USAs president Donald Trump har åpnet for muligheten at Ukraina «kan bli russisk en dag», og foreslått å bytte amerikansk bistand mot Kievs naturressurser, som sjeldne mineraler.

«De kan inngå en avtale, eller de kan la være. De kan bli russiske en dag, eller de kan ikke bli russiske en dag,» sa Trump i et intervju med Fox News på mandag.

«Men vi skal ha alle disse pengene der, og jeg sier at jeg vil ha dem tilbake.»

USAs president nevnte også at hans spesialutsending for Ukraina og Russland, Keith Kellogg, snart vil besøke Kiev.

Trump bemerket at han «sannsynligvis» vil snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj denne uken.

«Han ønsker å inngå en avtale … Jeg tror begge (Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin) ønsker å inngå en avtale. Det må gjøres,» sa han.

Fredsavtale: Det krever to for å danse tango

Trump gjentok at krigen mellom Russland og Ukraina aldri ville ha startet hvis han var president.

På spørsmål om han forsøker å arrangere et møte med Putin, svarte han: «Vel, jeg kan ikke fortelle deg hva jeg snakker om, men vi snakker som en gruppe. Jeg tror også han ønsker å inngå en avtale, men det krever to for å danse tango.»

Trump ble spurt om han kunne gi mer klarhet i om han har snakket med Putin.

«Jeg vil ikke snakke om det. Nei, jeg vil ikke snakke om det. Det vil ikke hjelpe deg å vite, men vi ønsker å få til en avtale, hvis mulig, kun fordi det i mitt tilfelle (kan) redde liv,» sa han.