TikTok er tilbake i app-butikkene til Apple og Google i USA etter at president Donald Trump utsatte gjennomføringen av et forbud mot TikTok.

TikTok, som drives av det kinesiske teknologiselskapet ByteDance, ble fjernet fra Apple og Googles app-butikker 18. januar for å overholde en lov som krever at ByteDance selger appen eller risikerer et forbud i USA.

Den populære sosiale medieappen, som har over 170 millioner amerikanske brukere, stanset tidligere sine tjenester i USA for én dag før den gjenopptok tjenesten etter forsikringer fra Trump om at han ville utsette forbudet.

Den midlertidige stansen i TikTok-tjenesten førte til at tusenvis av brukere kortvarig migrerte til RedNote, en kinesisk sosial medieapp, mens de kalte seg selv "TikTok-flyktninger."

På Trumps første dag i embetet signerte han en presidentordre som forlenget gjennomføringen av et forbud mot TikTok til 5. april.

Et 'varmt forhold' til TikTok

TikTok har lenge hatt utfordringer i USA, hvor myndighetene hevder at appens kinesiske eierskap og tilgang til data fra millioner av amerikanere utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko.

TikTok har avvist påstandene om at de har delt amerikanske brukerdata på oppfordring fra den kinesiske regjeringen, og har argumentert for at loven som krever salg eller forbud av appen bryter med den første grunnlovsendringen som beskytter ytringsfriheten til amerikanske brukere.

Under Trumps første periode som president støttet han et forbud mot TikTok, men endret senere mening og hevdet at han hadde et "varmt forhold" til appen. TikToks administrerende direktør, Shou Chew, var blant deltakerne på Trumps innsettelsesseremoni.

Trump har foreslått at TikTok kan være delvis amerikansk-eid, med halvparten av eierskapet i amerikanske hender.

Potensielle kjøpere inkluderer eiendomsmogulen Frank McCourt, Shark Tank-investoren Kevin O’Leary og den populære YouTuberen Jimmy Donaldson, også kjent som MrBeast.