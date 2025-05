Minst 68 mennesker ble drept og 47 andre skadet i amerikanske luftangrep mot et tilfluktssted for afrikanske migranter i Saada-provinsen nord i Jemen, opplyste Houthiene mandag.

Det Houthi-styrte innenriksdepartementet sa at angrepene var rettet mot et senter som huset 115 migranter fra afrikanske nasjonaliteter.

Departementet hevdet at det angrepne senteret er under tilsyn av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), og kalte de amerikanske angrepene for “en fullstendig krigsforbrytelse”.

Den Houthi-styrte TV-kanalen Al-Masirah publiserte opptak som viser omfattende ødeleggelser på det bombede stedet, samt evakueringer av skadde til sykehus.

Ifølge kanalen eksploderte ikke en av de amerikanske missilene, og eksperter jobber med å håndtere den.

Det har ikke kommet noen umiddelbar kommentar fra USA om rapporten.

Ifølge Houthi-data, som ikke inkluderer tap blant deres egne styrker, har USA gjennomført mer enn 1 200 luftangrep i Jemen siden 15. mars, som har drept over 225 sivile og skadet mer enn 430, hovedsakelig kvinner og barn.

USAs president Donald Trump uttalte forrige måned at han hadde beordret “avgjørende og kraftige militære handlinger” mot Houthi-gruppen og truet senere med å “fullstendig utslette dem”.

Houthiene har siden november 2023 angrepet skip som passerer gjennom Rødehavet, Arabiahavet, Bab al-Mandab-stredet og Adenbukta i solidaritet med palestinerne i Gaza, hvor mer enn 52 000 mennesker har blitt drept i en brutal israelsk offensiv som har vart i over 19 måneder.

Gruppen stanset angrepene da en våpenhvile i Gaza ble erklært i januar mellom Israel og den palestinske motstandsgruppen Hamas, men gjenopptok dem etter at Israel fornyet luftangrepene på Gaza forrige måned.

Houthi-medier i Jemen meldte mandag at amerikanske angrep var rettet mot et migrantfengsel og drepte over 30 personer i deres høyborg Saada.

“Tretti lik ble hentet ut fra ruinene av et fengsel for afrikanske migranter,” rapporterte Al-Masirah TV, som også siterte en uttalelse fra innenriksdepartementet om dusinvis av døde og sårede.

“Sivilforsvarsteam og Røde Halvmåne fortsetter sitt arbeid på åstedet for den amerikanske forbrytelsen,” sa Al-Masirah.

Bare timer tidligere uttalte USAs sentralkommando (CENTCOM) at de ikke vil avsløre spesifikke detaljer om sine operasjoner i Jemen.

“For å bevare operasjonell sikkerhet har vi bevisst begrenset offentliggjøringen av detaljer om våre pågående eller fremtidige operasjoner. Vi er svært nøye i vår operasjonelle tilnærming, men vil ikke avsløre spesifikasjoner om hva vi har gjort eller hva vi vil gjøre,” het det i en uttalelse søndag.

Søndag opplyste militæret at de har truffet mer enn 800 mål i Jemen siden midten av mars, og drept hundrevis av Houthi-opprørere, inkludert medlemmer av gruppens ledelse.

TV-kanalen viste opptak av kropper som satt fast under ruinene og redningsarbeidere som jobbet for å hjelpe de skadde.

Hvert år våger titusenvis av migranter seg ut på den østlige ruten fra Afrikas horn, i håp om å unnslippe konflikt, naturkatastrofer og dårlige økonomiske utsikter ved å seile over Rødehavet mot Gulfen.

Mange håper på arbeid som arbeidskraft eller hushjelper i Saudi-Arabia og andre gulfstater, men de står overfor en farlig reise gjennom krigsherjede Jemen.