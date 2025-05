Mindre enn en måned etter Donald Trumps retur til Det hvite hus, står administrasjonen hans allerede overfor en bølge av søksmål som utfordrer sentrale presidentordrer og politiske beslutninger.

Flere av disse søksmålene retter seg mot presidentordrer som angivelig er utformet for å omstrukturere den føderale byråkratiet, omdirigere midler og endre immigrasjonspolitikken.

Samtidig har det også dukket opp søksmål knyttet til teknologimogulen Elon Musks rolle i det nyopprettede Department of Government Efficiency (DOGE). Kritikere hevder at dette bryter med føderale lover om åpenhet.

Domstolsordre

Søndag ba Trump-administrasjonen Høyesterett om å tillate avskjedigelsen av lederen for et føderalt byrå som beskytter varslere, etter at lavere domstoler hadde blokkert tiltaket. Distriktsdommer Amy Berman Jackson fastslo at Trump «åpenbart» hadde brutt loven ved å avskjedige etikkansvarlig. Ifølge Associated Press markerer dette den første saken fra Trumps andre periode som når landets høyeste domstol.

Søksmål og politikk

Trump-administrasjonen har forsøkt å fryse føderale midler mens de vurderer prioriteringer for utgifter, noe som har utløst juridiske utfordringer fra ideelle organisasjoner, folkehelseorganisasjoner og demokratisk ledede delstater. En føderal dommer i Rhode Island har signalisert vilje til å blokkere frysen, med henvisning til bekymringer om at det fortsatt kan påvirke finansieringen i praksis, selv etter at Det hvite hus trakk tilbake ordren.

En av Trumps presidentordrer, som omklassifiserer føderale ansatte under «Schedule F» for å gjøre det lettere å ansette og avskjedige dem, har tiltrukket seg flere søksmål. Fagforeninger hevder at tiltaket undergraver beskyttelser gitt av Kongressen og truer nøytraliteten til føderale byråer.

En annen presidentordre søker å eliminere retten til statsborgerskap ved fødsel. Minst fire føderale dommere har blokkert Trumps ordre, noe som markerer en av de første betydelige juridiske tilbakeslagene for hans andre administrasjon. Ytterligere søksmål utfordrer nye asylrestriksjoner, razziaer i såkalte «sanctuary cities» og begrensninger på immigrasjonsrelaterte tilskudd.

Borgerrettighetsgrupper har levert søksmål mot Trumps presidentordre som krever at Federal Bureau of Prisons skal huse transkjønnede innsatte i henhold til deres biologiske kjønn ved fødsel og nekte dem tilgang til kjønnsbekreftende helsehjelp. Andre søksmål utfordrer også Trumps restriksjoner på politikk for mangfold, likestilling og inkludering.

Elon Musk og DOGE

Trumps beslutning om å omdøpe US Digital Service til Department of Government Efficiency, eller DOGE, og utnevne Elon Musk til å lede det, har også utløst flere søksmål. Kritikere hevder at DOGE burde klassifiseres som et føderalt rådgivende organ, noe som ville kreve overholdelse av åpenhetslover. Andre juridiske utfordringer fokuserer på DOGEs tilgang til føderale data, spesielt i Arbeidsdepartementet.

Hva betyr dette?

Med en rekke søksmål under behandling er det sannsynlig at noen vil nå Høyesterett, spesielt de som involverer immigrasjon, finansieringsmyndighet og beskyttelse av offentlig ansatte. Til tross for en konservativt orientert domstol, antyder juridiske eksperter at noen av Trumps ordrer—som frysen av midler—kan bli kjent ugyldige for å overskride presidentens myndighet.

På samme måte kan Musks DOGE bli gjenstand for rettslig gransking dersom domstolene fastslår at det opererer utenfor føderale krav til åpenhet. Imidlertid har det ennå ikke blitt avsagt noen umiddelbare kjennelser i disse sakene.

Denne pågående juridiske kampen fremhever friksjonen mellom Trumps styringsstil og etablerte føderale regler, med søksmål som sannsynligvis vil forme retningen for administrasjonens politikk.

Tidslinje

16. februar: Trump-administrasjonen ber Høyesterett om å tillate avskjedigelsen av en leder for et føderalt varslingsbyrå, men distriktsdommer Amy Berman Jackson fastslår at tiltaket er ulovlig.

14. februar: Dommer John Bates avgjør til fordel for Elon Musks DOGE og avslår å blokkere tilgang til data i Consumer Financial Protection Bureau, Arbeidsdepartementet og Helsedepartementet, til tross for «alvorlige bekymringer».

13. februar: En føderal dommer pålegger midlertidig oppheving av en frysing av utenlandsk bistand, og fastslår at administrasjonen ikke hadde gitt noen begrunnelse for tiltaket. 14 delstater, ledet av New Mexico, saksøker Trump, Musk og DOGE, og hevder at Musks føderale innflytelse er grunnlovsstridig og har skapt «stor forvirring.»

Dommer Brendan A. Hurson blokkerer Trumps restriksjoner på helsehjelp for transkjønnede mindreårige. Trumps forsøk på å avskaffe retten til statsborgerskap ved fødsel blir blokkert for fjerde gang. Dommer Carl Nichols forlenger en kjennelse som stopper Trump-administrasjonen fra å sette 2 200 USAID-ansatte i permisjon. Pennsylvanias guvernør Josh Shapiro saksøker Trump-administrasjonen for «grunnlovsstridig» tilbakeholdelse av 2 milliarder dollar i føderale midler, til tross for en tidligere rettsordre om å frigjøre dem.

12. februar: En dommer opphever en blokkering av et føderalt program for frivillig avgang, og fastslår at fagforeninger ikke hadde rettslig grunnlag for å utfordre det. En gruppe på åtte tidligere interne regjeringsinspektører, som ble avskjediget av president Trump, leverer et søksmål som utfordrer oppsigelsene. De hevder at Trump brøt regler som krever at Kongressen varsles før slike oppsigelser.

11. februar: Første krets lagmannsrett opprettholder en blokkering av Trumps føderale frysing av midler, og tvinger administrasjonen til å gjenopprette frosne midler. Dommer John Bates pålegger føderale helsebyråer å gjenopprette slettede datasett etter et søksmål fra Doctors for America. Ideelle organisasjoner og små bedrifter saksøker Trump over planen om å fase ut USAID, og hevder at det bryter med maktfordelingsprinsippet.

9. februar: Dommer Paul Engelmayer blokkerer Elon Musks Department of Government Efficiency (DOGE) fra å få tilgang til personlige økonomiske data om millioner av amerikanere i Treasury Department-opptegnelser. Tiltaket kom etter at 19 delstatsadvokater saksøkte Trump-administrasjonen etter at DOGE, et kostnadsbesparende initiativ ledet av Musk, fikk tilgang til opptegnelsene.

7. februar: University of California Student Association saksøker Utdanningsdepartementet og anklager DOGE for ulovlig tilgang til økonomiske data om 42 millioner studielåntakere. Justisdepartementet går med på å holde tilbake navnene på FBI-agenter i etterforskningen av 6. januar, i påvente av juridisk gjennomgang.

6. februar: Dommer John Coughenour forlenger en pause i Trumps forsøk på å avskaffe retten til statsborgerskap ved fødsel, og fastslår at «presidenten ikke kan endre en grunnlovsrett gjennom en presidentordre.»

5. februar: Dommer Deborah L. Boardman blir den andre dommeren som blokkerer Trumps forsøk på å avskaffe retten til statsborgerskap ved fødsel, og støtter ideelle organisasjoner som representerer papirløse kvinner.

23. januar: Dommer Coughenour avsier den første store kjennelsen mot Trumps andre periode, og blokkerer ordren om å avskaffe retten til statsborgerskap ved fødsel.

20. januar: Få minutter etter Trumps innsettelse som USAs 47. president leverer interesseorganisasjonen National Security Counselors det første søksmålet, og krever at DOGE klassifiseres som et føderalt rådgivende organ underlagt åpenhetslover.