Israelske styrker har gjort et helsesenter for FN-byrået for palestinske flyktninger (UNRWA) i den sørlige delen av Vestbredden om til et interneringssenter, i strid med folkeretten, rapporterte FN-byrået fredag.

I en uttalelse sa UNRWA at israelske styrker "brukte UNRWA Arroub-leirens helsesenter (nær Betlehem) som et midlertidig interneringssted under en søke- og arrestasjonsoperasjon 12. februar."

De israelske styrkene "tvang seg inn i helsesenteret og brukte det til internering og avhør av titalls palestinske innbyggere som ble samlet opp i leiren," opplyste byrået.

UNRWA bemerket at "dette er en ny utvikling i den åpenbare ignoreringen av FN-anleggenes ukrenkelighet," og la til at "denne siste hendelsen følger et mønster av tvangsinntrengninger i UNRWA-installasjoner på Vestbredden siden oktober 2023, både av israelske sikkerhetsstyrker og palestinske væpnede grupper."

Byrået understreket også at "siden 30. januar og implementeringen av Knesset-lovene, inkludert en ikke-kontakt-politikk mellom UNRWA og israelske myndigheter, er byrået ikke lenger i stand til å samarbeide med israelske tjenestemenn og direkte rapportere eller avklare slike hendelser når de oppstår."

Byrået understreket at "alle FN-lokaler er ukrenkelige og beskyttet under folkeretten."

Forbud mot UNRWA

I oktober i fjor vedtok det israelske parlamentet to lover som krevde avslutning av byråets operasjoner i Israel og de okkuperte palestinske områdene, og som forbød israelske myndigheter å ha kontakt med byrået.

Lovene trådte i kraft 30. januar.

Denne siste hendelsen skjer midt i en ødeleggende offensiv fra den israelske hæren i Jenin og Tulkarem i den nordlige delen av Vestbredden, som startet 21. januar og hittil har ført til over 30 dødsfall, fordrevet tusenvis av mennesker og forårsaket omfattende ødeleggelser.

Den israelske eskaleringen på den okkuperte Vestbredden følger en våpenhvile og fangeutvekslingsavtale i Gaza 19. januar etter mer enn 15 måneder med israelske bombinger som har drept over 48 200 palestinere og ødelagt enklaven.

Siden krigen begynte 7. oktober 2023, har israelske styrker og bosettere drept over 910 palestinere på den okkuperte Vestbredden, ifølge helsedepartementet.

I juli 2024 erklærte Den internasjonale domstolen Israels flere tiår lange okkupasjon av palestinsk land som ulovlig og krevde evakuering av alle eksisterende bosetninger på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem.