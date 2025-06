Natt til 31. august, nøyaktig klokken 22.13, fikk et amerikansk par øye på et mystisk, lysende objekt på nattehimmelen over Montana, USA.

“Er det en stjerneskudd?” utbrøt en av dem.

Da de beveget seg for å få en bedre utsikt, ble begge målløse over synet av et enormt fartøy med blinkende lys og en oransje-rød glød som virvlet ved basen.

Dette ekstraordinære innlegget på Reddit for to uker siden – som beskriver det som er kjent som ‘nærkontakt av tredje grad’ fra den eponyme Hollywood-filmen – føyer seg inn i en voksende liste av UFO-observasjoner rapportert i USA i forkant av en kongresshøring om det som offisielt kalles ‘uforklarlige luftfenomener’.

Ifølge medieoppslag forventes høringen å finne sted i løpet av de kommende ukene.

Hendelsen som ble beskrevet i innlegget, fant sted i Choteau, en liten og rolig by i hjertet av Montana – bare 60 miles fra en amerikansk flyvåpenbase med atomvåpen.

I mai uttrykte senator Kirsten Gillibrand fra New York, som bekreftet den kommende høringen, bekymring over uidentifiserte droner nær militære områder.

“Det er dypt bekymringsfullt at de kan være spionutstyr fra fiendtlige aktører, og vi ønsker mer informasjon om dette,” sa Gillibrand i et intervju med Ask a Pol-podkasten, hvor diskusjonen dreide seg om implikasjonene av en avklassifisert rapport fra All-domain Anomaly Resolution Office (AARO).

“Vi ønsker også å bygge troverdighet innenfor dette kontoret (AARO) slik at flere i offentligheten kan rapportere observasjoner og ha en plattform for å sende inn informasjon og forespørsler,” sa demokraten fra New York.

“Fordi det er til syvende og sist det dette kontoret skal gjøre.”

AAROs mål har ikke bare vært å adressere sikkerhetsbekymringer som oppstår fra hyppige møter mellom militæranlegg eller fly og uidentifiserte flygende objekter, men også å utforske muligheten for utenomjordisk liv.

Under National Defense Authorization Act for 2023 ble kontoret pålagt å levere en rapport til Kongressen som dokumenterer regjeringens historiske registreringer relatert til “uidentifiserte anomale fenomener” (UAP) siden 1945.

Den første av to volumer ble levert til Kongressen i mars, og fant “ingen bevis” som knytter observasjoner til romvesener eller utenomjordisk intelligens, men tilskrev de fleste hendelsene til “vanlige objekter og fenomener” eller tilfeller av feilidentifikasjon.

“AARO anerkjenner at mange mennesker oppriktig holder fast ved disse troene, basert på deres oppfatning av tidligere erfaringer, erfaringene til andre de stoler på, eller medier og nettkanaler de anser som troverdige og verifiserbare kilder,” heter det i rapporten.

Imidlertid har AARO-rapporten vært gjenstand for debatt siden den ble publisert, med kritikere som hevder at den er full av feil og utelatelser og ikke adresserer de historiske og vitenskapelige aspektene ved UAP-fenomenet tilstrekkelig.

“Selv om jeg setter pris på AAROs innsats, mangler deres siste rapport dybde og åpenhet,” sier Dr. Beatriz Villarroel, en astronom ved Nordic Institute for Theoretical Physics i Stockholm, til TRT World.

“For eksempel var deres nedtoning av UFO-hendelsen i Washington D.C. i 1952 spesielt merkbar.”

I juli 1952 ble en rekke uidentifiserte flygende objekter (UFO) rapportert over Washington D.C., i en hendelse ofte kalt “1952 Washington Flap.”

Etter rapportene sendte den amerikanske regjeringen jagerfly for å avskjære objektene, men UFOene skal ha manøvrert og overgått flyene.

Selv om flyvåpenet senere tilskrev observasjonene til mulige radarsvikt på grunn av temperaturinversjoner, forblir hendelsen, som på den tiden fikk stor offentlig oppmerksomhet, en av de mest omdiskuterte UFO-sakene i historien.

Villarroel påpekte også et bredere problem innen det vitenskapelige miljøet, og sa at mange tidsskrifter fortsatt er motvillige til å publisere forskning om UFOer, med artikler som ofte blir avvist før de engang gjennomgår fagfellevurdering.

Denne mangelen på akademisk engasjement, mener hun, fører til “et kunnskapshull” der regjeringer forventes å gi svar uten skikkelig vitenskapelig engasjement.

Siden Pentagon-rapporten fra 2021 dokumenterte mange observasjoner av UAP uten å utelukke utenomjordiske muligheter, har stadig flere mennesker begynt å tro på eksistensen av UFOer, ifølge statistikk.

I 2022 viste en YouGov-undersøkelse at andelen amerikanere som tror at UFOer sannsynligvis er romskip eller livsformer fra andre planeter, har økt fra 20 prosent i 1996 til 34 prosent i 2022, ett år etter at Pentagon-rapporten ble publisert.

En Gallup-undersøkelse fra 2021 støtter også disse funnene, med tall som indikerer at over 40 prosent av amerikanerne tror romfartøy har besøkt jorden, opp fra 33 prosent i 2019.