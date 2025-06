Mens Biden-administrasjonen og den globale agendaen er opptatt av kriser som krigene i Midtøsten og Ukraina, ser det ut til at utfordringer i andre regioner, som Sør-Kaukasus, blir oversett.

I den første uken av oktober kom Azerbaijans president Ilham Aliyev med en skarp advarsel til Armenia og vestlige land angående deres forsøk på å bevæpne Jerevan i en avgjørende tid i historien.

Aliyev talte til tidligere internt fordrevne personer i den nybygde byen Jabrail, som ble fullstendig ødelagt under årene med armensk okkupasjon og frigjort i 2020.

Under arrangementet stilte president Aliyev spørsmål ved motivene til de vestlige landene som leverer våpen til Armenia, og spurte om de trodde at Aserbajdsjan ville sitte stille eller vente til de nye bygningene som nå bygges, blir ødelagt igjen av disse våpnene.

Han understreket videre at Aserbajdsjan vil ta alle nødvendige tiltak for å sikre landets fremtidige sikkerhet og utvikling. "På den ene siden snakker de om fred og forteller løgner; på den andre siden driver de med omfattende opprustning," la Aliyev til.

Tidligere i september foreslo en rådgiver for presidenten at proporsjonale restriksjoner burde pålegges de armenske væpnede styrkene, på samme måte som de som ble pålagt Irak etter Irak-Kuwait-krigen.

Han argumenterte for at et slikt tiltak ville være berettiget, siden Armenia er et av de få landene i det internasjonale systemet etter andre verdenskrig som har forsøkt å beslaglegge nabolands territorium med makt.

Disse og lignende uttalelser fra aserbajdsjanske tjenestemenn står i kontrast til den forsiktige optimismen for fred som nylig er uttrykt av både Aserbajdsjan og Armenia.

Likevel fortjener disse meldingene mer seriøs og genuin oppmerksomhet.

De skjøre utsiktene til en fredelig løsning trues av den langsomme fremgangen i forhandlingene og Armenias pågående militarisering. Aserbajdsjanske medier har rapportert om hyppige leveranser av våpen til Armenia, og mange aserbajdsjanske eksperter mener at Armenia bevisst trenerer forhandlingene for å kjøpe tid til militarisering og potensielt revansj.

Det finnes også andre motsetninger. Mens Armenia hevder at Aserbajdsjans militærbudsjett har nådd 14-15 prosent av BNP, har Jerevan selv økt sine militærutgifter med 46 prosent sammenlignet med året før, noe som ytterligere beviser deres militariseringsinnsats.

Til tross for den komplekse globale situasjonen klarer Armenia å skaffe våpen fra ulike kilder som er i konflikt med hverandre i andre regioner.

I tillegg til å motta våpen fra Frankrike – inkludert den selvdrevne haubitseren Caesar – og militærhjelp fra USA, rapporterte Iran International i juli at Teheran og Jerevan signerte en betydelig våpenavtale verdt 500 millioner dollar.

Videre har Armenia, som medlem av CSTO, gjenopptatt anskaffelsen av offensivt militært utstyr fra Russland.

Vil Aserbajdsjan slå til først?

Når Armenia intensiverer sin provoserende våpenanskaffelse, kan Aserbajdsjan bli fristet til å handle preemptivt.

Selv James Warlick, den tidligere amerikanske medformannen for OSSE Minsk-gruppen, bemerket at Armenias våpenanskaffelse fra Frankrike belaster forholdet mellom Armenia og Aserbajdsjan på et tidspunkt hvor de er nær ved å signere en fredsavtale.

I hans syn burde Frankrike ha sluttført enhver våpenavtale med Armenia først etter en fredsavtale.

Mens begrepet "preventiv krig" ble noe forvrengt da det ble introdusert i USAs nasjonale sikkerhetspolitikk av Bush-administrasjonen før invasjonene av Irak og Afghanistan, er det viktig å skille det fra "forebyggende krig".

Hovedforskjellen ligger i tidspunktet: en preventiv krig retter seg mot umiddelbare trusler, mens en forebyggende krig tar sikte på langsiktige, potensielle trusler. Denne distinksjonen er avgjørende, da mange fortsatt forveksler de to.

Preventiv krig anses generelt som en "nødvendig krig" basert på troverdige bevis på en umiddelbar trussel og er rettferdiggjort under internasjonal lov, spesielt artikkel 51 i FN-pakten.

Forebyggende krig, derimot, betraktes som en "valgfri krig," drevet av strategiske vurderinger snarere enn juridisk presedens, og forbindes ofte med illegitim aggresjon ifølge moderne akademikere.

I lys av Armenias militariseringsprogram og mangel på en fredsavtale, ville enhver militær handling fra Aserbajdsjan være preventiv snarere enn forebyggende.

Dette støttes ytterligere av Armenias tidligere okkupasjon av internasjonalt anerkjente aserbajdsjanske territorier i 30 år, som bare endte på grunn av nederlaget i krigen i 2020, ikke frivillig tilbaketrekking.

Derfor var den andre Karabakh-krigen, ifølge internasjonal lov, en handling i selvforsvar i tråd med artikkel 51 i FN-pakten.

Etter krigen i 2020 advarte president Aliyev ved flere anledninger om at hvis Aserbajdsjan oppfatter noen trusler fra Armenia, vil landet ta grep for å eliminere dem, uansett hvor i armensk territorium de måtte oppstå.

Samtidig understreket han at Aserbajdsjan ikke har noen planer om å invadere Armenia og uttrykte tillit til at det ikke vil bli en tredje krig.

Et nytt kapittel

Preventive angrep på legitime militære mål kan markere et nytt kapittel i den langvarige konflikten mellom Aserbajdsjan og Armenia.

Tidligere foregikk alle militæroperasjoner innenfor Aserbajdsjans internasjonalt anerkjente territorier, med all tilhørende ødeleggelse og tragedier.

Fremtidige konfrontasjoner kan imidlertid utspille seg på armensk jord. Under krigen i 2020 unngikk den aserbajdsjanske hæren bevisst å gå inn i Armenias anerkjente territorier og begrenset operasjonene til Aserbajdsjans grenser.

I tillegg unngikk de å gå inn i områder i Karabakh med tett armensk befolkning og aksepterte utplasseringen av russiske fredsbevarere for å beskytte sivile.

Til tross for å ha militær kapasitet til å rykke videre, valgte Aserbajdsjan å unngå disse områdene for å forhindre sivile tap.

Under krigen i 2020 fokuserte aserbajdsjanske operasjoner utelukkende på territorier hvor aserbajdsjanere historisk sett hadde vært i flertall.

Det eneste angrepet innenfor Armenias anerkjente territorium var rettet mot et militært mål langt fra sivile områder. Den 14. oktober 2020 ødela Aserbajdsjan et missilsystem i Armenia som hadde blitt brukt til å angripe aserbajdsjanske sivile.

Dette angrepet var preventivt, da missilsystemet allerede hadde gjennomført flere angrep på byer langt fra konfliktsonen, som Ganja, Barda og Qarayusufli. Disse angrepene drepte mange sivile og var klare til å gjennomføre nye angrep før systemet ble ødelagt.

Disse angrepene inkluderte bruk av internasjonalt forbudte klasebomber og SCUD-B-missiler.

Human Rights Watch bekreftet senere at armenske styrker hadde utført vilkårlige angrep på aserbajdsjanske sivile under konflikten.

Armenia, som stolte på sikkerhetsparaplyen fra CSTO, antok at deres angrep på boligområder langt fra konfliktsonen ville forbli ustraffet, og trodde at Aserbajdsjan ikke ville kunne gjengjelde eller at ethvert svar ville provosere Russland til å gripe inn for å beskytte sin allierte.

Nå, med sin pågående militarisering, ser det ut til at Armenia søker å sikre vestlig støtte, noe som potensielt kan sette scenen for en konfrontasjon mellom Aserbajdsjan og Vesten.

Etter den andre Karabakh-krigen var den eneste preventive handlingen tatt av Aserbajdsjan innenfor Armenias anerkjente territorium den 12. september 2022.

Da ødela aserbajdsjanske tropper armensk militær infrastruktur dypt inne på armensk territorium uten sivile tap, anslått å være verdt over 1 milliard dollar, ved bruk av presisjonsstyrte våpen.

På den tiden utgjorde denne infrastrukturen en umiddelbar trussel mot de sårbare og nylig frigjorte Kalbajar- og Lachin-regionene i Aserbajdsjan.

Aserbajdsjans hovedbekymringer er todelt: Armenias militarisering med støtte fra Frankrike, India, Iran og USA, og fremveksten av revansjistiske følelser i Armenia.

Aserbajdsjanske tjenestemenn og media har vært tydelige i å advare både det armenske samfunnet og Armenias utenlandske støttespillere.

På grunn av dyp gjensidig mistillit har Aserbajdsjan stilt to hovedkrav for å sikre at Armenia ikke har en skjult agenda angående Karabakh: For det første må Armenia fjerne annekteringsklausulen fra sin grunnlov. For det andre bør begge landene sammen be om oppløsning av Minsk-gruppen.

Aserbajdsjan nærer mistillit ikke bare til Armenia, men også til Vesten.

Allerede før krigen i 2020 var det en sterk tro på Vestens liberale hykleri angående Karabakh-konflikten i Aserbajdsjan.

Denne følelsen har bare blitt forsterket med Armenias økende militarisering og støtten det mottar fra land som Frankrike og USA.

Mens det å fordømme og advare Aserbajdsjan er en ting, er det å aktivt bevæpne et land som har okkupert aserbajdsjanske territorier noe helt annet – det gjør lite for å fremme fred og tillit i regionen.

Hvis Vesten virkelig er interessert i å forsvare Armenia mot et "fantasiangrep" fra Aserbajdsjan, finnes det langt mer effektive verktøy for beskyttelse enn å levere våpen.

Kilde: TRT WORLD