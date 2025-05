Ved daggry mandag strømmet tusenvis av palestinere langs den kystnære Al-Rashid-gaten tilbake til Nord-Gaza. Ryggene deres var bøyd under vekten av fordrivelsen, utmattelsen fra reisen og de få eiendelene de klarte å bære med seg.

Denne uken, etter over ett år i eksil, vendte de tilbake til restene av hjemmene sine, hvor de fleste har blitt redusert til ruiner av israelske angrep siden krigen startet 7. oktober 2023.

På den nordlige siden av Wadi Gaza ventet folkemengder spent på sine kjære som kom fra sør, hvor mange hadde blitt tvangsevakuert. Da de to gruppene møttes, fylte en overveldende bølge av følelser gatene. Familier omfavnet hverandre i tårevåte gjensyn, luften runget av Eid-rop, og palestinske flagg vaiet høyt over ødeleggelsene.

Midt blant ruinene av ødelagte hjem og gater holdt håpet seg sterkt, tross alt.

“Jeg kan ikke tro at jeg endelig er tilbake i Gaza. Jeg har ventet på denne dagen i mer enn ett år,” sa 20 år gamle Hala Abdel Aal, ansiktet hennes strålte av et smil mens hun holdt fast i hendene til sine søskenbarn som hadde blitt igjen. Tvangsflyttet sørover for et år siden fryktet Abdel Aal, som mange andre innbyggere i området, at fordrivelsen kunne bli permanent etter å ha hørt om noen israelske bosetteres planer om å bygge boliger og okkupere Gaza.

“I dag har drømmen vår om å vende tilbake til Gaza blitt virkelighet. Til tross for ødeleggelsene som har utslettet byens landskap, er det fortsatt det vakreste og mest kjære stedet for oss. Vi skal bygge det opp igjen med våre egne hender,” la hun til med besluttsomhet.

Returen av tusenvis av fordrevne palestinere til de nordlige delene av Gaza-stripen var planlagt å begynne søndag som en del av en skjør våpenhvileavtale. Under avtalen frigjorde Hamas den andre gruppen av israelske gisler. Men Israel krevde deretter frigivelsen av en fjerde kvinnelig gissel, noe som utsatte gazanernes retur til hjemmene sine til mandag.

Folkemengder hadde samlet seg ved Netzarim-krysset, som deler de nordlige og sørlige delene av Gaza, i flere dager i håp om å komme tilbake. Ventetiden var lang og reisen krevende, sa Abdel Aal, men gleden over å komme hjem gjorde utmattelsen utholdelig.

“Vi mistet huset vårt, men vi føler en slags fred nå som vi er her. Vi forlot teltet vårt i sør og vil sette opp et nytt på ruinene av hjemmet vårt. Bare det å være på vår egen jord gir oss trøst og glede,” fortalte hun til TRT World.

Den lengste reisen

Til tross for den lange avstanden og de ødelagte veiene, valgte de fleste å gå til fots på grunn av mangel på og de høye kostnadene for transport. Å gå sikret også at de kunne returnere samme dag uten forsinkelser forårsaket av kjøretøykontroller ved sjekkpunkter. Ifølge våpenhvileavtalen må kjøretøy som passerer gjennom Salah Al-Din-gatens sjekkpunkt gjennomgå sikkerhetsskanninger med røntgenmaskiner, en prosess som betydelig forsinker kryssingen.

Femti år gamle Ataf Al-Saada, som startet reisen ved daggry, utholdt den lange vandringen. Da hun krysset Netzarim-krysset, utbrøt hun med en blanding av vantro og glede: “Å Gud, drømmer jeg, eller er dette virkelig? Noen må fortelle meg om jeg drømmer!”

Sittende kort på en stein for å hente pusten, fortsatte hun: “Jeg dro fra Deir Al-Balah klokken 4 om morgenen og har gått siden,” fortalte hun til TRT World. Al-Saada hadde flyktet fra hjemmet sitt i Gaza Citys Shujaieya-distrikt tidlig i krigen, mens datteren hennes ble igjen i den beleirede byen. “Det tok mer enn syv timer, men lengselen etter å se datteren min igjen var verdt hvert skritt,” sa den jubelende moren, som fortsatt hadde flere timer å gå for å komme til der huset hennes lå.

Andre møtte enda større utfordringer. På krykker gikk Ali Bakr til Gaza City til fots, til tross for en alvorlig skade i høyre ben som krevde en platinastang. Skaden, påført under et luftangrep på et av hans tilfluktssteder, forårsaker ham enorme smerter. Likevel var Bakrs besluttsomhet om å vende hjem urokkelig.

“Gleden vår er ubeskrivelig; dette er den største dagen i mitt liv,” sa Bakr, hoppende på sitt friske ben med hjelp av krykkene. Reisen hans fra Khan Younis til Gaza City strakte seg over hundrevis av kilometer, og tok ham gjennom Nuseirat.

“Jeg har utholdt nok lidelse. Ord kan ikke beskrive smerten og vanskelighetene vi opplevde under fordrivelsen. I dag er vi endelig tilbake i vår kjære Gaza City,” sa han, smilende gjennom utmattelsen. Han trakk pusten dypt og la til: “Det er ingenting jeg ikke savner med denne byen.”

Hjertesorg midt i gleden

Til tross for den endeløse ødeleggelsen viste de hjemvendte ingen anger over å vende tilbake, fast bestemt på å holde fast ved retten til å gjenerobre landet sitt.

Abdullah Mahmoud, en ung mann som motsto evakuering i flere måneder, fortalte hvordan han nektet å forlate Gaza City til tross for gjentatte advarsler fra israelske styrker om å dra sørover. “Men en dag, mens jeg prøvde å få tak i en sekk mel fra det farlige Nablusi-rundkjøringsområdet, omringet tankene meg,” husket han.

Banket opp ble han deretter tvunget til å krysse over til sør i juli. “Ikke et minutt gikk uten at jeg ønsket at jeg hadde dødd av sult i stedet for å forlate kjære Gaza City. I dag føler jeg det som om jeg er gjenfødt,” sa han.

Dagen var mer smertefull enn gledelig for noen.

Stående blant folkemengden uttrykte Umm Ahmad, en mor i femtiårene, dyp bekymring mens hun ventet på at sønnen skulle komme fra sør. “Jeg har ikke sett ham på 15 måneder. Han skulle vært her i dag,” sa hun, mens de engstelige øynene hennes skannet ansiktene til de ankommende hjemvendte. Dårlige telefonsignaler, et resultat av Israels strategiske kommunikasjonssperringer, frustrerte hennes gjentatte forsøk på å kontakte ham.

For andre, som Yara Al-Joju, var dagen bittersøt. Hennes 10 år gamle bror Waseem, som hadde kjempet mot kreft, hadde lenge drømt om å vende tilbake til Gaza, fortalte hun. “Dessverre døde han for en måned siden før han fikk oppleve denne dagen. Jeg skulle ønske han var her for å dele denne overveldende gleden,” sa hun, med tårer i øynene.

Mens folkemengdene fortsatte å strømme inn i Nord-Gaza, fortalte de bleke ansiktene til de hjemvendte mye. Hver person bar med seg sin egen historie om lidelse.

Jawad Mohammad, stemmen tung av sorg, delte sin sorg. Etter å ha blitt fordrevet til Deir el Balah, ønsket han at våpenhvilen hadde kommet bare noen uker tidligere. “Moren min døde for en måned siden. Jeg fikk ikke muligheten til å ta farvel eller gi henne et siste kyss. Hennes siste ønske var å omfavne meg igjen før hun døde, men skjebnen var imot oss.”

Mens han kjempet tilbake tårene, fortsatte han: “Hvis bare vi kunne ha kommet tilbake tidligere. Nå kan jeg bare besøke graven hennes her i Gaza City og fortelle henne hvor mye jeg savner henne.”

Denne artikkelen ble publisert i samarbeid med Egab.

KILDE: TRT WORLD