Forrige måned var Ankara vertskap for et historisk møte mellom to sentrale strategiske aktører i Afrikas Horn: Etiopia og Somalia. Begge landene har hatt et diplomatisk, men kaotisk forhold i nesten tre tiår.

Den Türkiye-meglerte "historiske forsoningen" mellom Somalia og Etiopia representerer et betydelig fremskritt i konflikthåndtering og setter Ankaras diplomati og utenrikspolitikk i en særstilling sammenlignet med globale stormakter som USA, Kina og EU.

Tidligere har regionen Afrikas Horn generelt, og konflikten i Somalia spesielt, ført til at land har investert i humanitær bistand eller militære tiltak for å svekke Al Shabab. Det ble imidlertid raskt klart at denne konflikten ikke kunne løses uten å ta hensyn til nabolandet Etiopia.

Dette er nøkkelen til hva som gjør Türkiyes tilnærming unik. Den opererte ut fra premisset om at så lenge det var fiendtlighet mellom de to afrikanske landene, ville det ikke være noen faste, vedvarende løsninger på krisen.

Ifølge en rapport fra Geneva Academy kommer Afrika på andreplass etter Midtøsten når det gjelder væpnede konflikter per region. Kontinentet lider for øyeblikket av mer enn 35 ikke-internasjonale væpnede konflikter, inkludert i Burkina Faso, Kamerun, Den sentralafrikanske republikk (CAR), Den demokratiske republikken Kongo, Etiopia, Mali, Mosambik, Nigeria, Senegal, Somalia, Sør-Sudan og Sudan.

Flere væpnede fraksjoner er involvert i disse konfliktene, enten i opposisjon til regjeringsstyrker eller i kamp mot hverandre. Vestlige makter og naboland har grepet inn i de ikke-internasjonale væpnede konfliktene i Burkina Faso, Mali, Mosambik, Nigeria og Somalia.

Sammenlignet med andre tilfeller av borgerkriger rundt om i verden, som i Colombia, Filippinene eller Afghanistan, blir konflikter i Afrika sjelden løst gjennom fredsforhandlinger og avtaler. Dette kan endre seg ettersom Somalia og Etiopia endelig har blitt enige om å takle sine uenigheter.

Under Ankara-erklæringen vil de to nasjonene starte forhandlinger senest i februar, med Türkiyes tilrettelegging, og disse skal avsluttes og signeres innen fire måneder.

"Avtalen mellom de to naboene (Somalia og Etiopia) har nå dempet frykten for en bredere regional konflikt i Afrikas Horn," skriver Emmanuel Onyango og Tuğrul Oğuzhan Yılmaz for TRT Afrika. "FN, Den afrikanske union (AU) og en regional blokk i Øst-Afrika, Intergovernmental Authority on Development (IGAD), ønsket avtalen velkommen og gratulerte Türkiye for sine meklingsinnsats."

Somalias utfordringer

I Somalia spiller Al Shabab en avgjørende rolle i å gjøre Afrikas Horn til en av de mest konfliktfylte regionene. I tillegg gjør tilstedeværelsen av en rekke globale aktører i landet, først og fremst African Union Support and Stabilization Mission in Somalia (AUSSOM) og FNs Transitional Assistance Mission in Somalia (UNTMIS), konflikten på mange måter sammenlignbar med forholdet mellom USA og Taliban.

Somalia forblir et av de viktigste fokuspunktene i det internasjonale systemet etter den kalde krigen. Det var et av de første "laboratoriene" for humanitær intervensjon som oppsto med Sovjetunionens kollaps.

I 1991 førte kollapsen av Siad Barre-regimet, som hadde sittet ved makten siden 1969, raskt landet inn i en intern konflikt. Denne krigen mellom stammer og krigsherrer ble møtt med både regional og global handling.

Spesielt FNs fredsbevarende innsats og USAs "humanitære hjelpearbeid" bidro til å bryte opp konflikten i 1992. Men denne intervensjonen skapte sine egne problemer.

Det er viktig å huske på det nesten kroniske ineffektiviteten til det internasjonale samfunnet når det gjelder å hjelpe en nasjon med å gjenoppbygge seg selv. Eksempler som Afghanistan, der USA trakk seg ut etter Sovjetunionens tilbaketrekning, viser hvordan mangel på etterkrigsrekonstruksjon og overgangsrettferdighet kan føre til vedvarende ustabilitet.

Etterkonflikt gjenoppbygging, transformasjon, og overgangsrettferdighetmekanismer, som betyr hvordan samfunn reagerer på arven av massive og alvorlige menneskerettighetsbrudd, ble ikke etablert i Somalia eller Afghanistan.

Fylle gapet

Maktvakuumet som ble igjen etter tilbaketrekningen av FN og USA fra Somalia på 90-tallet ble fylt av regionale statlige og ikke-statlige aktører. Somalias vestlige nabo Etiopia spilte hovedsakelig en viktig rolle etter 1996 ved å initiere grenseoverskridende angrep.

I 2005 beseiret Den islamske domstolsunionen, som hadde etablert en innflytelsessfære for seg selv, krigsherrene i 2006 og erklærte sin makt i Somalia, noe som førte til en ny intervensjon av Etiopia i landet.

Etiopia, støttet politisk av USA og militært av Uganda, sammen med Den afrikanske unions misjon i Somalia (AMISOM) og Den føderale overgangsregjeringen, opprettholdt sin dominans frem til 2009.

Samme år utnyttet Al Shabab maktvakuumet som ble skapt av Etiopias tilbaketrekning fra landet og innførte sin form for styring, og opprettholdt kontrollen over den sørlige delen av landet. Siden grunnleggelsen og spesielt etter kunngjøringen av troskapsløftet til Al Qaida i 2012, ble Al Shabab det fremste målet for USAs 'Krig mot terror' i regionen.

Etter 18 år med masseovergrep i Somalia, samt nabolandene Kenya og Etiopia, opplevde Al Shabab militært nederlag, tilbaketrekning samt omgruppering. Stig Jarle Hansen, en av de ledende ekspertene på Al Shabab, hevder at ulovlig beskatning, samfunnsrivaliseringer, hærens svakheter og eksistensen av trygge områder har vært noen av nøkkelfaktorene for Al Shababs utholdenhet.

Nasjonale, regionale og globale erfaringer kan hjelpe rettshåndhevelse med å stoppe fremveksten av Al Shabab på Afrikas horn. FNs kontor for rettsstatsprinsipper og sikkerhetsinstitusjoner, etablert innenfor avdelingen for fredsoperasjoner, har en seksjon under sitt mandat kalt avvæpning, demobilisering og reintegrering.

Hovedmålet med denne prosessen er å bidra til sikkerhet og stabilitet i etterkonfliktmiljøer slik at gjenoppretting og utvikling kan begynne. Dette ble anvendt på konfliktene i Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo, Sør-Sudan, Burundi, Colombia, Etiopia, Haiti, Irak, Libya, Jemen og Somalia.

Et av de mest kjente eksemplene på dette er Mukhtar Robow, tidligere nestleder og talsmann for Al Shabab, som forlot gruppen i 2015 og ble utnevnt til minister for religiøse anliggender i Somalia. Eksempler som disse må utvides for å understreke det faktum at Al Shababs måte å utfordre staten og forstyrre freden i regionen på, ikke kan fortsette.

Ankara-erklæringen

Ankara-erklæringen som ble kunngjort mellom Somalia og Etiopia legger grunnlaget for lignende fremtidige forhandlinger for å bekjempe Al Shabab siden begge land er mål og ofre for denne bevegelsen og har betydelig erfaring på dette feltet.

Den offisielle uttalelsen fra Republikken Tyrkias utenriksdepartement erklærte "De ble enige, i en ånd av vennskap og gjensidig respekt, om å gi avkall på og legge bak seg forskjeller og kontroversielle spørsmål og gå videre på en samarbeidsmåte for å forfølge felles velstand."

Sterk og varig fred kan bare oppstå med en helhetlig tilnærming i stedet for at ett land kjemper alene. Erfaring, etterretning og kunnskapsdeling er nøkkelen for at enhver konflikt skal ta slutt.

Dette var en av de viktigste operasjonelle feilene i forhandlingene mellom USA og Taliban i Afghanistan. Selv om USA ikke opererte alene i Afghanistan, men med en internasjonal koalisjon siden 2001, involverte de ikke andre parter for en bærekraftig fred som ville gagne alle i regionen.

Sammenlignet med USAs tilnærming, er Tyrkias initiativ for å avslutte en tiår lang krise ved å la involverte parter sitte ved samme bord for å diskutere utfordringene fremover noe som regionen Afrikas Horn har ventet på.

KILDE: TRT WORLD