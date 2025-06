Betydningsfulle gjenstander knyttet til det osmanske riket har blitt avdekket i den pågående utgravningen av Kizlan skipsvraket utenfor kysten av Datça i det sørvestlige Türkiye, noe som kaster lys over den historiske perioden da skipet sank.

Ifølge en uttalelse fra Kultur- og turistdepartementet blir utgravningen utført av Dokuz Eylül Universitets undervanns forskningssenter (SUDEMER) som en del av Blue Heritage-prosjektet.

Årets utgravninger har gitt betydningsfulle funn som kaster lys over skipets identitet og perioden det sank i.

Blant oppdagelsene er 14 musketerer som tilhørte janitsjarene, rundt 2 500 blykuler og sprengte kanonkuler, noe som indikerer at skipet var involvert i et slag.

I tillegg antyder et sett med blåmalte porselensskåler, som antas å ha blitt produsert i Kina for de islamske markedene, at skipet kan ha vært på et spesielt oppdrag eller en diplomatisk oppgave.

Personlige gjenstander som antas å ha tilhørt mannskapet og soldatene har også blitt gjenfunnet, inkludert piper, kammert av boks tre, kobberkjeler, keramiske krukker og krukker.

Tilstedeværelsen av keramikk fra Djerba-regionen i Tunisia antyder at skipet kan ha hatt opprinnelse i Nord-Afrika.

Kizlan skipsvraket er historisk betydningsfullt da det er første gang restene av et osmansk skip som fraktet janitsjar-soldater har blitt oppdaget i tyrkisk farvann.

Fragmenter av styrbordssiden av skipet har blitt funnet, noe som gir verdifull innsikt i skipets byggeteknikker.

All bevis tyder på at skipet sank etter et slag i den andre halvdel av 1600-tallet.

Utgravningene forventes å være fullført innen 2025, og funnene forventes å kaste nytt lys over osmansk maritim historie.