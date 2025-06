Russlands ambassadør i USA har kunngjort at en ny runde med samtaler mellom de to landene vil finne sted i Moskva.

I et intervju med det russiske statlige nyhetsbyrået TASS, sa Alexander Darchiev tirsdag at beslutningen var «foreløpig», og at hovedtemaet forblir det samme, nemlig å redusere «irritasjoner» i bilaterale diplomatiske forhold.

Når det gjelder tidspunktet, sa han at arrangementet vil finne sted «i nær fremtid».

«Jeg har allerede nevnt at gjenopprettelsen av russisk-amerikanske forhold fortsatt er langt unna, og prosessen hindres ikke bare av motstandere av Det hvite hus, legemliggjort av 'den dype staten', men også av 'hauker' i Kongressen, hvor det eksisterer en vedvarende anti-russisk lobby,» sa Darchiev.

Konsultasjoner som tar sikte på å normalisere driften av russiske og amerikanske ambassader og adressere hindringer i bilaterale forhold, fant sted i Istanbul 27. februar og 10. april.

Den russiske delegasjonen ble ledet av Darchiev, mens den amerikanske delegasjonen ble ledet av Sonata Coulter, assisterende assisterende utenriksminister for europeiske og eurasiske saker.

«Det er imidlertid viktig at det fortsatt er fremdrift, om enn fullstendig reversibel, reflektert i et håndgripelig resultat som den foreløpige beslutningen som ble tatt under den siste konsultasjonsrunden 10. april i Istanbul om å flytte dem til hovedstedene,» sa han.

«Jeg kan bekrefte at neste forhandlingsrunde mellom delegasjonene vil finne sted i svært nær fremtid i Moskva.»

Etter den første runden godkjente Washington Darchievs nominasjon som Russlands ambassadør i USA.

Etter den andre runden utvekslet begge sider notater som inneholdt forsikringer om garanterte banktjenester for diplomatiske oppdrag, og ble enige om ytterligere tiltak for å lette visumutstedelse og mobilitet for diplomater.

Ifølge Darchiev understreket Moskva prioriteten av å raskt gjenopprette russisk diplomatisk eiendom som ble konfiskert i USA.