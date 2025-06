Millioner av mennesker i Sør-California har fått nye advarsler om skogbranner, og titusenvis har mistet strømmen da kraftige vinder blåste over det tørre landskapet rundt Los Angeles, hvor to store branner har herjet i en uke.

Santa Ana-vinder, som begynte å blåse over fjellene før soloppgang, var ventet å fortsette med nok kraft til å bære gnister flere kilometer og antenne nye branner i en region hvor minst 24 mennesker allerede har mistet livet.

«Livstruende, ødeleggende og omfattende vinder er allerede her,» sa LAs brannsjef Kristin Crowley på en pressekonferanse tirsdag.

Store deler av Sør-California var under forhøyet brannfare, med mannskaper i høy beredskap over en strekning på 482 km fra San Diego til langt nord for Los Angeles.

Områder nord for LA, inkludert tett befolkede Thousand Oaks, Northridge og Simi Valley, med over 300 000 innbyggere, sto overfor den største risikoen, ifølge meteorologene.

Nesten 90 000 husstander mistet strømmen da strømleverandører kuttet strømmen for å forhindre at linjene deres startet nye branner.

Uvanlig advarsel

Tirsdagens værmelding inkluderte en sjelden advarsel: Vindene, kombinert med ekstremt tørre forhold, har skapt en «særlig farlig situasjon», noe som betyr at enhver ny brann kan vokse raskt i størrelse.

Vindkastene vil øke i styrke utover kvelden og inn i onsdag før de avtar, og røde flagg-advarsler som nå gjelder fra sentrale California til grensen mot Mexico, vil forbli i kraft gjennom mesteparten av onsdag, ifølge meteorolog Ariel Cohen fra værvarslingstjenesten.

Fly slapp ut rosa brannhemmende kjemikalier over hus og åssider, mens mannskaper og brannbiler ble utplassert til spesielt utsatte områder med tørr vegetasjon.

Los Angeles' ordfører Karen Bass og andre tjenestemenn, som tidligere ble kritisert for sin innledende respons, uttrykte tillit til at regionen er klar til å møte den nye trusselen.

Ordføreren sa at hun hadde mulighet til å fly over katastrofeområdene, som hun beskrev som å ligne på ettervirkningene av en «tørr orkan».

Vindene denne gangen var ikke forventet å nå de samme ekstreme hastighetene som forrige uke, men de kunne likevel hindre brannslukningsflyene i å operere, sa LAs fylkes brannsjef Anthony Marrone.

Han advarte om at hvis vindene når 112 km/t, «vil det bli svært vanskelig å kontrollere brannen.»

Han oppfordret også hjemløse til å unngå å tenne bål for å holde varmen og anbefalte at de søkte ly.

Skogbranner øker i LA

Med nesten ingen regn på mer enn åtte måneder, har det buskete området hatt mer enn et dusin skogbranner i år, hovedsakelig i det større Los Angeles-området.

Brannmenn har jobbet raskt for å håndtere små branner som dukker opp. En slik brann, i et tørt elveleie nær Oxnard mandag kveld, ble raskt slukket. "Vi har helikoptre klare til å gå, for å slippe vann på eventuelle nye branner," sa Andrew Dowd, talsperson for Ventura County Fire Department.

De fire største brannene rundt nasjonens nest største by har svidd mer enn 163 kvadratkilometer, omtrent tre ganger størrelsen på Manhattan.

Av disse var Eaton-brannen nær Pasadena omtrent en tredjedel kontrollert, mens den største brannen i Pacific Palisades ved kysten var langt mindre kontrollert.

Dødstallet forventes å stige, sa Los Angeles County Sheriff Robert Luna. Minst to dusin mennesker forble savnet, sa han tirsdag. Noen mennesker som tidligere var rapportert som savnet, er blitt funnet.

