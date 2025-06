I en kreativ tilbakevending til byttehandelens dager har det kontantstrammede Pakistan og sanksjonsrammede Russland inngått en avtale om vareutveksling uten bruk av penger.

De to landene signerte nylig en banebrytende avtale, der det russiske selskapet Astarta-Agrotrading skal levere 20 000 tonn kikerter i bytte mot samme mengde ris fra Pakistans Meskay & Femtee Trading Company. Andre produkter inkluderer linser fra Russland, som byttes mot pakistanske mandariner og poteter.

“Det er et stort potensial for økt handel mellom de to landene, og i dag markerer starten på nye bilaterale relasjoner med Russland,” kunngjorde Pakistans privatiseringsminister Abdul Aleem Khan under et Pakistan-Russland handels- og investeringsforum tidligere denne måneden.

Ettersom Russland står overfor økt global granskning og restriksjoner på sine monetære transaksjoner som følge av krigen i Ukraina, gir handelen med Pakistan Moskva en mulighet til å omgå sanksjonene.

Avtalen gir også en viss lettelse for Pakistan, som sliter med en svekket økonomi. Islamabad ønsker å unngå ytterligere press på sine valutareserver og ser kontantløse byttehandler med Russland som en vinn-vinn-løsning for å opprettholde handelen.

Avtalen har både fordeler og ulemper, og fungerer også som et eksempel for andre land som navigerer lignende sanksjoner eller kontantstrømproblemer.

Muligheter

På den positive siden gir samarbeidet en stor åpning for dusinvis av pakistanske selskaper som ønsker å fremme handel med Russland. Før avtalen var handelen mellom landene minimal. Fra tekstiler og lær til logistikk og turisme har viktige pakistanske eksportsektorer tidligere manglet en startplattform for å etablere sanksjonssikre handelsavtaler med Moskva.

Men Astarta-Meskay-avtalen gir en mulighet til å utvide handelen uten å bruke grenseoverskridende bankkanaler, slik at pakistanske selskaper innen landbruksteknologi kan utveksle produkter uten bekymring for å bryte vestlige sanksjoner.

En kraftig økonomisk nedgang har satt betydelige begrensninger på Pakistans evne til å generere inntekter og har hatt en ringvirkning på betaling for fremtidige importvarer. Dette skyldes vedvarende politisk ustabilitet, skyhøy inflasjon og en økende gjeldsgrad.

Ettersom Islamabad ser mot å øke sin bilaterale handel med Russland til 4 milliarder dollar i løpet av de neste fem årene, kan de bruke landbruksprodukter for å knytte flere eksportører til Russlands økonomi uten å legge for mye press på sine valutareserver.

På regionalt nivå kan avtalen også fremme bredere interesser for handelsoppgjør for begge land.

Det er verdt å merke seg at Islamabad ikke er et isolert tilfelle. Moskva prioriterer lignende landbrukshandelsordninger med sin største handelspartner Kina og har allerede gitt omfattende veiledning for selskaper om å gjennomføre byttehandel.

Ettersom Pakistan ser mot å fremme sine egne byttehandelsavtaler med Afghanistan og Iran, kan erfaringene med Russland gi veiledning om hvordan man kan engasjere seg med andre sanksjonsrammede markeder.

Dette inkluderer måter å importere råolje, naturgass, grønnsaker og industrimaskiner ved å utvide dagens byttehandelsrammeverk og sikre tilstrekkelig deltakelse fra både statlige og privateide selskaper i fremtidig handel.

Begrensninger

Det er imidlertid begrensninger for å skalere opp Russland-Pakistan byttehandel.

For eksempel begrenser den banebrytende avtalen handelsverdien til landbruksprodukter, mens verdiskaping i andre sektorer krever mye mer.

Tenk på energisektoren. Pakistan kan ikke skalere byttehandelsordningen opp til store varer som russisk flytende naturgass (LNG). Pakistans innenlandske produsenter sliter med en massiv energikrise og mangler et eksportprodukt som tilfredsstiller russiske krav.

For det andre, så lenge Pakistan er avhengig av russisk logistikk og forsyninger fra matsektoren for å øke bilateral handel, er det lite sannsynlig at byttehandel vil tjene begge parter likeverdig.

Lærdom fra Pakistans B2B-byttemekanisme i 2023 setter potensielle begrensninger i perspektiv. Selv om handelsrammeverket ble foreslått for Iran, Afghanistan og Russland, sliter Pakistans importbaserte byttehandel fortsatt med å vinne over russiske selskaper. I hvilken grad den nye landbruksavtalen tipper fremtidige eksportfordeler i Pakistans favør, gjenstår å se.

Til syvende og sist veier mulighetene tyngre enn kostnadene når det gjelder Pakistans historiske byttehandelsavtale med Russland.

Men det er klart at politiske prioriteringer må fokusere på vekst i eksportverdi. Tross alt er over 60 pakistanske selskaper ivrige etter å utdype byttehandelen med Russland, men deres eksportverdi på 500 millioner dollar mangler konkurranseevne.

For eksempel har indiske selskaper innen energi, produksjon og gjødsel potensial til å øke indisk-russisk handel til 300 milliarder dollar. Dermed presenterer landbruksavtalen en sjelden mulighet for Pakistan til å investere i eksportbasen for landbruksprodukter og bringe flere selskaper inn i folden.

Russlands avanserte samarbeid innen landbruksteknologi kan tilby noen løsninger. For eksempel kan Pakistan få støtte fra Russland til mekanisert jordbruk og andre smarte teknologioverføringer for å øke avlingsproduksjonen. Dette kan igjen ha en positiv innvirkning på kortsiktig eksport og bidra til å utvide utvalget av landbruksprodukter som handles blant fremtidige selskaper.

Selv om den kan ha begrenset innvirkning på handelsutvidelse, har avtalen potensial til å informere om ulike vareutvekslinger med andre sanksjonsrammede økonomier, inkludert Iran og Afghanistan.

Kilde: TRT WORLD