Den nyvalgte presidenten Donald Trump blir ofte omtalt som en kaosagent. Han har truet allierte med annektering av land og lovet å bruke økonomisk press for å få Canada til å bli USAs 51. stat. Han ønsker også å begrense antallet immigranter, som anses som en viktig drivkraft for økonomisk vekst, samtidig som han vil innføre uvanlig høye tollsatser på import fra land som Kina, noe som gjør hverdagsvarer rimeligere for den gjennomsnittlige amerikanske forbrukeren.

I teorien burde hans handlinger ha skremt investorer til å trekke seg tilbake. Tross alt flykter smarte penger når militær eventyrlyst, handelsbarrierer og kaos i arbeidsmarkedet truer i horisonten.

Men det motsatte ser ut til å skje i USA. Den amerikanske dollaren styrker seg stadig. Verdien av dollaren mot store globale valutaer ligger på et toårig høydepunkt.

Oppgangen i dollaren begynte i september da Trumps sjanser for å vinne en ny presidentperiode ble tydelige. Bevegelsen oppover har fortsatt siden, ifølge US Dollar Index, som måler dollarens verdi i forhold til en kurv av store valutaer.

Økningen i dollarens verdi betyr at internasjonale investorer fortsatt ser på den som en trygg havn. Etterspørselen etter dollaren stiger ettersom enkeltpersoner og selskaper over hele verden ønsker å konvertere sine beholdninger til dollar.

Antakelsen deres er at dollarens verdi vil fortsette å stige mot andre valutaer under Trumps presidentskap.

Euroen har nylig tapt 4,9 prosent mot dollaren. Verdien av det britiske pundet og den kinesiske yuanen har falt henholdsvis 5,2 prosent og én prosent mot dollaren.

Eksperter har imidlertid en motstridende forklaring på hvorfor Trumps ukonvensjonelle tilnærming til viktige økonomiske spørsmål styrker dollaren.

Den forventede turbulensen i den amerikanske økonomien i de kommende dagene er faktisk en kilde til styrke for dollaren.

“Tollsatser og noen av de andre politikkene (som) masseutvisninger vil legge oppadgående press på priser og lønninger i USA, noe som vil bety... høyere renter,” sier Yougesh Khatri, en tilknyttet forsker ved den britiske tankesmien Chatham House, til TRT World.

Økte tollsatser på import og utvisning av utenlandske arbeidere vil gjøre prisene på hverdagsvarer dyrere i USA. For å dempe denne inflasjonen må den amerikanske sentralbanken øke rentene.

Høyere renter vil igjen gjøre den amerikanske valutaen mer attraktiv for globale investorer.

Utsiktene til høyere inflasjon i USA er derfor en drivkraft for dollarens økende internasjonale etterspørsel.

Tollsatser, immigrasjon og skattekutt

Det er tre kjernepunkter i Trumps økonomiske politikk: høyere tollsatser, færre immigranter og lavere skatter. Hver av disse skaper inflasjon, ifølge Thierry Wizman, valutastrateg i det globale finansselskapet Macquarie.

Trumps forventede politikk og dens potensielt inflasjonsdrivende implikasjoner er den “hoveddrivkraften bak den nylige dollarstyrkingen,” sier Wizman.

I presidentkampanjen for 2024 snakket Trump om å innføre minimumstollsatser på 10 til 20 prosent på alle importerte varer, bortsett fra forsendelser fra Kina som vil bli pålagt tollsatser på 60 prosent eller høyere.

Tollsatser tømmer forbrukernes lommebøker, ettersom de fleste forhandlere har en tendens til å overføre de økte kostnadene. Forbrukere og bedrifter vil møte en “massiv byrde” på grunn av Trumps foreslåtte tollsatser, ettersom prisene på dagligvarer vil stige, ifølge en rapport fra tankesmien Third Way.

På samme måte vil Trumps immigrasjonspolitikk, som inkluderer utvisning av 11 millioner udokumenterte arbeidere, forårsake et “gigantisk sjokk” på billioner av dollar for økonomien.

“Det vil raskt øke inflasjonen ved å redusere kapasiteten til amerikanske selskaper til å levere varer og tjenester raskere enn det reduserer etterspørselen,” sier Michael Clemens, økonomiprofessor ved George Mason University med fokus på migrasjon.

Trump vil også sannsynligvis forlenge utløpende skattekutt og muligens tilby nye skattelettelser som kan “øke etterspørselen akkurat når (den amerikanske sentralbanken) prøver å dempe den.”

Skattekutt gir enkeltpersoner mer disponibel inntekt og bedrifter høyere fortjeneste. Alle disse ekstra pengene øker etterspørselen etter varer og tjenester, noe som skaper inflasjon på kort sikt.

En forkjemper for en sterk dollar

Trump vil sannsynligvis “prioritere” amerikansk innenlandsk etterspørsel gjennom høyere tollsatser, sier Gary Ng, seniorøkonom for Asia-Stillehavet ved Natixis Corporate and Investment Banking i Hongkong, til TRT World.

“Ettersom sentralbanker i andre land kan kutte (rente)rater raskere og mer enn USA, kan avkastningsforskjellen føre til en sterkere dollar,” sier han. Avkastningsforskjell refererer til forskjellen mellom avkastningsrater i verdens store økonomier.

“Dette kan gjøre amerikanske eiendeler mer attraktive sammenlignet med andre markeder,” sier han.

Den kommende amerikanske presidenten antas å være en forkjemper for en sterk dollar. Han sa til Bloomberg i fjor at USA hadde “store valutaproblemer”, spesielt mot den japanske yenen og den kinesiske yuanen.

Scott Bessent, som sannsynligvis vil lede Finansdepartementet i den kommende Trump-administrasjonen, sa at Trump ikke ville la dollaren svekkes fordi den nyvalgte presidenten ønsket at den skulle forbli verdens reservevaluta.

“Jeg tror at hvis du har gode økonomiske politikk, vil du naturlig ha en sterk dollar,” sa han.

IMF forventer at USA vil vokse med 2,2 prosent i år, sammenlignet med forventet vekst på 0,8 prosent i Tyskland, 1,1 prosent i Japan og 1,5 prosent i Storbritannia.

Men hvor lenge dollarrallyet vil vare, er noe bare tiden vil vise.

Barry Eichengreen, professor i økonomi ved University of California, sier at styrken til dollaren har vært avhengig av styrken til den amerikanske økonomien. Men de foreslåtte tollsatsene er “uforenlige” med den styrken, insisterer han.

“Trump er en usikkerhetsmaskin. På et tidspunkt vil valutahandlere innse dette faktum,” sier han, og bemerker at dollarens kortsiktige og langsiktige utsikter fortsatt er i konflikt.

KILDE: TRT WORLD