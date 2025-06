I flere år har Washingtons økonomiske innflytelse i Afrika stagnert. Sanksjoner, lav prioritering av politikk, selektiv tilnærming og varierende investeringsvolumer har samlet sett sørget for at USA har liten økonomisk innflytelse i regionen.

Man bør derfor ikke forvente mirakler fra USAs president Joe Bidens siste-liten-besøk til Angola, en reise som markerer hans første besøk til Afrika siden han tiltrådte i 2021.

Tidspunktet for besøket sender et tydelig signal om USAs prioriteringer: Biden blir den første amerikanske presidenten som besøker Afrika sør for Sahara på nesten et tiår. "Presidentens besøk til Luanda ... understreker USAs fortsatte engasjement for afrikanske partnere og viser hvordan samarbeid for å løse felles utfordringer gir resultater for både det amerikanske folket og hele det afrikanske kontinentet," heter det i en uttalelse fra Det hvite hus før besøket.

Et av Bidens mål for reisen er å forsøke å begrense Kinas økende økonomiske innflytelse i Angola og resten av regionen. Men betydelige kinesiske investeringer og et bredt spekter av utviklingstilbud tyder på at Washington mistet den muligheten for flere år siden.

Begge landene konkurrerer om tilgang til Afrikas forsyning av sjeldne jordmetaller. Kina er spesielt interessert i å utnytte Afrikas kommersielle markeder og havner, mens Washingtons mål i regionen inkluderer å forhindre demokratisk tilbakegang og opprettholde et nettverk av "likesinnede" militære og handelsmessige partnerskap.

Investeringsgap

Investeringer har vært et svakt punkt for Washington, som konsekvent har slitt med å fremme multisektorielle investeringer i Afrika.

Fra industri og landbruk til grønne investeringer og energifinansiering, fortsetter Kina å prioritere sektorer som er sentrale for Afrikas fremtidige utviklingsbehov. Plattformen Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) har spilt en viktig rolle i å tilpasse Afrikas finansieringsbehov med Kinas utviklingsstøtte, noe som har hjulpet Beijing med å fremstå som en forkjemper for Afrikas modernisering.

Dette er hvor Biden-administrasjonens økonomiske innflytelse har kommet til kort. På energiområdet har den lovet millioner for fornybar energi i Afrika, men investeringsvolumet har vært langt under kontinentets økende energibehov.

Samtidig har Kina investert milliarder i grønne energiprosjekter og ser på gunstige lån som en måte å støtte Afrikas vekst på kort sikt. Selv om Washington i årevis har advart mot kinesisk gjeld og utlån, har det slitt med å øke utenlandske investeringer til gjeldsbelastede afrikanske økonomier, noe som har presset dem nærmere Kina.

Politisk usikkerhet har ytterligere begrenset effektiv konkurranse med Kina. Biden besøker Angola bare rundt 40 dager før valget, og det er en reell mulighet for at tidligere president Donald Trump kan komme tilbake til makten i november. Hvis dette skjer, kan Biden kanskje ikke levere på kjernen i sin Afrika-politikk: 55 milliarder dollar i multisektorielle investeringer innen 2025. Av dette er rundt 44 milliarder allerede investert.

Trump nektet å besøke Afrika under sin periode i 2016 og har konsekvent nedtonet finansiering av ren energi og diplomatisk engasjement mot Afrika. Hans budskap til Afrika er klart: det er ikke en utenrikspolitisk prioritet.

Kinas økonomiske innflytelse er derimot fri for slike begrensninger. På FOCAC-toppmøtet i Beijing denne måneden forpliktet Kinas president Xi Jinping seg til nesten 51 milliarder dollar i finansiering til Afrika over de neste tre årene, mens konsistente handelspolitikker sikrer at Kina forblir Afrikas største handelspartner sør for Sahara.

På grunn av sitt hyppige engasjement med 53 afrikanske land, er Kina også bedre posisjonert til å gjennomføre store politiske mål, som å skape én million nye jobber på kontinentet. Gitt omfanget av Afrikas økonomiske engasjement med Kina, må Biden legge bort antakelsen om at Kinas grunnleggende mål i regionen er å svekke "USAs forhold til afrikanske folk og regjeringer."

Denne perspektivet reflekterer et ønske om å reagere på Kinas innflytelsesbygging i Afrika, snarere enn å behandle forholdet mellom USA og Afrika på egne premisser.

PGII vs Belt and Road

Bidens beslutning om å besøke Luanda er et kalkulert trekk.

Angola er en sentral del av Lobito-korridoren, et signaturprosjekt under det USA-støttede initiativet Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII).

Korridoren har som mål å styrke jernbaneforbindelsen mellom Angolas Lobito-havn, Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Zambia, og blir sett på som en motvekt til Kinas Belt and Road Initiative (BRI) i Afrika.

Men å begrense BRI har ikke gitt resultater. For det første har Biden vært stadig mer selektiv med hvilke land han engasjerer under PGII. Hans administrasjon har prioritert konsultasjoner med Angola, DRC, Tanzania og Zambia, mens 52 afrikanske nasjoner er aktivt engasjert under BRI.

For å fremme PGIIs regionale appell må Biden også adressere Afrikas reservasjoner mot vestlige handlinger. Dette inkluderer krav om å oppheve "langsiktige sanksjoner" mot Eritrea, Sør-Sudan, Sudan og Zimbabwe for å fremme deres sosiale utvikling.

Det ville vært fornuftig for Biden å refokusere sin første Afrika-reise rundt nasjoner som føler seg oversett av USAs utviklingsprioriteringer. En konkret holdning mot kontroversielle sanksjoner er også avgjørende for å vinne mer tillit hos Den afrikanske union (AU) og forsikre dem om at USA er seriøse med å takle felles utfordringer "på tvers av det afrikanske kontinentet."

AU spiller en kritisk rolle i å forme regionale utviklingsprioriteringer og økonomiske integrasjonsmuligheter. Washington er også avhengig av AU for å utdype samarbeidet mellom USA og Afrika innen økonomi, matsikkerhet, helse, klima og god styring.

Den andre begrensningen for PGII er transkontinental tilkobling og energiinfrastruktur. Begge kan ikke lykkes i isolasjon.

Det er behov for at Washington posisjonerer de minst utviklede afrikanske statene i sentrum av PGIIs regionale energi- og globale handelsagenda. Mens Lobito-korridoren ser for seg internasjonal handel og mineraltilgang gjennom Angolas havn, tilbyr den begrenset nytte for andre afrikanske stater utenfor den kritiske mineralforsyningskjeden.

Dette markerer en strategisk svakhet for PGII, ettersom transporttilkobling forblir overveldende fokusert på tilgang til kritiske mineraler i Afrika. Med mindre Washington bestemmer seg for å utvide konkurransen med BRI til høyhastighetstog, havneutvikling, multimodale transportnettverk og energiproduksjonsinfrastruktur, vil det være vanskelig å omforme økonomisk innflytelse til sin fordel og bringe mange av Kinas strategiske partnere inn i sin sfære.

Gitt begrensningene på USAs multisektorielle investeringer og infrastrukturtilbud i Afrika, er det lite sannsynlig at Bidens Angola-besøk vil påvirke Kinas innflytelsesbygging.

Det oppfyller ganske enkelt et lenge etterlengtet løfte om å besøke den ressursrike staten, hvor utviklingssamarbeidet forblir begrenset til en håndfull afrikanske nasjoner.