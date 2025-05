Tusenvis av ansatte i den føderale regjeringen har blitt sagt opp i løpet av den første måneden av president Donald Trumps administrasjon. Det Hvite Hus og Department of Government Efficiency (DOGE) har avskjediget både nye og erfarne arbeidere, bedt byråledere om å planlegge for "omfattende nedbemanninger" og fryst billioner av dollar i føderale tilskuddsmidler.

Dette påvirker mer enn bare hovedstadsområdet, som er hjem til omtrent 20 prosent av de 2,4 millioner medlemmene i den sivile føderale arbeidsstyrken, ekskludert militært personell og postansatte. Over 80 prosent av denne arbeidsstyrken bor utenfor Washington-området.

Det finnes ingen offisielle tall for det totale antallet oppsigelser eller permitteringer. Associated Press har kartlagt hvordan ulike byråer påvirkes basert på egne rapporter og uttalelser fra lovgivere og fagforeninger.

Her er en oversikt over de som er rammet av administrasjonens nedskjæringer per onsdag:

'Forsinket oppsigelse'-forslag for føderale arbeidere

Det Hvite Hus tilbød et "forsinket oppsigelse"-forslag med økonomiske insentiver, som flere måneders betalt permisjon, til nesten alle føderale ansatte som valgte å forlate sine stillinger innen 6. februar. Rett før fristen blokkerte en føderal dommer Trumps plan for å høre argumenter fra administrasjonen og fagforeningene, som hevdet at tilbudet var ulovlig.

Ifølge Office of Personnel Management hadde omtrent 75 000 føderale ansatte akseptert tilbudet per 12. februar.

Oppsigelser av prøvetidsansatte

Det har også vært omfattende oppsigelser av prøvetidsansatte – de som vanligvis har vært i jobben i mindre enn ett år og ennå ikke har oppnådd stillingsvern. Potensielt hundretusenvis er berørt. Den 13. februar beordret administrasjonen byråer til å si opp nesten alle slike ansatte. Ifølge data fra OPM hadde 220 000 føderale ansatte mindre enn ett år i jobben per mars 2024.

Department of Veterans Affairs

Den 13. februar kunngjorde Department of Veterans Affairs oppsigelsen av mer enn 1 000 ansatte som hadde jobbet i mindre enn to år. Ifølge senator Patty Murray, D-Wash., inkluderte dette forskere som jobbet med kreftbehandling, opioidavhengighet, proteser og eksponering for brannskader.

Utdanningsdepartementet

Minst 39 personer har blitt sagt opp fra Utdanningsdepartementet, inkludert spesialister innen spesialundervisning og studiestøtte, ifølge en fagforening som representerer byråets ansatte. Det har også vært kutt på nesten 900 millioner dollar i departementets Institute of Education Services, som sporer fremgangen til amerikanske studenter. Det er uklart i hvilken grad instituttet vil fortsette å eksistere. Bransjeeksperter sier at minst 169 kontrakter ble avsluttet 10. februar.

Energidepartementet

Hundrevis av føderale ansatte som arbeider med nasjonens atomvåpenprogrammer ble sagt opp 13. februar, men dette ble i stor grad reversert noen timer senere, ifølge et notat AP fikk tak i. Tre amerikanske tjenestemenn, som snakket anonymt av frykt for represalier, sa at så mange som 350 ansatte ved National Nuclear Security Administration ble avskjediget, og noen mistet tilgang til e-post før de fikk vite at de var oppsagt.

Helse- og omsorgsdepartementet

Jobbene til mer enn 5 000 prøvetidsansatte står i fare i Helse- og omsorgsdepartementet. Den 14. februar ble ansatte ved Centers for Disease Control and Prevention informert om at de ville miste nesten 1 300 prøvetidsansatte – omtrent en tidel av byråets arbeidsstyrke – men det endelige tallet var nærmere 700, ifølge to CDC-tjenestemenn som snakket anonymt fordi de ikke var autorisert til å diskutere kuttene.

Prøvetidsansatte ble også sagt opp i offentlige helsebyråer, inkludert National Institutes of Health, Food and Drug Administration og Centers for Medicare and Medicaid Services, men HHS har ikke offentliggjort et endelig tall.

Department of Homeland Security

De prøvetidskuttene inkluderte mer enn 130 ansatte ved US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, som overvåker nasjonens kritiske infrastruktur, inkludert føderale innsats for å sikre valgsystemer. Det er uklart om disse inkluderte 17 ansatte som hadde jobbet med valgssikkerhet og som allerede var satt i permisjon.

Fire ansatte ved Federal Emergency Management Agency — deres finansdirektør, to programanalytikere og en tilskuddsspesialist — ble sagt opp 11. februar på grunn av betalinger for å refundere New York City for hotellkostnader for migranter.

Intern inntektsservice

Den IRS vil si opp tusenvis av prøvetidsarbeidere midt i skattesesongen, ifølge to personer som er kjent med byråets planer, som ikke var autorisert til å diskutere saken offentlig og snakket på betingelse av anonymitet.

Det er uklart hvor mange IRS-arbeidere som vil bli berørt eller når oppsigelsene vil skje.

Nasjonalparkvesen

Administrasjonen har sagt opp omtrent 1 000 nylig ansatte i Nasjonalparkvesenet som vedlikeholder og rengjør parker, utdanner besøkende og utfører andre funksjoner.

Oppsigelsene ble ikke offentliggjort, men ble bekreftet av demokratiske senatorer og husmedlemmer. For å legge til forvirringen, sier parkvesenet nå at det gjeninnsetter rundt 5 000 sesongarbeidsplasser som opprinnelig ble trukket tilbake forrige måned.

Sesongarbeidere legges rutinemessig til i de varme månedene for å betjene mer enn 325 millioner årlige besøkende som strømmer til nasjonens 428 parker, historiske steder og andre attraksjoner.

Forbrukerfinansbeskyttelsesbyrået

Administrasjonen har instruert byrået — etablert etter finanskrisen i 2008 og skandalen med subprime-lån — å stanse nesten all sin virksomhet, og effektivt stenge det ned.

Landbruksdepartementet

Den nye landbruksministeren, Brooke Rollins, uttalte 14. februar at hennes byrå hadde ønsket Elon Musks DOGE-team velkommen med "åpne armer" og at oppsigelser "vil komme."

Utenlandsk bistand og utvikling

Trump beordret raskt en stans av mye av bistanden som USA sender ut i verden. Flere uker senere er pausen satt på pause.

I sin første uke i embetet utstedte Trump en utøvende ordre som instruerte en 90-dagers stans på mesteparten av den utenlandske bistanden som ble utbetalt gjennom utenriksdepartementet.

Utenriksminister Marco Rubio utstedte flere spesifikke unntak, inkludert nødhjelpsprogrammer for mat og militærhjelp til Israel og Egypt fra frysen på utenlandsk bistand. Imidlertid opphørte tusenvis av USA-finansierte humanitære, utviklings- og sikkerhetsprogrammer over hele verden driften eller forberedte seg på å gjøre det.

Uten midler til å betale ansatte, begynte hjelpeorganisasjoner, inkludert US Agency for International Development, å si opp hundrevis av ansatte. Mannskap fjernet byråets skilt fra hovedkontoret i Washington.

Imidlertid, 13. februar, beordret en føderal dommer som vurderer noen av søksmålene som utfordrer byråets kutt administrasjonen til midlertidig å oppheve frysen på midlene.

Føderale tilskudd og lån

Det hvite hus kunngjorde forrige måned at det setter føderale tilskudd og lån på pause da den republikanske administrasjonen startet en ideologisk gjennomgang over hele linjen.

Frysen kan påvirke billioner av dollar og forårsake omfattende forstyrrelser i helseforskning, utdanningsprogrammer og andre initiativer. Selv tilskudd som er tildelt, men ikke brukt, skal stoppes.

Generelle inspektører

Hver av de føderale regjeringens største byråer har sin egen uavhengige generelle inspektør som skal gjennomføre objektive revisjoner, forhindre svindel og fremme effektivitet.

Trump har avsatt minst 17 av dem, inkludert vaktbikkjer han utnevnte i sin første periode. Minst én demokratisk utnevnt, Michael Horowitz i justisdepartementet, ble spart.

Justisdepartementet

Det er vanlig at politisk utnevnte amerikanske advokater blir byttet ut, men det er ikke vanlig praksis at karriereprokuratorer blir fjernet med en administrasjonsendring.

Justisdepartementet uttalte forrige måned at det hadde sagt opp mer enn et dusin ansatte som var involvert i straffeforfølgelser av Trump av spesialrådgiver Jack Smiths team.

Tradisjonelt forblir karriereansatte i departementet på tvers av presidentadministrasjoner uavhengig av deres involvering i sensitive undersøkelser.

Flere senior karriereansatte ble også omplassert.

Utenriksdepartementet

Et stort antall senior karrierediplomater som tjente i politisk utnevnte lederstillinger — samt i lavere nivåer i utenriksdepartementet — forlot sine stillinger etter krav fra den nye administrasjonen.

Det var ikke umiddelbart klart hvor mange ikke-politiske utnevnte som ble bedt om å forlate.

Føderal luftfartsadministrasjon

Føderal luftfartsadministrasjon har så langt sagt opp færre enn 400 ansatte av sin arbeidsstyrke på 45 000, uttalte transportminister Sean Duffy mandag, da bekymringene øker rundt lufttrafikksikkerhet midt i en serie med nylige flyulykker.

"Mindre enn 400 ble sagt opp, og de var alle prøvetid, noe som betyr at de hadde blitt ansatt for mindre enn et år siden. Ingen lufttrafikkontrollører og kritisk sikkerhetspersonell ble sagt opp," sa Duffy.

Trump-administrasjonen sendte tilbud om sluttpakker til lufttrafikkontrollører, men uttalte senere at de ikke var kvalifiserte, og erklærte også andre sikkerhetspersonell, inkludert TSA-offiserer, som ikke kvalifiserte. FAA mangler fortsatt rundt 3 500 kontrollører for å nå målnivåene for bemanning.