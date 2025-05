Forskere i Australia har gjort et gjennombrudd – for første gang har de produsert kenguruembryoer ved hjelp av in vitro-fertilisering (IVF). Denne utviklingen, hevder de, kan bidra til bevaring av truede dyrearter – noe som er spesielt viktig for Australia, som har mistet 38 arter til utryddelse siden koloniseringen.

Et team ledet av forskere ved University of Queensland skapte embryoene til østgrå kenguruer ved hjelp av intracytoplasmatisk sædinjeksjon (ICSI), en teknikk som er mye brukt i menneskelig IVF, hvor en sædcelle injiseres i et modent egg.

Teamets forskning er publisert i tidsskriftet Reproduction, Fertility and Development og ble presentert på den årlige konferansen til International Embryo Technology Society (IETS) i 2025.

Ifølge hovedforsker Dr. Andres Gambini gir denne banebrytende prestasjonen verdifull innsikt i reproduksjonen hos pungdyr og potensialet for assistert reproduksjonsteknologi i bevaringsarbeid.

Han uttalte: “Australia har det største mangfoldet av pungdyr i verden, men også den høyeste utryddelsesraten for pattedyr.”

“Vårt endelige mål er å støtte bevaringen av truede pungdyrarter som koalaer, tasmanske djevler, nordlige hårete neseposer og Leadbeaters pungrotter,” la Dr. Gambini til.

Under forsøket vurderte teamet utviklingen av kenguruegg og sædceller i laboratoriet før embryoer ble produsert ved hjelp av ICSI. Dr. Gambini forklarte prosessen og sa: “Fordi østgrå kenguruer er overflødige i antall, samlet vi inn egg og sædceller fra dem for å bruke som en modell for å tilpasse embryoteknologier som allerede brukes på husdyr og mennesker.”

“Tilgang til vev fra pungdyr er utfordrende, ettersom de er mindre studert enn husdyr, til tross for at de er ikoniske og en integrert del av Australias biologiske mangfold. Vi jobber nå med å forbedre teknikker for å samle inn, dyrke og bevare egg og sædceller fra pungdyr,” sa han.

Ved å utvikle metoder for bevaring, har Dr. Gambini og teamet som mål å sikre det genetiske materialet til disse unike og verdifulle dyrene for fremtidig bruk, for å sikre deres overlevelse. “Selv om det er vanskelig å gi en eksakt tidslinje, er vi håpefulle om at fødselen av et pungdyr gjennom IVF kan bli en realitet innen et tiår, med fortsatt samarbeid, finansiering og teknologiske fremskritt,” sa han.

