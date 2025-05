En person har mistet livet, og myndighetene advarer om at de pågående regnutløste flommene kan oversvømme minst 1 700 hus i delstaten Queensland i Australia.

I Nord-Queensland kan intens nedbør føre til "farlige og livstruende" forhold, rapporterte Australian Broadcasting Corporation (ABC) søndag.

Mens den kraftige nedbøren fortsetter, har det blitt utstedt en nødvarsel for Hinchinbrook, en øygruppe, samtidig som fristen for evakuering for innbyggere i seks forsteder i Townsville nå har gått ut.

Ross River Dam har nådd 163,8 prosent kapasitet og er stengt for offentligheten.

Lokale myndigheter har advart folk mot å reise til området.

Stigende vannmasser setter flere hjem i fare.

Queensland-politiets superintendent Graeme Paine uttalte at den kommende perioden er "kritisk" for Townsville.

"For Townsville er det tydelig at det vil bli en oversvømmelse som vil påvirke folk," sa Paine ifølge ABC.

Koordinator for Townsville Local Disaster Management Group, Zac Dawes, advarte om at "svart sone" nå begynner å bli oversvømt.

Den svarte sonen refererer til forstedene Cluden, Hermit Park, Idalia, Oonoonba, Railway Estate og Rosslea Water.

Dawes advarte om at antallet eiendommer som blir påvirket, vil fortsette å øke.

KILDE: AA