Skogbrannene i Los Angeles forventes å bli de dyreste i USAs historie, ifølge en rapport som siterer analytikere.

Økonomiske tap fra katastrofen er anslått til nesten 50 milliarder dollar, en dobling av estimatet fra dagen før, ifølge JPMorgan-analytiker Jimmy Bhullar, rapporterte The Wall Street Journal torsdag.

Beløpet inkluderer forsikrede tap på over 20 milliarder dollar, et tall som kan øke hvis brannene ikke bringes under kontroll. Rapporten nevnte at andre tidlige vurderinger av de økonomiske konsekvensene også rangerer dette blant de dyreste i USAs historie. Ratingfirmaet Morningstar DBRS anslo at forsikrede tap vil overstige 8 milliarder dollar.

De endelige forsikringstapene for naturkatastrofer varierer ofte betydelig fra de første anslagene, spesielt når prognosene gjøres mens hendelsene fortsatt pågår.

Dødstallet fra skogbrannene har steget til syv fra fem, opplyste LA-tjenestemenn til journalister sent torsdag.

USAs president Joe Biden uttalte at skogbrannene er de verste i Californias historie, og han lovet ekstra føderale midler og ressurser for å hjelpe delstaten med å håndtere situasjonen.

"Dette er den mest omfattende og ødeleggende brannen i Californias historie," sa Biden da han innkalte til et spesielt møte med høytstående embetsmenn i administrasjonen i Det hvite hus.

Analytikere beregner potensielle kostnader ved å sammenligne antall og gjennomsnittsverdien av ødelagte eiendommer med tidligere branner. Til sammenligning forårsaket Camp Fire i 2018 i Butte County, Nord-California, som tidligere var nasjonens mest ødeleggende skogbrann, forsikrede tap på omtrent 12,5 milliarder dollar når justert for inflasjon, ifølge data fra meglerfirmaet Aon.

Håndvesker

Bruken av små vesker av brannmenn som bekjemper skogbranner har fått kritikk på sosiale medier.

"Los Angeles er den nest største byen i verdens rikeste land, og brannvesenet deres bekjemper branner med damevesker," skrev den konservative journalisten Collin Rugg på X, og delte opptak som viser brannmenn fra Los Angeles Fire Department (LAFD) bruke vesker til å kaste vann på flammene.

Mens LAFD forsvarte praksisen med å bruke vesker som et praktisk og effektivt verktøy for å håndtere mindre branner, utløste bildene kritikk på nettet om ressursene i en av USAs rikeste byer.

Noen nettbrukere påpekte at veskene ikke var "damevesker", mens mange stilte spørsmål ved om LAFD har tilgang til mer profesjonelt utstyr for å håndtere små branner.

Tjenestemenn bekreftet at skogbranner som raser i ulike områder av Los Angeles, inkludert ett i et eksklusivt nabolag, har krevd livet til fem personer.

Den nåværende ødeleggende brannstormen har herjet flere lokalsamfunn i Los Angeles-området siden tirsdag, brent tusenvis av bygninger og vekket frykt for at dødstallet sannsynligvis vil stige.

KILDE: TRT WORLD OG AGENCIES