Hamas bekreftet at frigjøringen av israelske fanger som holdes i Gaza kun vil skje gjennom forhandlinger og i tråd med våpenhvileavtalen, og understreket at palestinsk migrasjon utelukkende bør rettes mot Jerusalem.

«Frigjøringen av den sjette gruppen av fiendens fanger bekrefter at deres frihet kun er mulig gjennom forhandlinger og overholdelse av vilkårene i våpenhvileavtalen,» sa Hamas i en uttalelse lørdag.

Gruppen understreket at bilder av Jerusalem, Al-Aqsa-moskeen og store folkemengder under overleveringen var en fornyet beskjed til Israel og dets allierte om at disse symbolene forblir en «rød linje».

«Vårt folk, vår nasjon og frie mennesker over hele verden er vitne til et øyeblikk av styrke, verdighet og stolthet når motstanden med suksess gjennomfører denne ærefulle utvekslingsavtalen, som reflekterer enheten i vårt folk og vår motstand,» la Hamas til.

I en henvendelse til det internasjonale samfunnet erklærte Hamas: «Vi sier til hele verden: Det finnes ingen migrasjon unntatt til Jerusalem.»

«Dette er vårt svar på alle oppfordringer om fordrivelse og utryddelse, enten det kommer fra (USAs president) Donald Trump eller hans støttespillere i koloniale og okkupasjonsstyrker,» la de til.

Nylig foreslo Trump å ta over Gaza, flytte palestinere til naboland og gjøre enklaven om til «Middelhavets Riviera». Forslaget hans har møtt bred fordømmelse fra den arabiske verden og utover.

Tidligere på lørdag frigjorde Hamas' militære fløy, Al-Qassam-brigadene, og Islamsk Jihads militære fløy, Al-Quds-brigadene, tre israelske fanger – inkludert to med dobbelt statsborgerskap fra USA og Russland – i det østlige Khan Younis, sør i Gaza.

I bytte skal Israel løslate 369 palestinske fanger som en del av avtalen.

En våpenhvileavtale trådte i kraft i Gaza 19. januar, og satte en stopper for Israels krig, som har drept mer enn 48 200 palestinere, de fleste kvinner og barn, og etterlatt enklaven i ruiner.