Palestinske motstandskjempere løslot tre israelske fanger i bytte mot hundrevis av palestinske fanger som ble frigitt av Israel, og fullførte dermed den siste fangeutvekslingen til tross for frykt for at våpenhvileavtalen i Gaza var nær kollaps.

En AFP-journalist så maskerte Hamas-soldater føre fangene opp på en scene foran en folkemengde i Gazas sørlige by Khan Younis.

Israelsk-amerikanske Sagui Dekel-Chen, israelsk-russiske Sasha Trupanov og israelsk-argentinske Yair Horn ble tvunget til å avgi uttalelser i en mikrofon før de ble overlevert til Røde Kors og returnert til israelsk territorium etter å ha vært holdt fanget i over 16 måneder.

Med gaveposer fra sine fangevoktere i hendene, oppfordret de tre mennene, flankert av soldater, til videre fangeutvekslinger under våpenhvileavtalen.

Kort tid etter forlot en buss med palestinske fanger Israels Ofer-fengsel og ble møtt av en jublende folkemengde i den okkuperte Vestbreddens by Ramallah, ifølge en AFP-journalist.

Flere busser fraktet innsatte fra et israelsk fengsel i Negev-ørkenen til Gazastripen, ifølge en annen AFP-journalist.

Lørdagens utveksling, den sjette siden våpenhvilen trådte i kraft 19. januar, fant sted etter at Hamas hadde truet med å stanse frigivelsen av gisler på grunn av påståtte israelske brudd, mens Israel hadde truet med å gjenoppta krigen dersom det skjedde.

Av de 251 gislene som ble tatt under Hamas' angrep på Israel 7. oktober 2023, er 70 fortsatt i Gaza, inkludert 35 som det israelske militæret sier er døde.

Neste fase

Senere på dagen nådde hundrevis av palestinere som ble frigitt av Israel Khan Younis, sør i Gaza, hvor de gjorde seierstegn og vinket til en jublende mengde.

På Vestbredden sa en frigitt fange, Amir Abu Radaha: "Jeg har vendt tilbake til familien min og jeg har blitt født på nytt."

Tiltalt for å forårsake død med vilje og å være medlem av en ulovlig organisasjon, ifølge Israels justisdepartements poster, hadde Abu Radaha tilbrakt nesten 32 år i fengsel.

Israel bekreftet at de hadde frigitt totalt 369 fanger.

Ifølge den palestinske fangeforeningens advokatorganisasjon inkluderte de som skulle frigjøres 36 som sonet livstidsdommer, hvorav 24 skulle deporteres under våpenhvileavtalens vilkår.

De deporterte, med barberte hoder, ankom senere med buss på den egyptiske siden av grensen, sa en AFP-korrespondent.

Bilder sendt på israelske medier viste palestinske fanger før deres løslatelse iført gensere med fengselstjenestens logo, en Davidstjerne, og slagordet: "Vi vil ikke glemme og vi vil ikke tilgi."

Forhandlinger om en annen fase av våpenhvilen, ment å legge frem trinn mot en mer permanent slutt på krigen, forventes å begynne neste uke.

USA "må tvinge" Israel

USAs utenriksminister Marco Rubio, hvis land er Israels største støttespiller og en av våpenhvilemeglerne, skal etter planen ankomme Israel sent lørdag før forventede samtaler med statsminister Benjamin Netanyahu om våpenhvilen.

Hazem Qassem, en talsmann for Hamas, sa i en uttalelse etter frigivelsen av fangene lørdag at USA "må tvinge" Israel til å overholde våpenhvileavtalen "hvis de virkelig bryr seg om fangenes liv".

Israels militære sjef, generalløytnant Herzi Halevi, sa at selv om innsatsen fortsetter for å bringe hjem de gjenværende fangene, "forbereder militæret samtidig offensive planer".

En israelsk kampanjegruppe, Hostages and Missing Families Forum, advarte i en uttalelse mot "sammenbrudd" av avtalen.