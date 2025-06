De siste ukene har Dhaka vært vitne til uendelige demonstrasjoner. Selv om intensiteten i disse samlingene har avtatt, er det tydelig at sinne mot India er merkbart.

Spenningsnivået i Dhaka forverres av to hovedårsaker – først Indias beslutning om å gi asyl til den avsatte statsministeren Sheikh Hasina, og deretter en flom av feilinformasjon fra India, støttet av landets toppolitikere, som har som mål å undergrave Bangladeshs midlertidige regjering ledet av nobelprisvinner Muhammad Yunus.

Forholdet mellom de to landene ble ytterligere forverret 2. desember da en gruppe indiske demonstranter stormet Bangladeshs diplomatiske misjon i den nordøstlige indiske byen Agartala.

Den indiske protesten ble utløst av Dhakas arrestasjon av en hinduistisk munk, Chinmoy Das, for å ha vist mangel på respekt for det nasjonale flagget – en handling som New Delhi oppfattet som en del av en systematisk målretting mot landets hinduistiske minoritet etter at Sheikh Hasinas regjering ble styrtet av et folkelig opprør i august.

Som svar suspenderte Bangladeshs midlertidige regjering alle konsulære tjenester ved misjonen i Agartala og innkalte den indiske ambassadøren i Dhaka. Regjeringen antydet også muligheten for å organisere anti-indiske demonstrasjoner i landet.

Den diplomatiske spliden skjer på bakgrunn av en rekke klager Bangladesh har mot India, en regional stormakt. De to nasjonene deler en 4096 kilometer lang grense, verdens femte lengste.

Siden Hasinas fall har India, under den hindu-nasjonalistiske regjeringen til statsminister Narendra Modi, inntatt en stadig mer kritisk holdning til påståtte brudd på minoritetsrettigheter i Bangladesh, noe den nye midlertidige regjeringen i Dhaka gjentatte ganger har avvist.

Modi og hans utenriksminister S. Jaishankar har gjentatte ganger oppfordret den midlertidige regjeringen, ledet av nobelprisvinner Muhammad Yunus, til å beskytte landets hinduistiske minoritet – en holdning som er i tråd med Modis regjering sin fremstilling av seg selv som global beskytter av hinduismen.

Disse oppfordringene har blitt oppfattet i Dhaka som nedlatende og hyklerske, gitt Indias omstridte historie med minoritetsrettigheter.

10. desember, dagen etter at Indias utenrikssekretær Vikram Misri uttrykte bekymring for minoritetenes velferd i Bangladesh, innrømmet Yunus’ pressesekretær Shafiqul Alam at minoriteter, hovedsakelig hinduer, faktisk hadde vært mål for 88 voldshendelser mellom august og desember. Ifølge den lokale rettighetsgruppen Ain O Shalish Kendra har minst syv hinduistiske templer blitt vanhelliget mellom oktober og november.

Men det som virkelig provoserte den nye ledelsen, samt mange bangladeshere, var hvordan indiske politikere og medier fremstilte noen titalls angrep på minoriteter som en slags massakre. Enkelte nyhetsankere gikk så langt som å hevde at tusenvis av angrep mot hinduer hadde funnet sted.

Denne uenigheten har påvirket mange aspekter av forholdet mellom India og Bangladesh. Grensekryssende reiser har gått ned. Antall flyvninger og passasjerer mellom Kolkata og Dhaka ble halvert mellom juli og november. Lastebilsjåfører har redusert sine operasjoner, noe som har ført til mangel på mat og andre nødvendigheter.

Men hvordan kom vi hit?

Spørsmålet om minoriteter

Yunus-regjeringen har stått overfor utfordringen med å begrense en bølge av vold mot tilhengere av Hasinas vanærede Awami League-parti, som inkluderte medlemmer av landets hinduistiske minoritet.

India, som anså Hasina som en pålitelig alliert i en region som blir lokket av sin mektigere rival Kina, ga henne asyl til tross for hennes direkte involvering i å beordre politiet og hæren til å åpne ild og bruke tvang for å knuse det folkelige opprøret mot hennes styre.

Som et resultat ble minst 800 mennesker drept i politiets skyting. Uavhengige estimater har registrert dødstallet til å overstige 800. Gjennom hele krisen kom det ingen fordømmelse av den brutale undertrykkelsen fra India.

Men New Delhi har ikke spart noen anledning til å vise sin sympati for den hinduistiske minoriteten i Bangladesh, samtidig som de bekvemt ignorerer hundrevis av drap som Hasina beordret i sitt siste forsøk på å beholde makten.

Yunus har vært ganske åpen om å forklare situasjonen til verden. Han innrømmet at sporadisk vold fant sted etter Hasinas avgang, men understreket at lov og orden forbedret seg raskt etter at han tok kontroll over landets anliggender, samtidig som han instruerte rettshåndhevelse om å stramme inn sikkerhetstiltakene for å beskytte minoritetssamfunn. Så langt har over 70 personer blitt arrestert for å ha deltatt i vold mot minoriteter.

Likevel har indiske medier vært fulle av en ensidig fremstilling som overser New Delhis rolle i å støtte opp en autokratisk leder som har vært bredt hatet i landet i mer enn to tiår.

Asif Mahmud, en ungdomsleder under sommerens protester mot Hasina og nå rådgiver i Yunus-administrasjonen, kritiserte Indias hindu-nasjonalistiske regjerings nære bånd til Awami League i et intervju med TRT World.

“De (den indiske regjeringen) gir nå til og med Hasina, som er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten, statlige fasiliteter. Det er derfor bangladeshere er sinte på den indiske regjeringens holdning,” sa han.

Et stort antall bangladeshere finner også Indias holdning hyklersk i lys av målrettede angrep mot indiske muslimer som er vanlige og til og med muliggjort av medlemmer av Modis Bharatiya Janata Party.

“Vi krever sikkerhet for indiske minoriteter,” sto det på en plakat båret av en demonstrant i Dhaka nylig.

Bangladeshere har også merket seg Modis anti-muslimske uttalelser. Han kalte muslimer “inntrengere” i en av sine valgkamptaler tidligere i år.

Bangladeshere er også bekymret over at det ikke er noen muslimske ministre i hans regjering, mens den muslimsk-dominerte staten Jammu & Kashmir blir styrt med jernhånd.

Sharif Osman Hadi, talsperson for Inquilab Mancha, en høyreorientert gruppe involvert i anti-indiske protester, sa at India først må løse sine egne minoritetsproblemer.

“Bangladesh er et perfekt eksempel på religiøs harmoni, og India ville vært først i å undertrykke minoriteter. Så vi ønsker ikke en storebror-holdning fra dem,” la han til.

Ifølge en fersk rapport fra The New York Times kan situasjonen for Bangladeshs minoriteter defineres et sted mellom to ytterpunkter – en overdrevet fremstilling fra India og en nedtoning eller latterliggjøring i Bangladesh.

“Smil er sjeldne, og bedrifter sliter,” sa S.K. Nath Shymal, president for Bangladesh National Hindu Grand Alliance i Chattogram, ifølge NYT-rapporten.

Kokende sinne

Motstanden mot Indias lite flatterende fremstilling av Bangladesh som et usikkert sted for minoriteter er ikke begrenset til aktivister. Medlemmer av den midlertidige administrasjonen og andre politiske partier har også uttalt seg.

“India sprer stadig feilinformasjon mot Bangladesh og juli-revolusjonen, med mål om å isolere Bangladesh internasjonalt og fremstille det som en islamistisk høyborg,” sa Asif Nazrul, justisminister i den midlertidige regjeringen, til TRT World.

Ruhul Kabir Rizvi, senior fellessekretær i Bangladesh Nationalist Party, en nemesis av Awami League, startet en kampanje mot Indias oppfattede hegemoni allerede før Sheikh Hasinas regime ble styrtet.

Rizvi brente nylig sin kones indiske sari på en pressekonferanse som et tegn på protest mot New Delhi.

Han la til at land som Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldivene og Pakistan ikke lenger er på linje med India på grunn av landets “hatfulle” og “ondsinnede” tilnærming.

“Bangladesh er heller ikke med dere (India). Dette skyldes utelukkende deres arroganse og den utnyttende holdningen dere fortsetter å vise,” sa Rizvi.

Shahab Enam Khan, professor ved Institutt for internasjonale relasjoner ved Jahangirnagar University, sa at BJPs utenrikspolitikk synes å være hindret av kortsiktighet og en vedvarende tilknytning til sin eneste allierte, Awami League (AL).

“Bangladesh har ingen logisk grunn til å skape hindringer i sine bilaterale forhold, og heller ikke ser det sitt engasjement med Delhi gjennom en religiøs linse eller maktpolitikk,” sa professor Shahab til TRT World.

“De må akseptere at dette forholdet kun kan blomstre basert på gjensidig respekt og gjensidighet.”

Sreeradha Datta, professor i internasjonale anliggender ved OP Jindal Global University og ikke-resident seniorforsker ved Institute of South Asian Studies ved National University of Singapore, delte en lignende oppfatning. Hun sa at feilinformasjon og hatprat fra Indias mainstream-medier samt høyreorienterte sosiale medier har ført til eskalering og fiendtlighet mellom de to landene.

“Det finnes interesser som ønsker å skape politisk splittelse og eskalere fiendtlighet for å dra nytte av ‘spliden’. Begge lands regjeringer må gjøre det som trengs for å forbli vennlige naboer i både ord og handling,” sa hun.

En nylig studie fra den bangladeshiske faktasjekk-organisasjonen Rumor Scanner avslørte 49 indiske medier som spredte 13 falske historier om Bangladesh, hvorav mange fremstilte landets demokratiske opprør som et islamistisk opprør.

Professor Datta anser Indias utenrikssekretær Vikram Misris besøk til Dhaka 9. desember som et betydelig skritt mot normalisering av forholdet mellom de to landene.

Det var det første besøket av en høytstående indisk tjenestemann til landet etter at det folkelige opprøret tvang statsminister Hasina til å flykte til India i august.

“Begge land delte sine bekymringer og diskuterte veien ut av fiendtligheten. Jeg håper situasjonen vil deeskalere etter besøket,” sa professor Datta.

KILDE: TRT WORLD