Sudan anklaget mandag den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF) for å ha henrettet mer enn 31 ubevæpnede sivile vest for hovedstaden Khartoum.

“Nok en gang bekrefter RSF-militsen sin kriminelle og terroristiske natur, og fører en stedfortrederkrig på vegne av sin regionale støttespiller mot det sudanske folket og deres nasjonale stat,” uttalte Sudans utenriksdepartement i en erklæring.

“Denne siste terrorhandlingen, som har sjokkert menneskehetens samvittighet, innebar kaldblodig henrettelse av mer enn 31 ubevæpnede sivile søndag i Omdurman,” la departementet til.

Søndag rapporterte Sudan Doctors Network at RSF-styrker drepte 31 personer, inkludert barn, i Al-Salha-området i Omdurman. Aktivister delte videoer på sosiale medier som viste personer i RSF-uniformer som skjøt mot en gruppe mennesker.

RSF avviste imidlertid ansvar i en uttalelse søndag, og hevdet at de væpnede personene som ble sett i videoene som henrettet sivile, ikke var tilknyttet deres rekker. I flere uker har ulike deler av Omdurman vært vitne til sammenstøt mellom den sudanske hæren og RSF-militante, ettersom gruppen forsvarer sine siste bastioner i Khartoum-staten.

Separat brøt det ut voldelige sammenstøt mellom hæren og RSF i byen Al Fasher, hovedstaden i Nord-Darfur-staten, ifølge en militær uttalelse. Samtidig uttalte Al Fasher Resistance Coordination Committee, en grasrotbasert sivil gruppe, at “tunge og pågående kamper med bruk av både tunge og lette våpen finner sted i dag over hele byen.”

I en uttalelse sa komiteen at flere veldedighetskjøkken og matstasjoner midlertidig har stanset driften inntil situasjonen roer seg, “på grunn av de alvorlige forholdene byen for øyeblikket gjennomgår.” Den uttalte at “med intensiveringen av målrettet og voldsom bombing, har det å tilberede et varmt måltid blitt en livstruende risiko for kokker og frivillige.”

Veldedighetskjøkkenene gir varme måltider til titusenvis av innbyggere og internt fordrevne i Al Fasher, mange av dem har lidd under en RSF-pålagt beleiring i over ett år.

Siden 15. april 2023 har RSF kjempet mot sudanske styrker om kontrollen over landet, noe som har resultert i tusenvis av dødsfall og en av verdens verste humanitære kriser. Mer enn 20 000 mennesker har blitt drept så langt, og 15 millioner andre har blitt fordrevet, ifølge FN og lokale myndigheter. Forskning fra amerikanske akademikere anslår imidlertid dødstallet til å være rundt 130 000.