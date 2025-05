De siste politiske utviklingene i Midtøsten, inkludert svekkelsen av Iran-støttede Hizbollah i Libanon og styrtingen av allierte Bashar al-Assad i Syria, ser ikke ut til å være gode nyheter for Iran.

I løpet av de kommende månedene spår eksperter en mulig tilbaketrekning av Iran fra Midtøsten etter et tiår med maktpolitikk. Dette skjer samtidig som Tyrkia fortsetter å øke sin politiske innflytelse i ulike områder, fra Syria, hvor den nåværende regjeringen har et vennlig forhold til Ankara, til Kaukasus, en turbulent region hvor det tyrkisk-aserbajdsjanske samarbeidet har nådd nye høyder siden frigjøringen av Karabakh-regionen fra Armenia i 2020.

Tyrkisk innflytelse øker både i Midtøsten og Sentral-Asia, det gamle hjemlandet til tyrkerne og et område rikt på energikilder som gass, olje og uran. Midt i denne endringen har Teheran begynt å revurdere sin rolle i Kaukasus og sin motstand mot åpningen av den strategiske Zangezur-korridoren, en handels- og transportvei som forbinder Istanbul med Baku.

Iran kan ikke blokkere utviklingen av Zangezur-korridoren, sier Zakhid Farrukh Mamedov, professor i internasjonal økonomi ved Aserbajdsjans statlige økonomiske universitet i Baku. Korridoren er fortsatt under bygging, men nærmer seg ferdigstillelse i år.

Korridoren, som har som mål å koble Europa med Sentral-Asia via en landrute fra Tyrkias østlige områder til Aserbajdsjans eksklave Nakhchivan og videre østover til Det kaspiske hav gjennom grenseområdene mellom Armenia, Iran og Aserbajdsjan, er for stor til at Iran kan blokkere den, ifølge Mamedov. Prosjektet har støtte fra både vestlige, tyrkiske og russiske interesser.

Korridoren er ‘uunngåelig’

Til tross for Irans motvilje mot å anerkjenne det nye paradigmet som støttes av både regionale og internasjonale aktører, tilbyr Zangezur-korridoren en løsning på viktige økonomiske behov i Kaukasus, noe som kan bringe stabilitet, fred og økonomisk vekst, sier professoren.

“Nesten alle, fra USA til Russland, er enige om at denne korridoren er en garanti for fremtidig velstand. Det er døren til fremtiden. Det er ikke mulig å forhindre realiseringen av dette prosjektet,” sier Mamedov, som også leder det internasjonale Eurasia forskningssenteret ved Aserbajdsjans statlige økonomiske universitet, til TRT World.

Å samarbeide er en bedre holdning enn å motsette seg et slikt prosjekt, som gagner alle, inkludert Iran, legger den aserbajdsjanske økonomen til. “Iran har ikke noe annet valg enn å godta dette prosjektet.”

Til tross for den økende regionale enigheten om korridorens åpning, har Iran “alltid motsatt seg korridoren” av hensyn til nasjonal sikkerhet, sier Kamer Kasim, professor i internasjonale relasjoner ved Bolu Abant Izzet Baysal Universitet.

I september antydet Irans utenriksminister at åpningen av korridoren kunne kompromittere Armenias territorielle integritet, noe Teheran ser på som “en rød linje.”

Iran frykter at hvis korridoren blir operativ, “vil den kutte landforbindelsen til Armenia,” en alliert av Teheran, sier Kasim til TRT World. Iran er også bekymret for at den ytterligere tilnærmingen mellom Baku og Ankara, de to tyrkiske hovedstedene, gjennom ruten vil svekke Irans regionale innflytelse ettersom forbindelsene fra Sentral-Asia til Tyrkia styrkes.

Til tross for disse bekymringene kan korridoren gagne Iran, et land som har vært isolert under vestlige sanksjoner i flere tiår, ved å gi Teheran tilgang til andre regionale stater med bedre forbindelser, sier Kasim.

Etter sitt nederlag i Syria kan Iran konkludere med at dets stedfortrederkriger i Midtøsten koster landet for mye, og tærer på landets økonomiske kapasitet, noe som kan tvinge Teheran til å revurdere sin tilnærming til prosjekter som Zangezur-korridoren, ifølge Kasim. Uansett, hvis Armenia blir en partner, kan korridoren åpnes uten Irans deltakelse, legger han til.

Tid for å revurdere?

Ifølge Mamedov kan Irans svekkede innflytelse i Midtøsten få landet til å revurdere sin politikk angående korridoren. Irans utenriksdepartement har nylig kommet med en forsonende melding og sagt at åpningen av korridoren “ikke er et politisk spørsmål” for Teheran lenger.

“Iran har mange interne problemer, fra økende økonomiske vanskeligheter til valutadevaluering. Uten å adressere disse problemene kan ikke Iran utøve sin innflytelse på en skikkelig måte verken i Midtøsten eller i Kaukasus,” sier Mamedov.

I dette perspektivet er 3+3 Regionalt Samarbeidsplattform, som inkluderer Armenia, Aserbajdsjan og Georgia, tre kaukasiske stater, sammen med tre omkringliggende makter Tyrkia, Iran og Russland, en ideell struktur for å adressere økonomiske og politiske utfordringer knyttet til dannelsen av Zangezur-korridoren og andre regionale spørsmål, sier den aserbajdsjanske akademikeren.

Uten Georgias deltakelse holdt 3+3-plattformen sitt siste møte i Istanbul i oktober, hvor de uttrykte sin vilje til “å utforske samarbeidsmuligheter innen transport, kommunikasjon, handel, energi, investering og tilkobling.”

Ingen regional makt kan “avvise” den fremvoksende realiteten rundt korridoren og dens økonomiske fordeler, sier Mamedov. I tillegg til Tyrkia og Aserbajdsjan, de to tyrkiske statene, vil også andre regionale aktører, inkludert Iran og Armenia, en innlandsstat med en liten befolkning, dra økonomisk nytte av korridorens åpning, sier han.

Russisk tilnærming

Irans allierte Russland, som tidligere har styrt store deler av Kaukasus, kan også potensielt dra nytte av åpningen av Zangezur-korridoren, sier Mamedov. “Moskva forstår at fremveksten av denne korridoren er uunngåelig,” sier professoren.

I fjor kom Russlands mangeårige utenriksminister Sergey Lavrov med en støttende uttalelse om Zangezur-korridoren og kritiserte Armenias holdning, som har motsatt seg åpningen, lik Iran.

“Vi støtter signeringen av en fredsavtale og oppheving av disse transportkorridorene så snart som mulig,” sa Lavrov i et TV-intervju, med henvisning til en mulig avtale mellom Armenia og Aserbajdsjan for å avslutte konflikten om Karabakh. Det området hadde vært okkupert av armenske styrker fra 1990-tallet til det ble fullstendig frigjort av Baku i 2023, til tross for at regionen internasjonalt ble anerkjent som en del av Aserbajdsjan.

“Dessverre saboterer den armenske ledelsen avtalen om transportveier gjennom Armenias Syunik-provins, som ble signert av (armensk) statsminister Nikol Pashinyan. Det er vanskelig å forstå hvor de kommer fra,” la den russiske toppdiplomaten til. Zangezur-korridoren går gjennom Armenias Syunik-provins.

Lavrovs kritikk mot armensk ledelse er knyttet til våpenhvileavtalens artikkel 9, som uttalte at “Alle økonomiske og transportforbindelser i regionen skal gjenåpnes.”

Jerevan “skal garantere sikkerheten til transportforbindelser mellom de vestlige regionene i Republikken Aserbajdsjan og den autonome republikken Nakhchivan for å sikre uhindret bevegelse av personer, kjøretøy og last i begge retninger,” uttalte artikkelen, med henvisning til åpningen av korridoren, som ligger mellom fastlandet Aserbajdsjan og Nakhchivan.

