan begynne.

USAs spesialutsending til Midtøsten, Steve Witkoff, anslo forrige uke at gjenoppbyggingen kan ta 10–15 år. Men før det må palestinerne i Gaza ha et sted å bo.

Hamas, den palestinske motstandsgruppen som raskt har gjenopprettet kontrollen over Gaza etter at en midlertidig våpenhvile begynte forrige måned, sier at Gaza umiddelbart trenger 200 000 telt og 60 000 vogner.

I tillegg sier de at det er et akutt behov for tungt graveutstyr for å begynne å rydde millioner av tonn med ruiner etter krigen, både for å klargjøre områder for boliger og for å hente ut mer enn 10 000 antatte døde som ligger begravd der.

To egyptiske kilder opplyste at tungt maskineri står klart ved grenseovergangen og er planlagt sendt inn i Gaza fra tirsdag.

Antoine Renard fra Verdens matvareprogram sa at matimporten til Gaza har økt kraftig siden våpenhvilen og allerede er to til tre ganger høyere enn månedlige nivåer før våpenhvilen.

‘Dobbeltbruk’-varer

Men han sa at det fortsatt er hindringer for å importere medisinsk utstyr og lyutstyr som er avgjørende for å opprettholde befolkningen, men som Israel anser kan ha potensial for «dobbeltbruk» – både sivilt og militært.

«Dette er en påminnelse om at mange av varene som har dobbeltbruk også må få komme inn i Gaza, som medisinsk utstyr og telt,» sa han til journalister i Genève.

Mer enn en halv million mennesker som flyktet fra Nord-Gaza har vendt hjem, mange med kun det de kunne bære med seg til fots. De ble møtt av et ugjenkjennelig landskap av ruiner der husene deres en gang sto.

«Jeg kom tilbake til Gaza by for å finne huset mitt i ruiner, uten noe annet sted å bo, ingen telt, ingen vogner, og ikke engang et sted vi kan leie siden mesteparten av byen er ødelagt,» sa Gaza-forretningsmannen Imad Turk, hvis hus og trevarefabrikk i Gaza by ble ødelagt av israelske luftangrep under krigen.

«Vi vet ikke når gjenoppbyggingen vil begynne, vi vet ikke om våpenhvilen vil holde, vi vil ikke bli glemt av verden,» sa Turk til Reuters via en chatteapp.

Land som Egypt og Qatar, samt Jordan, Tyrkia og Kina, har uttrykt vilje til å hjelpe, men palestinske tjenestemenn skylder på Israel for forsinkelser. Egypt og Qatar bidro begge til å mekle frem våpenhvilen som foreløpig har stanset den israelske bombingen.

Det var ingen umiddelbar respons fra det israelske militæret på forespørsel om kommentar.

KILDE: TRTWORLD OG AGENCIES