I en sjokkerende finansskandale har en ukrainsk skuespiller blitt arrestert i forbindelse med et Ponzi-opplegg som lurte hundrevis av investorer i Indias finanshovedstad, Mumbai.

Svindelen, som ble organisert under navnet Torres Jewellery—et selskap som drev flere butikker i Mumbai før de forsvant over natten etter å ha samlet inn millioner av dollar fra investorer—har etterlatt småhandlere, grønnsaksselgere og middelklassefamilier i økonomisk ruin.

Ifølge politiets estimater har investorer tapt opptil 10 milliarder indiske rupier (omtrent 115,5 millioner dollar).

Med Mumbai-politiet som intensiverer sin innsats, har saken utviklet seg til en internasjonal etterforskning som involverer ukrainske statsborgere som de påståtte hjernene bak svindelen.

Økonomisk kriminalitetsavdeling (EOW) i Mumbai-politiet kunngjorde tirsdag arrestasjonen av den ukrainske skuespilleren Armen Ataine i forbindelse med svindelen. Tjenestemenn uttalte at han er anklaget for å ha bistått de påståtte ukrainske hovedmennene bak opplegget.

Det utspekulerte Ponzi-opplegget

Torres Jewellery åpnet sine dører i Mumbai i februar 2023 og etablerte seks butikker over hele byen. Selskapet lokket investorer ved å selge smykkesteiner kombinert med et fristende bonussystem.

Investorer ble lovet lukrative avkastninger på sine investeringer, med renter som først var satt til seks prosent per uke og senere økt til 11 prosent.

Som ofte er tilfelle med Ponzi-svindel, ble de første utbetalingene gjort, noe som styrket tilliten blant investorene. Men utbetalingene stoppet brått for to måneder siden, noe som utløste alarm.

Svindelens siste trekk kom tidligere denne måneden da Torres lastet opp en video på YouTube som oppfordret folk til å investere før 5. januar for å sikre en avkastning på 11 prosent.

Dagen etter, 6. januar, ble alle butikkene stengt, og hundrevis av investorer ble etterlatt uten penger.

Hovedpersonene

Blant de arresterte er den ukrainske skuespilleren Armen Ataine, som angivelig spilte en avgjørende rolle i å bistå svindelens hovedmenn—de to andre ukrainske statsborgerne Artem og Olena Stoin.

EOW uttalte at de har intensivert innsatsen for å spore opp duoen, som mistenkes for å være arkitektene bak det bedragerske investeringsopplegget.

Mens myndighetene så langt har pågrepet seks personer, er det bredere nettverket av medskyldige fortsatt under etterforskning. Rapporter antyder at den bedragerske operasjonen ble utført med stor presisjon, og involverte profesjonelle skuespillere og finansanalytikere for å bygge troverdighet og tillit.

Ødeleggende slag for middelklassen

Svindelen rettet seg hovedsakelig mot lavere middelklasseindivider, hvor mange investerte sine livsbesparelser i håp om å tjene betydelig avkastning.

Noen investorer samlet penger fra slektninger og venner, bare for å oppdage at de var blitt svindlet. Syv ofre som leverte den første politianmeldelsen rapporterte et samlet tap på over 130 millioner indiske rupier (1,5 millioner dollar).

Mange ofre har stilt spørsmål ved regjeringens rolle i å tillate slike opplegg å blomstre under dens tilsyn.

“Hvis selskapet hadde skatte- og andre registreringsnumre, hvordan skulle vi vite at det var svindel? Hvordan kunne det operere fritt?” klaget en investor.

En annen sa: “Vi vil ikke ha renter lenger. Vi vil bare ha pengene våre tilbake.”

Vending i saken: Torres’ motkrav

I en bisarr vending lastet Torres Jewellery opp en ny video etter kollapsen, hvor de hevdet at deres administrerende direktør, Tausif Reyaz, og sjefanalytiker, Abhishek Gupta, hadde orkestrert et kupp i selskapet og plyndret butikkene.

Videoen, som viser påståtte ansatte som vandaliserer utstillingslokaler, forsøkte å legge skylden for de manglende midlene på intern svik snarere enn bedragerske operasjoner.

Politiet forblir imidlertid skeptiske og etterforsker disse påstandene som en mulig avledningsmanøver fra de anklagede hovedmennene.

Implikasjoner utover India

Saken har fått internasjonale dimensjoner, med indiske myndigheter som søker samarbeid med ukrainske rettshåndhevende organer for å spore opp hovedmennene.

Eksperter advarer om at Torres Jewellery-svindelen er en påminnelse om hvordan Ponzi-opplegg utvikler seg globalt og utnytter økonomiske smutthull på tvers av jurisdiksjoner.

Denne saken er ikke bare en nasjonal finanssvindel—den understreker den økende trusselen fra transnasjonal økonomisk kriminalitet som krever globalt samarbeid for å bekjempes.

