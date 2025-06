Tyrkia har signalisert sterk økonomisk samarbeid for gjenoppbyggingen av Syria etter at det 61 år gamle Baath-regimet falt tidlig i desember i fjor, og etterlot et land med betydelige økonomiske og infrastrukturelle utfordringer.

Tyrkias handelsminister Ömer Bolat møtte sammen med tyrkiske næringslivsorganisasjoner, industrikammere og ikke-statlige organisasjoner (NGOer) innen økonomi og handel for å diskutere gjenoppbyggingen av Syria og styrkingen av landets økonomi og handel, opplyste Handelsdepartementet tirsdag.

Etablering av en bærekraftig statsstruktur, fred og sikkerhet i Syria sto øverst på agendaen for møtet.

Departementet uttalte at et sterkt samarbeid må etableres mellom Tyrkia og Syria etter den 13 år lange borgerkrigen for å skape et politisk og økonomisk stabilt miljø i tiden fremover.

Bashar al-Assad, som hadde ledet det syriske regimet i nesten 25 år, flyktet til Russland etter at anti-regimegrupper tok kontroll over Damaskus 8. desember 2024, noe som markerte slutten på Baath-partiets styre.

Baath-regimets angrep på Syrias infrastruktur og befolkning for å holde på makten etterlot en økonomi i ruiner, mens borgerkrigen som startet i 2011 ytterligere hemmet landets utvikling og menneskelige ressurser.

Krigen ødela hjem, virksomheter, skoler og elektrisitetsdistribusjon, og tvang 6 millioner mennesker på flukt over hele verden og 7 millioner internt i Syria.

KILDE: TRT WORLD OG AGANCIES