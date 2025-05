De raskt skiftende dynamikkene i global handel påvirker eksportdrevne økonomier som Tyskland i stor grad.

Med Donald Trumps gjenvalg som USAs president truer utsiktene til høyere tollsatser, noe som kan utgjøre en betydelig risiko for Tysklands økonomiske stabilitet.

I flere tiår har Tyskland vært sterkt avhengig av USA som en viktig handelspartner, men denne avhengigheten avdekker stadig flere sårbarheter i Europas største økonomi.

USA er fortsatt den største importøren av tyske varer. I 2023 eksporterte Tyskland varer til en verdi av 157,9 milliarder euro til USA, noe som utgjorde nesten ti prosent av landets totale eksport. Dette gjør USA til et uunnværlig marked, spesielt for Tysklands bil- og industrisektorer.

Trumps foreslåtte tollsatser—25 prosent på import fra Canada og Mexico, 10 prosent på europeiske produkter og opptil 60 prosent på kinesiske varer—kan imidlertid alvorlig svekke Tysklands posisjon i dette viktige markedet.

Hvis Trump gjennomfører sine trusler, kan tyske eksport til USA falle med så mye som 15 prosent. Bil- og industrisektorene, som utgjør ryggraden i den tyske økonomien, vil bli hardest rammet. Tysklands bilindustri, en nøkkel til landets økonomiske suksess, kan få store utfordringer med å gjenvinne sin markedsandel i USA.

Økonomer advarer om at slike proteksjonistiske tiltak ikke bare kan presse Tyskland, men hele Europa, mot økonomisk stagnasjon. Moritz Schularick, president for Kiel Institute for the World Economy (IfW), har fremhevet de potensielt ødeleggende effektene av slike tollsatser på Tysklands økonomi.

Samtidig har den føderale næringsministeren Robert Habeck oppfordret til dialog og bedt EU om å svare samlet. Den største frykten knytter seg til Trumps trussel om å innføre tollsatser på opptil 60 prosent på kinesiske varer, noe som ikke bare vil påvirke Kina, men også forstyrre globale forsyningskjeder og ramme Europa og Tyskland. Disse restriksjonene kan øke produksjonskostnadene og svekke Tysklands posisjon i internasjonal handel.

Hvis Trumps proteksjonistiske politikk blir realisert, kan det betydelig skade Tysklands forhold til sin viktigste handelspartner og føre landet inn i en resesjon.

Økende økonomiske utfordringer

Internt står Tyskland overfor ytterligere økonomiske utfordringer. Inflasjonen fortsetter å stige, og masseoppsigelser fra store selskaper destabiliserer økonomien ytterligere. Innen november 2024 hadde prisene på varer og tjenester økt med mer enn to prosent sammenlignet med året før, noe som reduserer forbrukernes kjøpekraft og bremser økonomisk vekst.

Samtidig kunngjør ledende tyske selskaper drastiske nedskjæringer i arbeidsstyrken. Volkswagen planlegger å stenge tre fabrikker og si opp tusenvis av ansatte. Thyssenkrupp, en gigant innen stålindustrien, har som mål å kutte rundt 11 000 jobber innen 2030. Deutsche Bahn rapporterte et tap på 1,2 milliarder euro i første halvår av 2024 og planlegger å si opp omtrent 30 000 arbeidere innen 2029. Bosch har annonsert ytterligere 5 500 oppsigelser. Totalt overstiger disse oppsigelsene 120 000 stillinger, noe som svekker Tysklands økonomiske konkurranseevne og øker usikkerheten.

Tyskland står også overfor en demografisk utfordring: en aldrende befolkning som fører til en alvorlig mangel på kvalifisert arbeidskraft. For å opprettholde økonomisk vekst og stabilisere sine sosiale sikkerhetssystemer, er Tyskland i økende grad avhengig av utenlandske arbeidere.

For å oppnå dette må Tyskland vedta inkluderende politikk som tiltrekker og integrerer utenlandske arbeidere. Rasisme og fremmedfrykt skader landets internasjonale omdømme og hindrer vellykket integrering av utenlandsk talent. Å bekjempe diskriminering og fremme sosial samhørighet er avgjørende for Tysklands økonomiske og sosiale stabilitet.

Raskere integreringsprosesser vil også hjelpe utenlandske arbeidere med å bidra mer effektivt til økonomien og utdanningssystemene. Digitalisering og innovasjon må spille en større rolle i å revitalisere arbeidsmarkedet. Forbedret teknologisk utvikling, spesielt i industri- og tjenestesektorer, vil skape muligheter for både innenlandske og utenlandske arbeidere.

Et teknologisk fremtidsrettet arbeidsmarked vil styrke Tysklands globale konkurranseevne og gjøre det til en mer attraktiv destinasjon for kvalifiserte fagfolk fra hele verden.

En annen viktig faktor er å redusere byråkratiske hindringer. Lange og komplekse prosesser for arbeidstillatelser avskrekker mange høyt kvalifiserte individer, som ofte velger å jobbe i andre land. Forenkling av disse prosessene vil forbedre Tysklands posisjon i det globale arbeidsmarkedet og gjøre det mer konkurransedyktig.

Omtenkning av handelsavhengigheter

Kina har gjort bemerkelsesverdige fremskritt de siste årene for å styrke sin økonomi mot eksterne sjokk. I 2000 var nesten 48 prosent av Kinas handel med G7-land; innen 2024 hadde dette tallet falt til 30 prosent. Tilsvarende har handelen med USA sett en betydelig nedgang. Mens Kina eksporterte varer verdt 536 milliarder dollar til USA i 2022, falt dette tallet med 20 prosent i 2023.

For å kompensere for disse tapene har Kina fokusert på å inngå handelsavtaler og investere i infrastruktur i fremvoksende markeder. Denne strategiske diversifiseringen gir en verdifull lærdom for Tyskland.

Landets tunge avhengighet av handel med USA og Kina gjør det utsatt for betydelige økonomiske risikoer. Ved å styrke båndene til fremvoksende markeder i Afrika, Sørøst-Asia og Sør-Amerika, kan Tyskland redusere sine økonomiske sårbarheter.

En slik omstilling må imidlertid støttes av robuste investeringer i digitalisering og bærekraftig energi, som sikrer en moderne og motstandsdyktig økonomisk ramme. Ved å hente inspirasjon fra Kinas tilnærming kan Tyskland styrke sin posisjon i den globale handelsarenaen og bedre sikre sin økonomiske fremtid.

Potensialet for tysk-tyrkisk samarbeid

Tysklands jakt på økonomisk diversifisering kan dra stor nytte av å styrke båndene til Tyrkia. Med en strategisk geografisk beliggenhet, en dynamisk arbeidsstyrke og en raskt voksende industribase, representerer Tyrkia en lovende partner for Tysklands økonomiske ambisjoner.

Tyrkiske industrier, spesielt innen bilindustri, teknologi og energi, samsvarer godt med Tysklands behov og kan effektivt utfylle landets forsyningskjeder. I tillegg gir tollunionen mellom Tyrkia og EU Tyskland betydelige kostnadsreduksjoner og logistiske fordeler, noe som ytterligere øker potensialet for samarbeid.

Tyrkias sterke økonomiske vekstbane gir betydelige muligheter for å bidra til Tysklands handelsnettverk. Forsterket tysk-tyrkisk samarbeid vil ikke bare styrke Tysklands konkurranseevne i globale markeder, men også gi nødvendig diversifisering for å redusere økonomiske risikoer.

Utover det økonomiske området har dette partnerskapet potensial til å fremme tettere politiske bånd, og baner vei for et mer robust og strategisk bilateralt forhold. Tyskland står ved et kritisk veiskille og trenger en presserende strategisk transformasjon for å takle sine økonomiske utfordringer og tilpasse seg de skiftende dynamikkene i global handel.

Å sikre sin posisjon i global handel og løse interne økonomiske problemer krever langsiktige, fremtidsrettede tiltak.

KILDER: TRTWORLD OG AGENCIES