Israel har mottatt en leveranse av tunge MK-84-bomber fra USA etter at USAs tidligere president Donald Trump opphevet en blokkering som ble innført av forgjengeren Joe Bidens administrasjon, opplyser forsvarsdepartementet.

MK-84 er en ikke-styrt bombe på 2 000 pund som kan trenge gjennom tykk betong og metall, og skaper en bred eksplosjonsradius.

Bidens administrasjon avslo å godkjenne eksporten av disse bombene til Israel på grunn av bekymringer for konsekvensene i tett befolkede områder i Palestinas Gaza.

Bidens administrasjon sendte tusenvis av 2 000-punds bomber til Israel etter 7. oktober 2023, men holdt senere tilbake en av leveransene. Denne blokkeringen ble opphevet av Trump forrige måned.

«Ammunisjonsleveransen som ankom Israel i kveld, frigitt av Trump-administrasjonen, representerer en betydelig ressurs for luftforsvaret og IDF og er ytterligere bevis på det sterke alliansen mellom Israel og USA,» uttalte forsvarsminister Israel Katz sent lørdag.

Leveransen kom etter flere dager med bekymring for om en skjør våpenhvile i Gaza, som ble avtalt forrige måned, ville holde, etter at begge sider anklaget hverandre for å bryte vilkårene i avtalen. Våpenhvilen ble inngått for å muliggjøre utveksling av gisler holdt i Gaza mot palestinske fanger og internerte i israelske fengsler.

Washington har kunngjort bistand til Israel verdt milliarder av dollar siden Tel Avivs brutale krig mot Gaza begynte.