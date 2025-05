I 2021 oppdaget nederlandske myndigheter en kryptert meldingsplattform under etterforskningen av drapet på journalisten Peter de Vries, en sak knyttet til den marokkanske mafiaen.

Det som først virket som et vanlig kommunikasjonsverktøy, viste seg å være Matrix – ikke å forveksle med den åpne protokollen Matrix på matrix.org – en svært sofistikert tjeneste designet spesielt for organisert kriminalitet.

Innen desember 2024 var Matrix ikke lenger det trygge tilfluktsstedet som skaperne hadde lovet. Franske og nederlandske etterforskere, i samarbeid med Europol og andre europeiske politimyndigheter, stengte nettverket etter måneder med overvåking og sanntidsavlesning av kriminelles meldinger.

Appens funksjoner og eksklusivitet gjorde den unik, og reiste spørsmålet – hva gjorde denne appen så attraktiv for kriminelle?

Hvorfor kriminelle foretrekker kryptering

Matrix fungerte som en abonnementsbasert kryptert app med 40 servere, og tilbød langt mer enn standard tekstbasert meldingsutveksling.

Den dukket først opp som et viktig verktøy for kriminelle nettverk med minst 8 000 brukere fra hele Europa, som et alternativ til EncroChat og Sky ECC – lignende plattformer som tidligere ble avviklet av politimyndigheter.

Appens tiltrekningskraft lå kanskje i dens opplevde usynlighet. Tradisjonelle chatteapper, uansett hvor sikre de er, forblir ofte på radaren til internasjonale task forces.

Legitime krypteringsverktøy, som brukes mye av personvernbevisste borgere, har ofte en viss grad av samarbeid med myndigheter under riktige juridiske rammer. Men plattformer som Matrix forsøkte å bryte helt med enhver form for tilsyn – opererte i skyggene, uten å anerkjenne sine egentlige kunder, og utviklet kontinuerlig systemene sine for å unngå oppdagelse.

“Det ble raskt klart at infrastrukturen til denne plattformen var teknisk mer kompleks enn tidligere plattformer som Sky ECC og EncroChat,” forklarte Europol tirsdag.

Ifølge nederlandske myndigheter og Europol tilbød appen sikre samtaler, stemmeforvrengere, videokonferanser, filoverføringsmuligheter og til og med en dedikert valuta for abonnementsavgifter.

Abonnenter kunne sende krypterte meldinger, foreta anonyme samtaler og overvåke transaksjoner mens de holdt seg utenfor radaren.

“Ende-til-ende-kryptering hjelper folk med å beskytte sitt privatliv, men dessverre også kriminelle,” sier Serge Vaudenay, professor i kryptografi ved det sveitsiske føderale instituttet for teknologi i Lausanne (EPFL).

“Å tillate sterk kryptering eller ikke har alltid vært en het politisk debatt, og hvor grensen skal settes har endret seg mye over tid – fra ‘det er ulovlig å kryptere noe med sterke midler’ til ‘alle har lov til å beskytte seg med sterk kryptering’,” forteller Vaudenay til TRT World.

Matrixs invitasjonsbaserte tilgang krevde en kostbar abonnementsavgift, som varierte fra €1 300 til €1 600 for seks måneder, noe som gjorde den mer eksklusiv og tilsynelatende ugjennomtrengelig.

‘Laget av kriminelle for kriminelle’

I tre måneder avlyttet politiet kommunikasjon på Matrix og samlet inn over 2,3 millioner meldinger på 33 språk.

“Meldingene som ble avlyttet, er knyttet til alvorlige forbrytelser som internasjonal narkotikahandel, våpenhandel og hvitvasking av penger,” uttalte Europol, og beskrev appen som en tjeneste “laget av kriminelle for kriminelle.”

Europol bemerket plattformens kriminelle fokus og uttalte: “Grunnleggerne var overbevist om at tjenesten var overlegen og mer sikker enn tidligere applikasjoner brukt av kriminelle.”

Etterforskningen kulminerte i koordinerte razziaer over hele Europa. I Frankrike ble én mistenkt arrestert, og huset deres ble ransaket. I Spania ble to personer arrestert etter europeiske arrestordre, og seks hus ble ransaket. Litauiske myndigheter gjennomførte lignende søk, mens hovedserverne i Frankrike og Tyskland ble tatt offline.

Operasjonen førte også til beslag av €145 000 i kontanter og én million euro i kryptovaluta, ifølge nederlandsk politi.

Til tross for sin sofistikasjon ble Matrix avslørt takket være den kollektive ekspertisen til politimyndigheter fra fem land.

Europol understreket viktigheten av slikt samarbeid til TRT World og uttalte: “Saken ledes av et felles etterforskningsteam som involverer franske og nederlandske myndigheter, støttet av en operativ taskforce etablert hos Europol. Denne taskforcen inkluderer politimyndigheter fra Frankrike, Nederland, Spania, Litauen og Italia.”

En skjermmelding som ble vist til Matrix-brukere etter at plattformen ble kompromittert, lød: “Det er uunngåelig. Dette vil ikke være siste gang vi kan lese meldingene deres i sanntid. Vi fikk tilgang til data knyttet til denne tjenesten, og etterforskningen vår slutter ikke her.”

Krypteringsdilemmaet

Til slutt viser Matrixs fall at det som gjør disse hemmelige plattformene så attraktive for kriminelle – sterk kryptering og private nettverk – også gjør dem utfordrende for politimyndigheter å bryte inn i.

Mens politiet lærer nye måter å trenge inn i disse skjulte hjørnene av internett, fortsetter utviklere å finne sterkere metoder for å holde seg utenfor rekkevidde.

Selv om nedleggelsen av Matrix er en betydelig seier for politimyndigheter, belyser den også de etiske og praktiske utfordringene rundt kryptering. Ende-til-ende-kryptering er en hjørnestein i digitalt personvern, men dens misbruk av kriminelle reflekterer dens grunnleggende dilemma.

Vaudenay belyser dette dilemmaet ved å påpeke en vanlig sårbarhet i krypterte apper: “Et generelt problem med nesten alle ende-til-ende-krypterte apper er at de starter med å stole på en svak antakelse for å initiere kommunikasjonen,” sier han.

“For å begynne å snakke med noen, må vi stole på at vi snakker med riktig person, som instruert av en sentral server. Mange angrep er basert på denne svakheten. Vi er i starten av å prøve å løse dette problemet.”

KILDE: TRTWORLD OG AGENCIES