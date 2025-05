Minst 340 000 registrerte velgere har begynt å stemme i andre runde av parlamentsvalget i øynasjonen Komorene i Det indiske hav for å velge medlemmer til det 33-seters parlamentet.

Valglokalene åpnet søndag klokken 05:00 GMT, og stemmegivningen vil fortsette frem til klokken 13:00 GMT.

Høyesterett godkjente 100 kandidater til å delta i valget.

Resultatene forventes å bli kunngjort i løpet av uken, ifølge valgkommisjonens tjenestemenn.

Den første runden av valget fant sted 12. januar, men ble boikottet av hovedopposisjonspartiet Juwa, som hevdet at valget manglet åpenhet og var en "farse".

Ifølge Den uavhengige nasjonale valgkommisjonen vant regjeringspartiet Convention for the Renewal of the Comoros 28 av de 33 setene.

Komorene, som er hjem til 850 000 mennesker, er en øygruppe med tre øyer utenfor Afrikas kyst nær Madagaskar. Landet har vært preget av en rekke militærkupp siden det fikk uavhengighet fra Frankrike i 1975.

Den nåværende presidenten, Azali Assoumani, har sittet ved makten siden 2016. Han forlenget sin tid i embetet gjennom en grunnlovsreform i 2018 som fjernet begrensninger på presidentens mandatperioder.