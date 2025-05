USAs president Donald Trump og Indias statsminister Narendra Modi diskuterte temaer som våpensalg og handel da de møttes i Washington på torsdag, men unngikk i sine offentlige uttalelser de sensitive spørsmålene om menneskerettigheter og overgrep mot minoriteter.

Bekymringer over Indias menneskerettighetspraksis har i de siste årene blitt nedprioritert i Washington, ettersom India har styrket sin posisjon gjennom økt handel med USA og som en partner i arbeidet med å motvirke Kinas innflytelse. Eksperter mener at Trumps andre presidentperiode vil fortsette denne trenden.

Lederne nevnte ikke menneskerettighetsspørsmål i sine formelle uttalelser under møtet i Det hvite hus eller på den felles pressekonferansen, og heller ikke i sine uttalelser på nett.

"Trump er lite sannsynlig til å ta stilling til menneskerettighetsspørsmål i India. Dette skyldes i stor grad at hans utenrikspolitikk er sterkt interessedrevet, med liten plass for verdibaserte hensyn som menneskerettigheter i utlandet," sa Michael Kugelman, direktør for South Asia Institute ved Wilson Center.

Mens tidligere president Joe Biden også opprettholdt sterke bånd til India, fordømte hans utenriksminister Antony Blinken tidvis overgrep mot minoriteter.

Rapporter fra det amerikanske utenriksdepartementet om menneskerettigheter og religionsfrihet har dokumentert overgrep i India de siste årene. New Delhi har avvist disse rapportene som "dypt partiske."

Chietigj Bajpaee, seniorforsker ved tenketanken Chatham House, beskrev Modi og Trump som "sterke ledere" med felles oppfatninger.

Kugelman påpekte at deres likheter, inkludert deres tilnærming til menneskerettigheter, styrker kjemien mellom dem.

Modi benekter diskriminering

Menneskerettighetsgrupper har gjennom årene kritisert både Trump og Modis registre.

Trump har stoppet USAs engasjement med FNs menneskerettighetsråd, og hans plan om å overta Palestinas Gaza blir kalt et forslag om etnisk rensing av menneskerettighetseksperter.

Trump sier at han fremmer USAs interesser.

Amnesty International og Human Rights Watch kritiserer Modis regjering for dens behandling av minoriteter.

De peker på økende hatytringer, en religionsbasert statsborgerskapslov som FN kaller "grunnleggende diskriminerende", anti-konverteringslovgivning som utfordrer trosfriheten, fjerning av det muslimske flertallets spesielle status i India-administrerte Kashmir og riving av eiendommer eid av muslimer.

Modi benekter diskriminering og sier at hans politikk, som matsubsidieordninger og elektrifiseringskampanjer, gagner alle.

Trump har prioritert håndtering av uregelmessig immigrasjon mens India går inn for amerikanske visa for kvalifiserte fagfolk. Indere utgjør størsteparten av H-1B-visumene, som Trump støtter.

På pressekonferansen torsdag oppfordret Modi til dialog for å utrydde menneskehandel som han klandret for uregelmessig immigrasjon.

Separat, siden 2023, har Indias angivelige målretting av sikh-separatister dukket opp som en rynke i USA-India-forbindelsene, med Washington som anklager en tidligere indisk etterretningsoffiser i et mislykket amerikansk komplott.

Kugelman bemerket at gitt hans nasjonalistiske politikk, "er det vanskelig å forestille seg at Trump vil presse for at (saken) skal stoppes."

India merker sikh-separatister, inkludert i USA, som sikkerhetstrusler.