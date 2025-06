New Delhis føderale minister for tungindustri, HD Kumaraswamy, har uttalt at Tesla ikke forventes å produsere elektriske kjøretøy i India i nær fremtid. Han la til at Mercedes-Benz og Volkswagen er blant de utenlandske bilprodusentene som vurderer Indias nye politikk for elektriske kjøretøy.

«Tesla ønsker ikke å produsere biler i India,» sa han.

Tesla har lenge ønsket å selge sine biler i verdens tredje største bilmarked, men høye tollsatser, som selskapets leder Elon Musk har beskrevet som blant de høyeste i verden, har vært en hindring.

India ferdigstilte mandag en politikk for elektriske kjøretøy (EV) som betydelig reduserer importavgiftene for utenlandske bilprodusenter som forplikter seg til å investere i å bygge EV-er innenlands.

Politikken, som har vært under utvikling i et år, var opprinnelig utformet for å lokke Tesla til å etablere produksjon i landet.

I henhold til den reviderte ordningen vil selskaper få tillatelse til å importere et begrenset antall elektriske biler med en lavere importavgift på 15 prosent, sammenlignet med dagens 70 prosent, dersom de forplikter seg til å investere 486 millioner dollar i å bygge EV-er i landet, ifølge departementet for tungindustri.

Selskapene vil være pålagt å etablere et produksjonsanlegg i India og starte driften innen tre år etter å ha fått godkjenning, og må oppfylle visse krav til lokalt innhold.

Innenlandske aktører som Tata Motors og Mahindra & Mahindra har investert millioner av dollar i lokal EV-produksjon, med mer på vei, og har drevet lobbyvirksomhet mot avgiftskutt.

Indias EV-salg, dominert av Tata Motors, utgjorde bare 2,5 prosent av det totale bilsalget på 4,3 millioner i 2024, og regjeringen ønsker å øke dette til 30 prosent innen 2030.