FNs kontor for koordinering av humanitære saker (OCHA) har uttalt at det beleirede Gaza er «det sultneste stedet på jorden», og oppfordrer til at hjelpen umiddelbart må få komme inn.

«Akkurat nå står nesten 180 000 paller med mat og annen livreddende hjelp klare til å komme inn i Gaza, det sultneste stedet på jorden,» sa Jens Laerke, talsmann for OCHA, til UN News.

«Forsyningene er allerede betalt av verdens givere. De er klarert i tollen, godkjent og klare til å flyttes. Vi kan få hjelpen inn – umiddelbart, i stort omfang og så lenge det er nødvendig,» la han til.

Laerke understreket at byrået har «alt som trengs for å få hjelpen trygt fram til sivile.»

Siden mars har Israel blokkert matvarehjelp fra å komme inn i den blokkerte enklaven, noe som har ført til at palestinerne sulter.

«Systematisk desinformasjonskampanje»

Samtidig avviste lokale myndigheter i Gaza israelske påstander om at Hamas hamstrer mel i lager, og sa at dette er en del av en «systematisk desinformasjonskampanje» fra Tel Aviv for å unngå internasjonalt ansvar for å bruke sult som et krigsvåpen.

Israels militærtalsmann Avichay Adraee la ut en video på X som viser desperate palestinere, plaget av Israels sultetaktikk, som strømmer til et FN-lager.

Som svar sa Gaza Media Office: «Den israelske okkupasjonen sprer løgner for å dekke over sin fabrikerte sultpolitikk som retter seg mot sivile, samtidig som det er de som har forhindret internasjonale organisasjoner fra å dele ut hjelp til palestinske familier.»

De opplyste at lageret tilhørte FNs Verdens matvareprogram (WFP), men at Israel hastet med å skape en falsk fortelling.

Kontoret viste til internasjonale organisasjoner som sier at det israelske militæret har nektet WFP å distribuere mel og matvarehjelp til trengende familier, og i stedet beordret at hjelpen kun skal gis til bakerier – en politikk som nå omtales som «fabrikkert sult.»

Israel har så langt drept over 54 000 palestinere, for det meste kvinner og barn, i sin massakre i det beleirede Gaza.