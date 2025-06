En representant fra et av de to fungerende sykehusene i Nord-Gaza har uttalt at israelske styrker fortsetter å angripe sykehuset hans og oppfordrer det internasjonale samfunnet til å gripe inn før «det er for sent».

Hossam Abu Safiyeh, direktør for Kamal Adwan-sykehuset i byen Beit Lahia, beskrev mandag situasjonen ved sykehuset som «ekstremt farlig og skremmende» på grunn av beskytning fra israelske styrker.

Safiyeh rapporterte at sykehuset, som for øyeblikket behandler 91 pasienter, ble angrepet mandag av israelske droner.

«I morges slapp droner bomber i sykehusets gårdsplass og på taket,» sa Safiyeh i en uttalelse.

«Beskytningen, som også ødela nærliggende hus og bygninger, stoppet ikke gjennom hele natten.»

Beskytningen og bombingen har forårsaket omfattende skader på sykehuset, la Safiyeh til.

«Kuler traff intensivavdelingen, fødeavdelingen og avdelingen for spesialkirurgi, noe som skapte frykt blant pasientene,» sa han, og la til at en generator også ble rammet.

«Verden må forstå at vårt sykehus blir målrettet med hensikt om å drepe og tvinge folk til å flykte.»

«Vi står overfor en konstant trussel hver dag. Beskytningen fortsetter fra alle kanter... Situasjonen er ekstremt kritisk og krever umiddelbar internasjonal intervensjon før det er for sent,» sa han.

På søndag sa Safiyeh at han mottok ordre om å evakuere sykehuset, men militæret benektet å ha gitt slike direktiver.

Sykehuset, som ligger i Beit Lahia, er ett av kun to sykehus som fortsatt er i drift i Nord-Gaza.

Området har vært fokus for en intens luft- og bakkeoffensiv fra israelske styrker siden 6. oktober.

De fleste av de døde og sårede fra offensiven blir brakt til Kamal Adwan- og Al-Awda-sykehusene.

FN og andre organisasjoner har gjentatte ganger fordømt de stadig forverrede humanitære forholdene i Gaza, spesielt i nord, siden den siste militære offensiven begynte.

Menneskerettighetsgrupper har konsekvent appellert om at sykehus må beskyttes og at medisinsk hjelp og drivstoff må leveres raskt for å holde fasilitetene i drift.

Israelske tjenestemenn har anklaget motstandsgruppen Hamas for å bruke sykehusene som kommandosentre for å planlegge angrep mot militæret. Hamas har gjentatte ganger avvist dette.

Israels brutale krig mot Gaza begynte etter 7. oktober i fjor, da Hamas-krigere gjennomførte et grenseoverskridende angrep på det sørlige Israel.

Israels militære invasjon av Gaza har ifølge helsedepartementet i området drept minst 45 317 mennesker, hvorav de fleste er sivile.

KILDE: TRT WORLD OG AGENCIES