Forrige måned ble verdens rikere nasjoner pålagt å redusere farlige klimagassutslipp raskere enn land som fortsatt regnes som utviklingsland.

Små øystater, omgitt av havet, bidrar kun med en brøkdel av de globale klimagassutslippene, men de er blant de mest utsatte for klimaendringenes konsekvenser. De rikere nasjonene står for de høyeste nivåene av giftige utslipp, men blir ikke holdt ansvarlige for dette.

Den internasjonale domstolen for havrett (ITLOS) tok opp denne ubalansen i sin nylige kjennelse, som vurderte staters forpliktelser under FNs havrettskonvensjon, en avtale om hvordan verden beskytter og forvalter havene.

ITLOS, som har sitt hovedkvarter i Hamburg, Tyskland, ga sin rådgivende uttalelse som svar på en sak fremmet av Kommisjonen for små øystater om klimaendringer og internasjonal rett.

Selv om 196 stater signerte Parisavtalen under FNs klimakonferanse (COP21) i 2015, mangler avtalen en håndhevingsmekanisme. I stedet hevder mer økonomisk utviklede land at de står fritt til å sette sine egne klimamål uten en juridisk ramme.

Men den 21. mai uttalte ITLOS at Parisavtalen ikke var tilstrekkelig. De understreket at havretten pålegger spesifikke juridiske forpliktelser for stater, og at det finnes konsekvenser for de som ikke overholder disse. Kjennelsen kommer på et tidspunkt hvor havene varmes opp raskt, noe som utgjør en økende fare for planetens biologiske mangfold og menneskehetens overlevelse. Hvordan denne avgjørelsen vil bli håndhevet, er imidlertid fortsatt usikkert.

Dr. Vandana Shiva, en ledende miljøaktivist og grunnlegger av en av Indias første frøbanker, snakket med TRT World om avgjørelsen fra foten av Himalaya. Hun bor i Dehradun, i delstaten Uttarakhand i Nord-India.

TRT World: Kan du starte med å forklare hvorfor små øysamfunn er mest utsatt for klimaendringer?

Vandana Shiva: Små øysamfunn og fjellsamfunn, som de fra Himalaya hvor jeg kommer fra, har ikke bidratt til forurensningen av jorden. Likevel er de de som rammes hardest av de rikes forurensning.

Disse samfunnene er sårbare og har ingen buffere. Så de lider mer. For små øystater fører en varmere verden direkte til stigende havnivå, forårsaket av smeltende snø og økt vannvolum.

I tillegg kommer erosjon av land. Livene deres leves rundt kysten og strendene, men nå blir hele øyer enten oversvømt eller, som øyene i Sundarbans i Bengalbukta, spist opp. De forsvinner rett og slett.

Og til slutt, fordi havaktiviteten blir så ustabil, øker hyppigheten og styrken av orkaner og sykloner, og disse påvirker mye mer. Én syklon kan totalt forstyrre matforsyningen din hvis du blir avhengig av importert mat.

Dette er noen av de mange grunnene til at små øyer er sårbare og hvorfor de små øyene (tok saken sin til retten).

TRT World: Ja, forrige måned tok de saken sin til ITLOS, men var den rådgivende uttalelsen juridisk bindende? Og hvis ikke, hvilken vekt har den egentlig for å påvirke endring?

Vandana Shiva: OK, så havretten er juridisk bindende, og du kan ikke skille havets oppførsel fra atmosfærens klimaoppførsel, ikke sant? Fordi klimaet er ett element av hele biosfæren.

Vi har blitt gjort til å tro at klimaet er separat og står alene. Nei, det er helt knyttet til havets oppførsel, til biosfæren, til landets oppførsel, og derfor er havretten både i vitenskapelige og juridiske termer juridisk bindende. Selv klimatraktaten var juridisk bindende til (tidligere USAs president Barack) Obama ødela den i København i 2009.

Det var her den juridisk bindende traktaten under FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCC) ble undergravd.

President Obama fløy til København, hvor COP ble organisert, foreslo en demontering av den juridiske rammen og erstatning med frivillige forpliktelser med en liten gruppe land utenfor forhandlingene, holdt en pressekonferanse og fløy bort mens landene fortsatt forhandlet i salen. Obamas pressekonferanse som kunngjorde skiftet fra juridisk bindende til frivillig reduksjon av forurensning ble vist på skjermene i forhandlingssalen.

Så nå sier de nordlige landene at det ikke er en juridisk bindende traktat.

De rike landene drepte de juridiske kravene, og de gjemmer seg bak det og sier derfor at selv denne uttalelsen ikke er juridisk bindende. Men havretten er juridisk bindende, og atmosfæren og havet er koblet sammen.

TRT World: Så resultatet av denne domstolen, kan det nå aktivt håndheve endring og holde disse rikere nasjonene ansvarlige?

Vandana Shiva: Hvis de små øystatene holder sammen som en styrke og opprettholder det økologiske vitenskapelige lederskapet, fordi alle i det vitenskapelige samfunnet sier at den største krisen akkurat nå er destabilisering av havsystemet, ikke bare stigende havnivåer, men også havstrømmene som destabiliseres.

TRT World: Hva betyr det for verden, for menneskeheten, hvis havstrømmene destabiliseres?

Vandana Shiva: Det betyr at du kanskje ikke får regn, noe som skjer i India. Jeg mener, de snakker om temperaturøkning. Ingen snakker om monsunsvikt. Monsunen skapes av alt dette, og hele økonomier hviler på monsunen. Uten monsunen er India ingenting. Ta bort monsunen, og India er ikke en økonomi.

Den rådgivende kjennelsen sier at de rike landene som er ansvarlige for mer enn 60 prosent av all forurensningen i verden nå og historisk - 100 prosent, de har en plikt!

Forurenser betaler var en beslutning fra Jordsummiten i 1992. Så hvis du ser på det, og tar inn bevisene på destabilisering, og du ser på havretten som en annen avtale, og du tar det faktum at IPCC opprinnelig var en lovlig bindende avtale til Obama drepte den, sier alle disse fakta at måten de rike landene har blitt vant til å oppføre seg lovstridig med hensyn til planeten og med hensyn til de fattigere landene - som blir tvunget til å lide på grunn av deres handlinger - på et tidspunkt vil dette måtte stoppe.

Og det er derfor, selv om det er en vurdering, må det vokse til en juridisk styrke.

Og fra min hukommelse, var de små øynasjonene den største styrken i de tidlige dagene av klimapakten, og de er fortsatt styrken nå som vender seg til havretten, for å sette press på.

Hvis de er kreative, hvis de er innovative, de kobler de mange, mange faktorene som finner sted inkludert en veldig sterk klimabevegelse, kan dette ha en innvirkning.

Grådighetenes grenseløshet og lovløsheten til grådighet må bli ropt ut.

TRT World: Men hvordan kan dette faktisk stoppe rikere nasjoner fra å være forurenserne? Og hvordan får du faktisk dem til å betale og ta hensyn til rådene de får fra disse organene som kaller dem til ansvar?

Vandana Shiva: Det er der innovative kreative ideer blir viktige.

Grådighetenes grenseløshet og lovløsheten til grådighet må bli ropt ut. VANDANA SHIVA

Rike land drepte de lovlig bindende elementene i klimatraktatene og gjorde det til en frivillig forpliktelse. De små øynasjonene som ofre for dette hele har vendt seg til havretten, som fortsatt er lovlig bindende.

Det trenger en kreativ allianse. Det trenger ikke være de mektige landene. Det må være en mektig idé.

En kraftig idé om klimarettferdighet og miljøreferettferdighet, en kraftig idé om økonomisk rettferdighet. En kraftig idé om etikk.

Da klimapakten ble drept i København, tok det en urfolkspresident den gangen i Bolivia som sa "Vårt mål er å redde menneskeheten og ikke bare halve menneskeheten. Vi er her for å redde Moder Jord". Nå bare den ene handlingen har utløst en hel bevegelse om naturens rettigheter.

Og folk organiserer på nye måter for å beskytte elver og fjell og, du vet, kreve økologiske steder, noe det europeiske parlamentet gjorde i fjor. Men nå med de nye valgene i Europa, vet jeg ikke hvor langt disse tingene vil gå. Men jeg tror hvis de små øynasjonene på en lignende måte kaller en bredere koalisjon og finner veien.

La meg gi deg et enkelt eksempel. Min kjære venn, Anita Roddick, som grunnla The Body Shop, pleide alltid å si at du må være som en mygg. Myggen bare kommer og irriterer deg, så du må skape bråket, og trekke de mektige rike landene ut av deres rom med total immunitet. Vi kan gjøre det vi vil. Og du må finne nye myggtaktikker.

TRT World: Så vil du si at disse myggtaktikkene vil komme fra neste generasjon?

Vandana Shiva: Som jeg sa, små øynasjoner kombinert med unge aktivister og ekte forskere, fordi det finnes alle slags forskere i verden i dag.

TRT World: Suverene regjeringer, har du sagt, er nå mer som selskapsstater, og fungerer ikke som regjeringer, men som selskapsforurensere. Så hvordan kan disse små øynasjonene, med grasrotbevegelsen og 'ekte forskere' konkurrere med disse selskapsstatene?

Vandana Shiva: Det er derfor de kan konkurrere. Fordi de rike landene er bare statene til de rike, landene er bare store makter, enten det er kjemiske makter eller oljemakter.

De små øynasjonene, gitt at de er små, er totalt forpliktet til økologien, og de er totalt forpliktet til deres kultur og deres borgere.

Så de er de sanne uavhengige suverene stemmene til en stat som representerer natur og mennesker. Nord representerer ikke lenger natur og mennesker. Nord representerer grådighet, så konflikten nå er grådighet kontra Jorden.

I denne konflikten av natur og mennesker på den ene siden og grådighet på den andre, har statene i nord forsvunnet inn i strukturene av grådighet.

De små øystatene har fortsatt noe som ligner å være stemmen til natur og mennesker.

Det er derfor de kan utfordre dem, og til slutt tror jeg at stemmen til naturen vil ha styrken.

Det eneste som vil bestemme utfallet av noe. Bare stemmen til naturen.

TRT World: Så tilbake til rådgivningen - ser du det som et positivt skritt mot klimarettferdighet?

Vandana Shiva: Det er et veldig positivt skritt av tre grunner.

For det første, i en tid hvor mobne i verden forventer at verden skal tie stille, kommer det en stemme fra de små øynasjonene. Det er et positivt skritt å fortelle mobberne, det er andre mennesker på denne planeten.

Den andre grunnen, det minner folk om at det finnes mange, mange lovlig bindende avtaler. Den ene er havretten.

Og det tredje er at de hjelper folk å huske at vi lever på den eneste levende planeten som finnes, og på denne levende planeten, Gaia. Landet, biosfæren, havet, den sfæren av en sammenkoblet helhet som opprettholder livet sitt og opprettholder temperaturen sin og opprettholder strømmen av havstrømmer i avsidesliggende fjellområder og de fjerneste øystatene, og det er derfor vi må oppføre oss med respekt for Gaia.

Forbrytelser mot Gaia er forbrytelser mot menneskeheten.

Kilde: TRT WORLD