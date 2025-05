USA har godkjent utleveringen av en mistenkt i forbindelse med terrorangrepene i 2008 i Indias finanshovedstad Mumbai, der over 160 mennesker ble drept. Dette kunngjorde president Donald Trump torsdag under en pressekonferanse med Indias statsminister Narendra Modi.

De tre dager lange angrepene, som startet 26. november 2008, rammet hoteller, en togstasjon og et jødisk senter, og resulterte i 166 dødsfall.

"Jeg er glad for å kunne kunngjøre at min administrasjon har godkjent utleveringen av en av planleggerne og en av de virkelig onde personene i verden, som var involvert i det grusomme terrorangrepet i Mumbai i 2008, slik at han kan stilles for retten i India. Han returnerer nå til India for å møte rettferdigheten," sa Trump til journalister i Det hvite hus.

Trump nevnte ikke navnet på personen under pressekonferansen, men en felles uttalelse fra de to landene identifiserte senere mannen som den Chicago-baserte forretningsmannen og kanadiske statsborgeren Tahawwur Rana.

Sent forrige måned avviste USAs høyesterett Ranas anmodning om å få sin utlevering vurdert på nytt.

Rana sitter for tiden fengslet i et føderalt fengsel i USA.