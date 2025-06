Gjennom årene har Zanzibar, en øygruppe i Indiahavet nær Tanzanias kyst, blitt et populært reisemål for turister som søker det unike og eksotiske.

De to hovedøyene byr på fantastiske turistattraksjoner og historiske steder, kombinert med en idyllisk livsrytme som følger bølgenes bevegelser. Dette gir besøkende en følelse av tidløshet.

Zanzibar, som er en semiautonom provins i Tanzania, har sin egen valgte regjering ledet av president Hussein Ali Mwinyi. Mwinyi, som er utdannet ved Marmara Universitet i Tyrkia, har styrket de diplomatiske båndene mellom Zanzibar og Tyrkia.

Nylig beskrev president Mwinyi sitt sterke personlige forhold til Tyrkia og kalte seg selv for "halvt tyrkisk", noe som symboliserer de stadig tettere relasjonene mellom Tyrkia og Zanzibar.

Historisk sett var Zanzibar et viktig knutepunkt for handelen mellom Europa og Asia, men mistet noe av sin betydning etter åpningen av Suezkanalen på midten av 1800-tallet. Øyene er fortsatt en betydelig krydderprodusent, men dårlig infrastruktur og fasiliteter hindrer utviklingen av Zanzibars potensial innenfor den såkalte 'blå økonomien'.

Den blå økonomien

Dette er tydelig ut fra det faktum at bare 92 husholdninger av 1.100 på hovedøya er involvert i fiske, på grunn av en alvorlig mangel på utstyr.

Men utover dette er den tydelige trusselen fra kjønnsstereotyper som kvinner i bransjen møter, ettersom de ofte blir ekskludert fra beslutningsprosesser, noe som fører til usikkerhet og usynlighet innen sektoren, og dermed skaper et behov for mer støtte og bedre arbeidsforhold for kvinnelige fiskehandlere.

Siden han tok over i 2020, har president Mwinyi utfordret disse trendene og taklet kjønnsstereotyper ved å fremme likestilling, noe som ble anerkjent av UN Women i Tanzania, som utnevnte ham til HeforShe Champion i 2021.

Likevel er det bare så mye han kan gjøre for å adressere kjønnsforskjellene i fiskeindustrien på Zanzibar. Til tross for presidentens utrettelige innsats, betegnes det som risikabelt å være fiske-kvinne, selv om kvinner spiller en betydelig rolle i fiskeri- og sjømatsektoren i hele Afrika som bearbeidere, handelsfolk og distributører.

Heldigvis kan alt dette endre seg ettersom en ny historie utspiller seg i hjertet av den fantastiske Zanzibar-øygruppen.

Kunst for industri

Siden 2012 har den tyrkiske humanitære hjelpeorganisasjonen Umut Sensin Association gått utover tradisjonelle tilnærminger i sivilt samfunn, for å utnytte kunstens helbredende kraft i møte med utfordringene som fiskere på Zanzibar står overfor, og for å revitalisere den blå økonomien, ved å etablere Samaki Art Project i samarbeid med Tanzanian Research Implementation Effect (RIE) for å stille ut Zanzibars fisk med Gyotaku-kunst.

Gyotaku er en tradisjonell japansk metode for å trykke fisk på rispapir. Opprinnelig brukt av japanske fiskere for å registrere sine fangster, har det nå blitt en kunstform.

Emrah Engin, medgründer av Umut Sensin, forteller til TRT World at Samaki Art Project har som mål å gjenopplive Zanzibars fiskerisektor ved hjelp av Gyotaku, ved å integrere tradisjonelle fiskerhusholdninger i sektoren samtidig som man skaper bevissthet om yrket gjennom kunsten.

Umut Sensin, som løst kan oversettes til “du er håpet”, er en Istanbul-basert organisasjon som støtter mennesker under utfordrende økonomiske og sosiale forhold gjennom kreative prosjekter, ved å spre sitt budskap: “Håpet vil aldri ta slutt”. Organisasjonen prøver å utdanne folk og skape bevissthet om økonomiske muligheter.

Endringens dyrkere

Samaki Art Project er et hjertebarn av den tyrkiske illustratøren Sule Yavuzer, som startet prosjektet i samarbeid med den italienske Gyotaku-kunstneren Eleni Di Capita med støtte fra Umut Sensin-fondet.

Dette prosjektet har dukket opp som en ny bro mellom Tyrkia og Zanzibar, samtidig som det markerer starten på en ny æra for afrikanske fiskere.

Ved å dyrke evnen til å hente inspirasjon fra hverdagslige livsaspekter, har Samaki Art Project, med sin transformative innflytelse, gitt Zanzibars kvinner mot til å avdekke sitt medfødte kunstneriske talent.

For Tyrkia har kulturelt samarbeid blitt en viktig vei for å øke sitt voksende myke makt i Afrika. Samaki Art Project bygger på forholdet mellom Tyrkia og Tanzania.

Disse båndene har vokst gjennom visjonen "A Self-Sufficient Africa" i 2017, initiert av den tyrkiske samarbeids- og koordinasjonsbyrået (TIKA), som igjen har styrket de kulturelle, utdanningsmessige og økonomiske båndene mellom de to partene.

"Når prosjektet når sitt mål, vil den gjennomsnittlige månedlige inntekten til fiskerne på øyene overstige 100 USD per husholdning. Per i dag er Zanzibar sin gjennomsnittlige månedlige inntekt 47 USD," sa Emrah Engin.

Ifølge Emrah Engin Umut, medgründer av Umut Sensin, søker Samaki Art Project å fremme landbruksutvikling, i tillegg til å styrke fiskeindustrien. Dette inkluderer den planlagte kjøpingen av to fullt utstyrte båter.

"Etter å ha forbedret livet til fiskerne, vil øya bli en selvforsynt landsby som kan møte sine behov og hjelpe andre. Vi planlegger å oppnå dette ved å anskaffe båtene for å oppnå disse milepælene innen slutten av 2025," forteller Engin til TRT World.

En japansk kunstform i Afrika

Fisk er utvilsomt den mest betydningsfulle kilden til inspirasjon for dette prosjektet," forklarer den tyrkiske kunstneren Sule Yavuzer til TRT World.

Tumbatu, en pittoresk øy i øygruppen som er mest kjent for sitt fiske, har enormt potensial innen Gyotaku, mener tilhengerne av Art Project. "Dessverre mangler de lokale innbyggerne mulighetene til å vise det frem for verden," forklarer Yavuzer.

"Hvordan kan Tumbatus fisk nå globale markeder? Jeg følte at det var avgjørende å etablere kalde kjeder for å transportere fangstene deres til fjerne markeder," sier Yavuzer.

"Jeg foreslo å lage fiskeutskrifter og selge dem gjennom produksjon for å hjelpe med å introdusere Tumbatus fisk til verden. Ideen fikk en positiv respons, og vi startet reisen for å gjøre det til virkelighet."

Førti kvinner som bor på Zanzibar-øya ble opplært i Gyotaku, og skapte hundrevis av kunstverk i løpet av 21 intensive treningsdager, verkstedaktiviteter og utstillinger, inkludert den nylig holdte som heter "Portraits of the Ocean

"Gyotaku handler om ekte fiskeutskrifter," sier Di Capita, som har jobbet med Yavuzer på dette prosjektet.

"Yavuzer inviterte meg via sosiale medier til Zanzibar for å lære bort Gyotaku, som er en tradisjonell japansk kunst. Jeg aksepterte invitasjonen og følte meg så glad for å bli med, fordi jeg virkelig ønsket å hjelpe til med å styrke kvinner gjennom nye arbeidsmuligheter og utvikling."

'Umut Sensin' i praksis

I et intervju med TRT World sa Rahma Khamis, en eldre i landsbyen og en mottaker av kunstprosjektet, at gjennom Samaki Art Project og støtten til kvinner og ungdom, har Tyrkia satt et uutslettelig preg på Zanzibar og Tanzania.

Khamis uttrykte også sin takknemlighet for kunnskapen hun har fått gjennom prosjektet: "Vi er også takknemlige for våre veiledere og andre organisasjoner som deltok. Personlig takker jeg organisasjonen (Umut Sensin) for at de kom til øya vår med denne hjelpen."

"Og takk til Umut Sensin for at de kom opp med ideen og gjorde oss kvinner til kunstnere. Vi visste ikke engang hvordan vi skulle tegne, men nå har vi omfavnet det og setter pris på arbeidet. Nå ser vi at det tar oss langt."

Arafa Mussa, en annen mottaker av Samaki Art Project, er enig med Khamis. "I begynnelsen tenkte jeg aldri at fisk kunne brukes til å lage kunst, men jeg følte meg bedre etter at vi fikk vår første kunstutdanning. Vi vil fortsette å produsere kunstverk og trene andre i dens kompleksiteter."

Organisasjoner som Emerson's Zanzibar Foundation, en lokal sponsor for Samaki Art Project, støtter aktivt kunstnere og arrangerer visuelle kunstfestivaler for å fremme en selvforsynt fremtid gjennom promotering av kunst.

Den første utstillingen

Den tyrkiske ambassaden i Dar es Salaam var vert for den første Gyotaku-kunstutstillingen produsert på Zanzibar i begynnelsen av september, under kultur-diplomatiens, humanitærhjelpens og kunstens paraply. Utstillingen ble holdt i Exhibition Salon på Emerson Hurumzi Hotel i Zanzibar, og ble besøkt av representanter fra ulike ambassader.

På utstillingen rose ministeren for blå økonomi og fiske i den zanzibarske revolusjonsregjeringen, Suleiman Masoud Makame, Samaki Art Project for å ha bidratt til å fremvise Zanzibars enorme økosystem ved å fremheve fiskenes økonomiske og ernæringsmessige betydning.

Den tyrkiske ambassadøren Mehmet Güllüoğlu understreket at prosjektet var et utviklingsinitiativ for yrkesopplæring. Han henviste til prosjektets betydning ved å sitere et gammelt ordtak: "Hvis du gir en mann en fisk, metter du ham for en dag. Hvis du lærer en mann å fiske, metter du ham for livet."

Utstillingens interaktive kunsthjørne for lokalsamfunnet engasjerte deltakerne, som fikk muligheten til å trykke en fisk ved hjelp av et trestempel og ta et bilde i det spesifikke fotohjørnet.

Utstillingen forventes å reise til Istanbul snart.

KILDE: TRT WORLD