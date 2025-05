Stellantis har kunngjort endringer som tar sikte på å forenkle strukturen og akselerere prosesser, ettersom bilprodusenten fortsetter reorganiseringen som startet etter at tidligere administrerende direktør Carlos Tavares forlot selskapet i desember.

Som en del av planen har Stellantis integrert sine programvare- og ingeniøraktiviteter under Chief Engineering and Technology Officer Ned Curic, opplyste selskapet i en uttalelse mandag.

Selskapet har også gitt større ansvar innen produktplanlegging og -utvikling, samt industrielle og kommersielle aktiviteter, til sine regionale ledere.

"Dagens kunngjøringer vil ytterligere forenkle vår organisasjon og øke vår lokale smidighet og gjennomføringskraft," sa styreleder John Elkann, som leder selskapet mens det søker etter en ny permanent administrerende direktør.

Stellantis kunngjorde også endringer i sin toppledelsesstruktur.

Lederen for Nord-Amerika-operasjonene, Antonio Filosa, som anses som en kandidat til å bli selskapets nye administrerende direktør, har tatt på seg den ekstra rollen som global sjef for kvalitet, samtidig som han overlater stillingen som leder for Jeep-merket til Bob Broderdorf.

Alain Favey ble utnevnt til leder for selskapets Peugeot-merke.

KILDE: REUTERS